Топ-10 коррупционных скандалов президентства Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины

42% украинцев, опрошенных Центром Разумкова, назвали Владимира Зеленского главным разочарованием 2020 года. При этом президент все еще возглавляет топ отечественных политиков, ему доверяют 20% украинцев. Но социология неумолима: почти половина украинцев разочарована действиями главы государства, который не оправдал их надежд. Одна из причин этого - тотальная коррупция. ZIK.ua вспоминает самые громкие скандалы, начиная с начала каденции шестого президента Украины.

Итальянская вилла президента

История с виллой началась еще в те времена, когда Зеленский был кандидатом в президенты. 15-комнатный особняк в нескольких минутах от моря, согласно информации проекта "Следствие.Инфо", обошелся будущему гаранту в почти 4 млн евро. Он расположен на тосканском курорте Форте-де-Марми – любимом месте российских олигархов.

Сначала журналистское расследование команда Зеленского назвала "фейком" и "попыткой дискредитации" кандидата. "Эта вилла просто снимется в кино, и все", – объяснял Зеленский. Здание, мол, принадлежит не ему лично, а кинокомпании.

Еще менее понятные объяснения давала после второго тура выборов супруга президента Елена Зеленская: "Я не знаю, это наша вилла или нет, несколько раз мы там отдыхали. Сначала мы ее арендовали, потом каким-то образом компания ее приобрела, но с тех пор мы там уже не были. Уже три года мы туда не ездили".

У первой леди была собственная скандальная история с зарегистрированной на нее недвижимостью. Речь идет о пентхаусе в Ливадии площадью почти 130 кв. м. Его Елена Зеленская приобрела еще до аннексии полуострова, и по цене, заниженной вдвое или даже втрое – за 164 тыс. долларов. Риелторы предполагали, что заниженная стоимость понадобилась для того, чтобы платить меньше налогов.

Но что касается итальянской виллы, то в конце концов она таки появилась в декларации президента. Так что, очевидно, там не только снимали кино.

Рандеву с олигархами

В течение своей каденции Зеленский проводил время в компании минимум трех разных олигархов, чей бизнес не в последнюю очередь зависит от государства. Его перелеты в Женеву и Тель-Авив недвусмысленно сигнализируют о свидании с Игорем Коломойским. Эти связи были поддержаны и тем, что Зеленский взял к себе в команду экс-адвоката Коломойского – Андрея Богдана, который возглавил ОП.

Следующий олигарх – Виктор Пинчук. От встреч с ним на Банковой даже не открещивались, но отмечали, что Пинчук приезжал не один, а со своим тестем Леонидом Кучмой, и что разговор касался дел политических. "Леонида Даниловича я очень просил, чтобы он был главой Трехсторонней контактной группы в Минске", – объяснял Зеленский.

В середине 2020 года появилось также расследование о связях Офиса президента с Ринатом Ахметовым. "Схемы" посвятили этой теме серию репортажей, из которых очевидно, что особняк олигарха под Киевом посещает если не лично Владимир Зеленский, то его первый помощник Сергей Шефир. Позже вышел и ряд публикаций о том, как богатейший украинец финансирует ОП и партию "Слуга народа".

Обманчивый Оман

В начале января 2020-го СМИ опубликовали фото президента в Омане и сообщили: он – на отдыхе с семьей. Однако в ОП это опровергли: мол, Зеленский, хоть и отправился в Оман с семьей, но за собственные средства и рейсовым самолетом. И не для отдыха, а для "встреч на высшем уровне". Впоследствии вышла новая версия: эти встречи не имели официального статуса".

За расследование вокруг Омана Офис президента подал в суд на издание "Схемы". А позже заявил: поездку в Оман полностью оплачивала Елена Зеленская, а чартер в Украину профинансировал Оман. 14 февраля 2020 года в НАПК объявили о взятии на проверку декларации президента в связи с этой поездкой. Но, в конце концов, в агентстве так и не увидели нарушений со стороны Владимира Зеленского.

Пленки Ермака

А теперь пора перенести акцент с самого Зеленского на его ближайшее окружение. Вот один из наиболее ярких скандалов: 29 марта 2020-го депутат из "слуг народа" Гео Лерос опубликовал так называемые пленки Ермака. На них родной брат главы ОП Денис Ермак и люди, с ним связанные, обсуждают возможность кадровых назначений по государственной линии за деньги.

Ермак (который из ОП) подтвердил подлинность голоса брата. И даже заявил о намерении обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований. А Денис Ермак тем временем отметил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать что угодно.

И так, видимо, считает не только Денис Ермак. Потому что его брат – несмотря на скандал – смог сохранить свое кресло. Да и Зеленский дал понять, что пока не собирается увольнять Андрея Ермака. Статус-кво сохранился, а пострадал только Лерос – он впал в немилость президента.

Полиграфы Полиграфовичи

А эта история датирована концом 2019 года и связана с фракцией "Слуга народа". Началось с того, что финансовый комитет парламента не поддержал знаковый проект изменений в Налоговый кодекс, которым могла быть отменена коррупционная схема, построенная на непрозрачной регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости.

Другая группа авторов, также из "слуг", предложила альтернативный законопроект, цель которого – диджитализация сферы оценки имущества. Общего языка законотворцы не нашли, а вместо этого начали взаимные интриги. В кулуарах Верховной Рады поползли слухи о том, что за провал голосования нардепам предлагают суммы по 30 тысяч долларов. В скандале фигурировали Александр Дубинский, Алексей Ковалев, Дарья Володина, Ольга Василевская-Смаглюк, Элла Репина и еще шесть депутатов.

Депутаты проходили детектор лжи, который, как и ожидались, ничего не подтвердил и не опроверг. САП тоже пыталась расследовать информацию о получении нардепами взятки, но с тем же эффектом, что и полиграф.

Зарплаты в конвертах

И снова в фокусе – главная фракция парламента, она же – монобольшинство. Издание "Страна" опубликовало разоблачительный материал о "доплатах" нардепам правящей партии. Они достигли весьма приличных сумм: руководители якобы получали ежемесячно по 25-50 тысяч долларов, заместители председателя – по 15 тысяч долларов. Остальные же получали от 5 до 10 тысяч.

Инсайдерскую информацию подтвердила и депутат Анна Скороход, которую за чрезмерную откровенность исключили из фракции. Между тем глава фракции Давид Арахамия все отрицал. Но факт остается фактом: незадолго перед скандалом народные избранники жаловались, что им не хватает официальных зарплат, потому что надо тратиться еще и на юристов и помощников.

Криворожская мафия

А тем временем в родном городе президента Кривом Роге, в ресторане "На окраине" собралась компания, которая состояла из депутатов президентской партии и двух местных высокопоставленных полицейских. Говорила компания о переделе сфер влияния в городе.

Запись ее разговоров в медиа "слил" депутат Антон Поляков, которого, как и Скороход, исключили из президентской фракции. А заседали "На окраине" и делили власть Владимир Огурченко, шеф областной полиции Днепропетровщины, Юрий Корявченков ("Юзик"), Владлен Неклюдов и другие нардепы от "Слуги народа".

В других отрывках записи нардепы обсуждают средства "информационной войны" и попытки поставить под контроль Первый городской телеканал в Кривом Роге. Его якобы планировали выкупить у нынешних владельцев и финансировать за счет комбината "Арсел Миттал Кривой Рог". Этот эпизод, как и предыдущие, не имел никаких последствий.

От "Велюра" до "Эпицентра"

Коронавирус привнес свои особенности в украинскую коррупцию (если понимать под ней лоббизм государства в интересах отдельных физических или юридических лиц). Несколько разрозненных эпизодов мы объединяем здесь под одним заголовком. И прежде всего вспоминаем работающий во времена жесткого локдауна ресторан нардепа от СН Николая Тищенко "Велюр". Он не закрылся (как должен был бы) на карантин, а продолжал принимать высокопоставленных посетителей.

Вспомним также скандал с "гуманитарным грузом из Китая", который торжественно встречал Владимир Зеленский и который – как оказалось впоследствии – был коммерческим рейсом, выполненным на заказ в компании "Эпицентр".

Добавим к этому и работу крупного бизнеса, в частности того же "Эпицентра", в то время, когда малые и средние предприниматели были вынуждены остановить работу.

Вакцина и фирма-"прокладка"

А последний коронавирусный коррупционный скандал связан с тем, что вакцина от ковида, которую правительство закупило у китайской компании Sinovac Biotech, приобретена не непосредственно у производителя, а через посредничество украинской фармкомпании АО "Лекхим". Таким, мол, было требование самих китайцев, утверждают в правительстве, и в частности в Минздраве.

Однако журналисты-расследователи установили, что подобного условия в Sinovac Biotech не выдвигали. Все было как раз наоборот: это Украина навязала КНР еще одного игрока, выяснили медийщики, которые напрямую дозвонились в Sinovac Biotech.

А что касается АО "Лекхим", то компанию чаще всего называют фирмой-"прокладкой", которая будет иметь свою выгоду на вакцине. Именно из-за наличия ненужного посредника в лице "Лекхим" вакцина в Украине обещает быть не только платной, а еще и недешевой. Тогда как в большинстве европейских стран прививка от коронавируса бесплатна.

Дело Татарова

Хронологически последний скандал президентства Зеленского вновь адресует нас к его окружению. Речь идет про заместителя Офиса президента Олега Татарова, которого подозревают в присвоении немалой суммы денег. Если коротко, то НАБУ выяснило, что в 2000-х годах Главное управление войск МВД (ныне – Нацгвардия) и компания "Укрбуд" заключили соглашение о возведении на территории бывшей военной части жилого комплекса с паркингами и нежилыми помещениями.

Проект завершился тем, что средства Нацгвардии были якобы присвоены заинтересованными лицами, а среди них – и Татаровым, который тогда работал в "Укрбуде". Вместе с ним фигурантами дела выступают экс-руководитель "Укрбуда" Максим Микитась и экс-глава Нацгвардии Юрий Аллеров. Сам Татаров опровергает все обвинения, но и это еще не все.

Нынешнего генпрокурора Ирину Венедиктову подозревают в том, что она умышленно срывала задержание Татарова и "тайно, при отсутствии каких-либо правовых оснований" сменила процессуальных руководителей в этом уголовном производстве. Из-за этого вручение подозрения Татарову затянулось на 17 дней.

Последний штрих в этом деле связан с тем, что сейчас готовится законопроект, который сможет "спасти" Татарова. Им предлагается изменить подследственность НАБУ – в юрисдикцию бюро отнесут исключительно мелкую коррупцию. Если дело Татарова заберут в НАБУ, то оно, вероятнее всего, развалится вообще.

Каждый из коррупционных скандалов, упомянутых нами, является довольно значимым и мощным, но, возможно, дело Татарова стоит отдельно из-за того, что в нем задействовано большое количество персонажей из разных сфер и уровней власти – и исполнительной, и судебной, и законодательной.

Но, возможно, самый громкий коррупционный скандал у нынешней власти все еще впереди.