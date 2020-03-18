Тест на коронавирус: Как можно провериться на COVID-19 и сколько это стоит

На коронавирус проверяют только тех, у кого есть к этому показания

Фото из открытых источников

В Украине зафиксировали 14 случаев инфицирования коронавирусом, еще около 50 подозрений проверяется. Однако достаточно ли в Украине тест-систем для выявления COVID-19? Ведь ситуация весьма неоднозначная.

Рассказываем подробнее о наличии тестов для выявления коронавируса в Украине и где их можно пройти.

Какие тесты используются в мире

Для выявления коронавируса существует два вида тестов — тесты-системы, с которыми работают только в лабораториях. Для выявления болезни пробы берут из горла и носа и в них ищут частицы вируса.

Экспресс-тесты выявляют наличие в крови иммуноглобулинов. Этот тест менее эффективен, однако дает возможность выявить косвенные признаки наличия коронавируса.

Какие тесты есть в Украине

Украинская власть с начала февраля заявляла о наличии немецких тест-систем для выявления коронавируса. Однако количество их так и не сообщили. В конце февраля появилась конкретика — тогдашняя глава Минздрава Зоряна Скалецкая рассказала, что Всемирная организация здравоохранения передала Украине еще 30 тест-систем, которые могут сделать 900 тестирований на наличие коронавируса. Тогда же и.о. директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин заявил, что Львовская, Закарпатская и Черновицкая области первыми получат тест-системы для выявления коронавируса.

В первой декаде марта заместитель председателя министра здравоохранения и главного санитарного врача Украины Виктор Ляшко сообщил, что в регионах тест-системы на коронавирус могут появиться 15-16 марта. Задержку получения тестов он объяснил перебоями поставок в Европейском союзе.

Примерно в это время в Минздраве заявили, что немецкие тест-системы направили в 8 областей для выявления инфицированных на местах. Получить тесты должны были в Житомире, Тернополе, Днепре, Виннице, Киеве, Ровно, Львове и Запорожье.

Однако по состоянию на 17 марта во Львовскую область тест-ситемы так и не дошли. По словам заместителя мэра Львова и руководителя городского штаба по оперативному реагированию и принятию решений относительно ситуации с заболеванием коронавирусом Галины Сличной, тест-системы отсутствуют во всех городах Украины, кроме 1 лаборатории Киева. Все анализы, которые собирают врачи, отправляются на обработку в столицу. Львов, по словам чиновницы, имел только 25 экспресс-тестов на выявление коронавируса.

Ситуация с быстрыми тестами чуть лучше — в Украине они имеются, по крайней мере в Киеве их даже показали.

Фото из открытых источников

О получении быстрых тестов на коронавирус Киевом сообщили 10 марта. Тогда мэр города Виталий Кличко рассказал, что есть в наявности 1200 тестов, а к 15 марта должно прийти 5000 единиц. 11 марта показали, как именно они выглядят. По словам заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника, столица получила 2 тысячи тестов, которые распределили между больницами.

Чтобы обеспечить необходимый уровень выявления инфицированных, власти Киева заказали еще 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус.

Позже Поворозник рассказал, что к вечеру понедельника, 16 марта, в Киев должно поступить еще 4000 тестов для выявления коронавируса.

Относительно государственного обеспечения, на внеочередном заседание Рады 17 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украину до конца недели должны завезти 10 млн быстрых тестов на коронавирус. То есть, тесты ожидаются до 22 марта. По словам главы правительства, эти тесты дают результат в 99,99%.

Поэтому, проявлять коронавирус есть чем, однако тестируют далеко не всех.

Кому делают тест на коронавирус

В настоящее время приобрести тест для домашнего использования невозможно. В Минздраве заявили, что диагностика будет осуществляться исключительно в случаях, которые соответствуют эпидемиологическому и клиническому определению болезни, указанных в рекомендациях ВОЗ. Тестирование проводит вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины.

Чтобы провериться на наличие коронавируса при возникновении симптомов заболевания следует обратиться к семейному врачу или вызвать скорую. И уже врачи будут решать, есть ли необходимость в проведении такого анализа и выполнят необходимые манипуляции — как госпитализация и забор необходимых проб.

В таких случаях тесты проводят бесплатно. Однако некоторые клиники предлагают пациентам провести тест по собственному желанию.

Сколько стоит тест на коронавирус и стоит ли их делать

О возможности провериться на наличие COVID-19 сообщили в клинике Eurolab. Однако там сейчас тестирование прекращено из-за отсутствия тест-систем. Возобновить услугу обещают с 20 марта. При этом неизвестно, какой будет стоимость теста. По состоянию на 16 марта он стоил 1500 грн плюс 61 грн — система для забора крови.

Однако стоит ли доверять результатам? В КГГА сообщили, что одна из столичных клиник, не указав, какая именно, проводит недостоверные тесты на коронавирус. Несколько положительных проб были проверены и результаты оказались отрицательными.

Врачи не советуют паниковать и проверяться на коронавирус без оснований.

А вот на что стоит обращать внимание, так это на выполнение превентивных мероприятий — мыть руки или пользоваться дезинфектором, избегать большого количества людей и в случае появления симптомов простуды или гриппа обращаться к врачу.