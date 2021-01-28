Топ-12 необычных памятников Украины, о которых вы точно не слышали

Это лишь маленькая часть большого списка особых скульптур страны

Памятник Галушке в Полтаве Фото из открытых источников

Часто туристы отправляются в путешествие, чтобы отдохнуть на море или посмотреть достопримечательности определенного города. Кто-то едет посмотреть панорамы в столицу, а некоторые посещают старинные крепости Хмельницкой области.

И это не удивительно, ведь Украина имеет немало интересных достопримечательностей. Но многие из нас не догадываются, что в городах, где мы оказываемся, можно найти оригинальные монументы. Какие особые памятники есть в нашей стране, читайте далее.

Памятник свинье и галушке в Полтаве

В городе Полтава в 1709 году состоялась решающая битва Северной войны 1700-1721 г.г. Здесь армия Петра I одержала победу над войсками Карла ХІІ, что на два века вперед решило судьбу Украины. Через 100 лет, в юбилей Полтавской битвы, центр города начали застраивать лучшие зодчие как "малый Петербург", поэтому ансамбль Круглой площади сейчас известен на весь мир. Не менее известен краеведческий музей, который открыли в 1981 году.

Но среди многочисленных достопримечательностей в городе есть две действительно необычных. Одна из них расположена на территории Полтавской аграрной академии. Это свинья, на которой высечены слова "извечная кормилица украинского народа" и которую обнимают мальчик и девочка. Говорят, что студенты целуют скульптуру на счастье.

Памятник свинье find-way.com.ua

Также в городе есть памятный знак, связанный с традиционной кухней Полтавщины – галушками. Его открыли в 2006 году, он символизирует щедрость и благосостояние горожан. Авторами были скульптор Николай Цись и художник Анатолий Чернощоков.

Если вас заинтересовал памятник, он расположен в конце улицы Соборности, непосредственно перед Белой беседкой.

Памятник галушке Фото из открытых источников

Памятник апельсину в Одессе

Одесса – это город на юге Украины, который славится своим юмором, набережной и портом. Обычно отсчет его истории начинают с Екатерины II, но на самом деле здесь давно жили представители разных народов и этносов: греки, евреи, турки.

Туристы обычно так увлекаются прогулками по улице Дерибасовской и вдоль моря, что совсем забывают о монументе апельсину - фрукту, который спас Одессу много лет назад.

В конце XVIII века российский император Павел І начал ликвидировать проекты матери – Екатерины II, которая имела амбициозные планы строительства дворца и развития Одессы. К сожалению, в списке ликвидированных оказался город. Чтобы возобновить строительство, городские власти того времени решили отправить в Санкт-Петербург императору Павлу апельсины, которые привозили в порт. Попробовав апельсин, он изменил свое решение, поэтому средства, которые должны были ликвидировать, вернули Одессе.

Памятник апельсину в Одессе Фото из открытых источников

Киевский памятник ежику в тумане и коту

В столице Украины огромное количество достопримечательностей. Именно здесь расположена Киево-Печерская лавра, которая занесена в реестр Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также исторический Подол, где туристы могут взглянуть на старинные здания и прогуляться по набережной.

Но это не все. В центре, где пересекаются улицы Рейтарская, Георгиевская и Золотоворотская, можно увидеть скульптуру "Ежик в тумане". Ее автором является Константин Скритуцкий. Самого ежика сделали из соснины, которую спилили, чтобы она не повредила линии электропередач. Животное сидит на керамическом пеньке и проницательно смотрит на всех прохожих.

"Ежик в тумане" в Киеве vkieve.net

А еще недалеко от станции метро "Золотые Ворота" есть памятник коту Пантелеймону. Зверек жил в ресторане, его любили и работники заведения, и посетители. Но пожар унес жизнь кота. Через некоторое время ему установили памятник. Сейчас существует традиция потереть ему ушки на счастье.

Кот Пантелеймон возле станции метро Золотые Ворота Фото из открытых источников

Памятник деруну в Житомирской области

Визитная карточка Житомира - бесспорно, музей космонавтики, названный в честь выдающегося космонавта Сергея Королева. В области есть скала Чацкого, которая имеет форму головы. Однако это не все достопримечательности, которые достойны внимания.

На Житомирщине в городе Коростень в парке Островского находится памятник деруну. Его открыли в 2009 году. Он олицетворяет традиционную кухню Полесья. Скульптура имеет форму чаши с дерунами, которую установили на постамент из серого и красного гранита.

Памятник деруну в Коростене Фото из открытых источников

Нежинский огурец

Во времена Киевской Руси Чернигов был вторым городом после Киева. Именно здесь расположен один из древнейших храмов того времени – Спасо-Преображенский собор. На просторах Черниговщины есть много национальных заповедников. А в некоторых городах области можно найти действительно интересные достопримечательности.

Например, в Нежине туристы могут взглянуть на памятник огурцу рядом с консервным заводом. Это символ города, автором которого стал художник Леонид Воробьев. Огурец изготовлен из зеленого гранита и лежит на деревянной кадке, стоящей на погребе. Раньше овощи солили в такой емкости, а на хранение клали в погреб.

В Украине и не только нежинские огурцы очень популярны. Считается, что этот сорт завезли греки еще в XVII веке. Благодаря почве, местному климату и рецепту соления нежинские огурцы особенные. Пока ни в одном другом месте не получилось вырастить такие же.

Монумент Нежинскому огурцу ZeFt

Херсонский арбуз

На Херсонщину туристы часто путешествуют, чтобы отдохнуть на море. Кроме этого, также посещают заповедник "Аскания-Нова", где есть много растений и животных, занесенных в Красную книгу Украины.

В Херсонской области есть еще одна уникальная достопримечательность – большой арбуз. Он встречает гостей недалеко от села Осокоровка Нововоронцовского района, на трассе т043, ведущей от Кривого Рога и Никополя на юг, вдоль широкого Днепра. Вы увидите стальную скульптуру на постаменте из простого бетона. Кстати, возле памятника в сезон продают арбузы и дыни.

Памятник арбузу на Херсонщине find-way.com.ua

Памятник водопроводчику в Черкассах

Часто туристы путешествуют в Черкасскую область, чтобы посмотреть на уникальный буддистский храм и Днепр. Но в городе также есть и необычные скульптуры.

Одна из таких – эксклюзивный памятник водопроводчику. Он расположен возле здания КП "Водоканал" на улице Гетьмана Сагайдачного. Туристы могут увидеть скульптуру человека в спецодежде, который держит ключ, одновременно поднимаясь из колодца. Чтобы создать памятку, использовали старые чугунные трубы.

Водопроводчик в Черкассах Фото из открытых источников

"Стрела амура" в Кропивницком

Город Кропивницкий – место, где родился первый украинский профессиональный театр. Здесь в 1882 году состоялся первый спектакль. Руководителем был Марко Кропивницкий, а главную роль в пьесе Ивана Котляревского "Наталка Полтавка" сыграла Мария Заньковецкая.

На улице Гоголя, 78, находится необычный памятник с названием "Стрела Амура". Он украшает фасад здания исполнительного комитета. Монумент выглядит как лавочка, которую пробила стрела бога любви Амура. Это символ единства, а также любимое место молодоженов.

"Стрела амура" в Кропивницком Фото из открытых источников

Памятник рюкзаку

Львов насчитывает более 1000 памятников, которые занесены в наследие ЮНЕСКО. Многие украинцы едут в город, чтобы посетить Площадь Рынок, попробовать шоколад и выпить кофе. Некоторые осматривают старинные улицы и архитектуры.

В городе Льва есть и необычные скульптуры. Например, во дворе географического факультета Львовского национального университета им. Ивана Франко, на улице Университетской, 1, расположен памятник рюкзаку. Он появился благодаря Игорю Дикому, полярнику из Украины, который участвовал в трех экспедициях в Арктику. Памятник почти два метра высотой выглядит как современный рюкзак для путешествий.

Памятник рюкзаку на территории университета им. Франко Фото из открытых источников

Памятник "Пчелка-труженица в Тернополе"

В Тернополе, который известен целой системой пещер, установлен памятник пчелке. Его можно увидеть возле драматического театра. Памятка олицетворяет настойчивость, это символ украинца-труженика, который тяжело работает. Монумент достигает 2,5 метра в высоту и вылит из бронзы.

Пчелка-труженица в Тернополе Поприще

Это не все особые скульптуры, а лишь несколько из них. В других городах также можно поискать неординарные памятники. Но не стоит ограничиваться этим, ведь в Украине много мест, куда действительно стоит поехать.

Если вы не знаете, какие именно, то мы писали о Чернигове, где расположен один из древнейших храмов и дуб, которому уже более 300 лет.

Также у нас есть материал о вокзалах, где мы рассказали, чем действительно особенные украинские вокзалы, как их строили и почему стоит начинать осмотр нового города именно с них.