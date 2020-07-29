ТКГ без Леонида Кучмы: Почему второй президент Украины решил уйти и кто его может заменить в Группе

Леонид Кучма Фото с открытых источников

Это решение не было неожиданностью для действующего главы государства

Второй президент Украины Леонид Кучма, который много лет был бессменным председателем украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, прекратил свою работу. Далее рассказываем, почему это произошло так неожиданно и вспоминаем, как Леонид Данилович в течение длительного времени работал в составе украинской делегации.

Выход Кучмы из ТКГ

Во вторник, 28 июля, стало известно, что Леонид Кучма уходит из Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Фактически это произошло сразу после достижения договоренности о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе. Оно начало действовать, как и было запланировано, с 00:01 27 июля. То, что выстрелы со стороны представителей незаконных вооруженных формирований раздаются до сих пор – это другой вопрос. Фактически это ответственность и решение руководства НВФ и к переговорам накануне не имеют отношения. То есть на прошлой неделе Трехсторонняя контактная группа договорилась о прекращении огня, задокументировав это. И в этом, безусловно, есть заслуга Леонида Кучмы, как участника, и, конечно, как руководителя украинской делегации.

Поэтому, важный этап в переговорах и работе ТКГ завершен и через два дня Кучма уходит в отставку. Не исключено, что он наметил себе такую цель – достичь договоренности в Контактной группе и уйти.

Каких-то конкретных подробностей относительно этого нет. Так же точно не понятно, какие именно причины подтолкнули Леонида Кучму к поспешному выходу из ТКГ.

Правда, известно, что о своих намерениях покинуть ТКГ Кучма сообщил президенту Владимиру Зеленскому еще в мае этого года. Глава государства рассказал, что Леонид Данилович предлагал передать все дела в отношении переговорного процесса вице-премьер-министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первому заместителю председателя делегации в ТКГ – Алексею Резникову.

Тогда президент убедил Кучму дождаться обновления состава делегаций от обеих сторон и тогда принимать решение. 5 мая состав делегации Украины для участия в переговорах по мирному урегулированию ситуации на Донбассе был обновлен. Тогда же выяснилось, что и в дальнейшем ее будет возглавлять Леонид Кучма. Вероятно, он почувствовал, что наступил переломный момент и ему необходимо уйти с должности прямо сейчас. Так и случилось.

Уже сейчас, после объявления о своем выходе из Группы, Кучма заверил, что в случае необходимости в дальнейшем готов делиться опытом и предоставлять консультации относительно шагов на пути к установлению мира на Донбассе.

Также он отметил, что в последний год работа в ТКГ была возобновлена и значительно продвинулась вперед, в частности в плоскости достижения важных договоренностей.

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Как Леонид Кучма работал в ТКГ

Второй президент Украины (1994-2005 годы) Леонид Кучма занял пост представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе еще в 2014 году. Через четыре года он заявил, что завершает работу в ТКГ, аргументировав это сложностью переговоров и своим возрастом.

"Когда-то мне нужно остановиться... Когда я достигну критического возраста, я должен принять такое решение. Когда я приезжаю домой, я двое суток отхожу от этих встреч, а там перед каждой встречей обязательно таблетку успокоительную под язык... Там слишком сложные разговоры", - так он комментировал свое решение в 2018 году.

Однако уже в июне 2019 года Кучма возвращается к работе и становится главой украинской делегации.



Комментарий президента

В пресс-службе президента Украины отметили, что "в ближайшее время объявят нового руководителя ТКГ".

Тем временем лично президент Владимир Зеленский поблагодарил Леонида Кучму за его работу во главе украинской делегации.

"Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки Минского процесса ради достижения мира. Ваш опыт был очень важным и очень нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем", - сказал президент во время встречи с Кучмой.

К тому же во время открытия нового корпуса в больнице "Охматдет" Владимир Зеленский ответил на вопрос журналиста относительно назначения нового главы украинской делегации в ТКГ.

Глава государства отметил, что нового человека вместо Леонида Кучмы выбрать сложно, потому что он в свое время выполнял сложную работу в делегации. Это значит, что нужно выбирать человека, которого уважают в Украине, который может доминировать за столом переговоров и поможет Украине в сложные моменты.

"Такой выбор – это не просто очередная должность, а одно из самых сложных кадровых решений", - отметил президент, добавив, что сейчас есть несколько претендентов, в частности, Алексей Резников и первый президент Украины Леонид Кравчук.



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Претенденты на должность Кучмы в ТКГ

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников прокомментировал ситуацию и свое вероятное назначение. По его словам стало понятно, что он не против повышения и готов взять на себя обязанности руководителя украинской делегацией.

"Сегодня я являюсь первым заместителем председателя делегации, поэтому формально пока что я буду некоторое время управлять этими процессами, но я хочу обратить внимание, что давайте дождемся указа президента Зеленского, потому что именно указом вносятся изменения в делегации.

Я бы очень хотел, чтобы так же это был уважаемый человек, известный в украинском обществе и в мире, которого бы можно было называть патриархом, скажем так, для того, чтобы продемонстрировать, насколько серьезно Украина относится к Минскому процессу как безальтернативной на сегодня площадке, которая обеспечивает решение "нормандского формата", - сказал Резников.

В настоящее время ожидается решение президента Украины и указ о назначении нового главы украинской делегации на переговорах в Трехсторонней контактной группе.

Тем временем, Владимир Зеленский называл среди претендентов и первого президента независимой Украины Леонида Кравчука. По словам главы государства, в любом случае и Резников, и Кравчук будут в Трехсторонней группе: советниками, руководителями направлений или руководителем ТКГ в целом.