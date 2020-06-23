Те же голоса: Новая серия "пленок Порошенко" – давление на Яценюка и влияние на Гройсмана

Петр Порошенко и Джо Байден Фото из открытых источников

Кажется, начинается вторая серия сериала под названием "Пленки Порошенко"...

22 июня народный депутат Андрей Деркач и экс-прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик на совместной пресс-конференции обнародовали новую порцию пленок "Порошенко – Байден". По словам самого Деркача, пленки свидетельствуют о существовании международной коррупции и руководстве внешней политикой Украины.

Далее рассказываем, о чем и о ком говорят голоса, похожие на голоса Петра Порошенко и Джозефа Байдена.

О чем говорят голоса на пленках

На аудиозаписях голоса, похожие на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джозефа Байдена. На записях зафиксировано продолжение разговора, опубликованного 22 мая. То есть, среди прочего, говорится и о компании Burisma, с которой в 2014-2019 годах был непосредственно связан сын Байдена Хантер. Аудиозаписи содержат беседы еще на несколько важных тем. О них – дальше.

Кстати, по словам Деркача, эти записи он получил от журналистов, а записывал беседы сам Порошенко в 2015-2016 годах.

Об Александре Онищенко. На одной из записей голос, похожий на порошенковский, благодарит собеседника (вероятно, Байдена) за то, что представители ЦРУ помогли по делу в отношении нардепа Александра Онищенко.

Об Арсении Яценюке. Голос, похожий на голос Порошенко, обещает голосу, похожему на голос Байдена, что сразу после отставки с поста премьер-министра Арсению Яценюку не "светят" уголовные дела и преследования правоохранителей.

О Владимире Гройсмане. Голос, похожий на Байдена, говорит, что Порошенко стоит заставить премьер-министра Владимира Гройсмана не пересматривать требования Международного валютного фонда для дальнейшего получения долларового транша для Украины. "Голос Байдена" приказал ничего не менять в условиях договора между МВФ и Украиной и даже не обсуждать это.

Об Андрее Коболеве. Голос, похожий на голос Байдена, говорит следующее: "Я приветствую ваши экономические реформы, и в этом контексте хочу узнать, правда ли то, что вы одного из реформаторов хотите уволить?" Голос, похожий на порошенковский, отвечает: "Нет, мы сейчас разберемся, я проведу собственное расследование". Получается, что "голос Байдена" фактически защищает главу "Нафтогаза" Андрея Коболева от увольнения. Это неудивительно, поскольку тот является лоббистом энергетических интересов Байдена в Украине.

Ремарка – Андрей Деркач говорит, что "газовые схемы", к которым причастен Коболев, позволили украсть из украинского госбюджета около 1,5 млрд долларов. Кстати, Деркач обнародовал еще и инфографику, где разбирает причастных к коррупционным схемам, во главе которых стоят Джозеф Байден и Джордж Сорос.

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Комментарий от Байдена

Интересно, что один эпизод из череды зафиксированных на аудиозаписях является правдивым. По крайней мере, сам Байден высказался об этом. Он подтвердил, что поставил вопрос финансовой помощи Украине в зависимость от увольнения генпрокурора Виктора Шокина. В конце концов, Шокина все же уволили.

Комментарий от Порошенко

Ожидаемо, пятый президент Украины Петр Порошенко поспешил ответить на "обвинения Генпрокуратуры" и объяснить ситуацию с пленками с голосом, похожим на свой. Он заявил, что так называемые пленки Деркача – это очередной выстрел фейками со стороны России, направленный на разрушение двухпартийной поддержки Украины в США.

"Кремль вмешивается в американские выборы и привлекает к этому свою агентуру в Украине. Еще одна цель очередной фабрикации из бесед украинских и американских чиновников – сделать украинский вопрос токсичным для Вашингтона и разрушить двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами", - решительно заявил Порошенко.

К тому же Порошенко попросил действующую украинскую власть расследовать спецоперацию, которую проводит, по его мнению, пятая колонна Кремля против Украины.

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20 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал первую часть скандальных аудиозаписей, на которых голоса, похожие на голоса Петра Порошенко и Джозефа Байдена, обсуждают вопрос в таком ключе, что это может свидетельствовать о международной коррупции и манипулировании украинскими политическими процессами. В частности, разговор касается увольнения генпрокурора Виктора Шокина и бизнес-дел Хантера Байдена (сына Джозефа Байдена) в Украине.

Тогда Офис генпрокурора внес в Единый реестр досудебных расследований информацию по статье о государственной измене и злоупотреблении властью и служебным положением (в отношении Петра Порошенко, разумеется).

Подробнее о "пленочном скандале", ставшем одним из разоблачительных аудиозаписей украинских политиков, можно прочитать в нашем материале по этой ссылке.

Кстати, сегодня на телеканале ZIK ожидается эксклюзивное интервью Андрея Деркача о ситуации, сложившейся вокруг пленок. Смотрите в 18:00 "HARD с Влащенко. Итоги дня".