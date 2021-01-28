Топ-12 необычных памятников Украины, о которых вы точно не слышали
Это лишь маленькая часть большого списка особых скульптур страны
Часто туристы отправляются в путешествие, чтобы отдохнуть на море или посмотреть достопримечательности определенного города. Кто-то едет посмотреть панорамы в столицу, а некоторые посещают старинные крепости Хмельницкой области.
И это не удивительно, ведь Украина имеет немало интересных достопримечательностей. Но многие из нас не догадываются, что в городах, где мы оказываемся, можно найти оригинальные монументы. Какие особые памятники есть в нашей стране, читайте далее.
Памятник свинье и галушке в Полтаве
В городе Полтава в 1709 году состоялась решающая битва Северной войны 1700-1721 г.г. Здесь армия Петра I одержала победу над войсками Карла ХІІ, что на два века вперед решило судьбу Украины. Через 100 лет, в юбилей Полтавской битвы, центр города начали застраивать лучшие зодчие как "малый Петербург", поэтому ансамбль Круглой площади сейчас известен на весь мир. Не менее известен краеведческий музей, который открыли в 1981 году.
Но среди многочисленных достопримечательностей в городе есть две действительно необычных. Одна из них расположена на территории Полтавской аграрной академии. Это свинья, на которой высечены слова "извечная кормилица украинского народа" и которую обнимают мальчик и девочка. Говорят, что студенты целуют скульптуру на счастье.
Также в городе есть памятный знак, связанный с традиционной кухней Полтавщины – галушками. Его открыли в 2006 году, он символизирует щедрость и благосостояние горожан. Авторами были скульптор Николай Цись и художник Анатолий Чернощоков.
Если вас заинтересовал памятник, он расположен в конце улицы Соборности, непосредственно перед Белой беседкой.
Памятник апельсину в Одессе
Одесса – это город на юге Украины, который славится своим юмором, набережной и портом. Обычно отсчет его истории начинают с Екатерины II, но на самом деле здесь давно жили представители разных народов и этносов: греки, евреи, турки.
Туристы обычно так увлекаются прогулками по улице Дерибасовской и вдоль моря, что совсем забывают о монументе апельсину - фрукту, который спас Одессу много лет назад.
В конце XVIII века российский император Павел І начал ликвидировать проекты матери – Екатерины II, которая имела амбициозные планы строительства дворца и развития Одессы. К сожалению, в списке ликвидированных оказался город. Чтобы возобновить строительство, городские власти того времени решили отправить в Санкт-Петербург императору Павлу апельсины, которые привозили в порт. Попробовав апельсин, он изменил свое решение, поэтому средства, которые должны были ликвидировать, вернули Одессе.
Киевский памятник ежику в тумане и коту
В столице Украины огромное количество достопримечательностей. Именно здесь расположена Киево-Печерская лавра, которая занесена в реестр Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также исторический Подол, где туристы могут взглянуть на старинные здания и прогуляться по набережной.
Но это не все. В центре, где пересекаются улицы Рейтарская, Георгиевская и Золотоворотская, можно увидеть скульптуру "Ежик в тумане". Ее автором является Константин Скритуцкий. Самого ежика сделали из соснины, которую спилили, чтобы она не повредила линии электропередач. Животное сидит на керамическом пеньке и проницательно смотрит на всех прохожих.
А еще недалеко от станции метро "Золотые Ворота" есть памятник коту Пантелеймону. Зверек жил в ресторане, его любили и работники заведения, и посетители. Но пожар унес жизнь кота. Через некоторое время ему установили памятник. Сейчас существует традиция потереть ему ушки на счастье.
Памятник деруну в Житомирской области
Визитная карточка Житомира - бесспорно, музей космонавтики, названный в честь выдающегося космонавта Сергея Королева. В области есть скала Чацкого, которая имеет форму головы. Однако это не все достопримечательности, которые достойны внимания.
На Житомирщине в городе Коростень в парке Островского находится памятник деруну. Его открыли в 2009 году. Он олицетворяет традиционную кухню Полесья. Скульптура имеет форму чаши с дерунами, которую установили на постамент из серого и красного гранита.
Нежинский огурец
Во времена Киевской Руси Чернигов был вторым городом после Киева. Именно здесь расположен один из древнейших храмов того времени – Спасо-Преображенский собор. На просторах Черниговщины есть много национальных заповедников. А в некоторых городах области можно найти действительно интересные достопримечательности.
Например, в Нежине туристы могут взглянуть на памятник огурцу рядом с консервным заводом. Это символ города, автором которого стал художник Леонид Воробьев. Огурец изготовлен из зеленого гранита и лежит на деревянной кадке, стоящей на погребе. Раньше овощи солили в такой емкости, а на хранение клали в погреб.
В Украине и не только нежинские огурцы очень популярны. Считается, что этот сорт завезли греки еще в XVII веке. Благодаря почве, местному климату и рецепту соления нежинские огурцы особенные. Пока ни в одном другом месте не получилось вырастить такие же.
Херсонский арбуз
На Херсонщину туристы часто путешествуют, чтобы отдохнуть на море. Кроме этого, также посещают заповедник "Аскания-Нова", где есть много растений и животных, занесенных в Красную книгу Украины.
В Херсонской области есть еще одна уникальная достопримечательность – большой арбуз. Он встречает гостей недалеко от села Осокоровка Нововоронцовского района, на трассе т043, ведущей от Кривого Рога и Никополя на юг, вдоль широкого Днепра. Вы увидите стальную скульптуру на постаменте из простого бетона. Кстати, возле памятника в сезон продают арбузы и дыни.
Памятник водопроводчику в Черкассах
Часто туристы путешествуют в Черкасскую область, чтобы посмотреть на уникальный буддистский храм и Днепр. Но в городе также есть и необычные скульптуры.
Одна из таких – эксклюзивный памятник водопроводчику. Он расположен возле здания КП "Водоканал" на улице Гетьмана Сагайдачного. Туристы могут увидеть скульптуру человека в спецодежде, который держит ключ, одновременно поднимаясь из колодца. Чтобы создать памятку, использовали старые чугунные трубы.
"Стрела амура" в Кропивницком
Город Кропивницкий – место, где родился первый украинский профессиональный театр. Здесь в 1882 году состоялся первый спектакль. Руководителем был Марко Кропивницкий, а главную роль в пьесе Ивана Котляревского "Наталка Полтавка" сыграла Мария Заньковецкая.
На улице Гоголя, 78, находится необычный памятник с названием "Стрела Амура". Он украшает фасад здания исполнительного комитета. Монумент выглядит как лавочка, которую пробила стрела бога любви Амура. Это символ единства, а также любимое место молодоженов.
Памятник рюкзаку
Львов насчитывает более 1000 памятников, которые занесены в наследие ЮНЕСКО. Многие украинцы едут в город, чтобы посетить Площадь Рынок, попробовать шоколад и выпить кофе. Некоторые осматривают старинные улицы и архитектуры.
В городе Льва есть и необычные скульптуры. Например, во дворе географического факультета Львовского национального университета им. Ивана Франко, на улице Университетской, 1, расположен памятник рюкзаку. Он появился благодаря Игорю Дикому, полярнику из Украины, который участвовал в трех экспедициях в Арктику. Памятник почти два метра высотой выглядит как современный рюкзак для путешествий.
Памятник "Пчелка-труженица в Тернополе"
В Тернополе, который известен целой системой пещер, установлен памятник пчелке. Его можно увидеть возле драматического театра. Памятка олицетворяет настойчивость, это символ украинца-труженика, который тяжело работает. Монумент достигает 2,5 метра в высоту и вылит из бронзы.
Это не все особые скульптуры, а лишь несколько из них. В других городах также можно поискать неординарные памятники. Но не стоит ограничиваться этим, ведь в Украине много мест, куда действительно стоит поехать.
Если вы не знаете, какие именно, то мы писали о Чернигове, где расположен один из древнейших храмов и дуб, которому уже более 300 лет.
Также у нас есть материал о вокзалах, где мы рассказали, чем действительно особенные украинские вокзалы, как их строили и почему стоит начинать осмотр нового города именно с них.