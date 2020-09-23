"Тайная" инаугурация Лукашенко, создание первого в мире лекарства от COVID-19 и очередные кадровые ротации в правительстве: Главное за 23 сентября

Закончился очередной рабочий день, поэтому узнаем об актуальных новостях среды

Инаугурация Александра Лукашенко 23 сентября БЕЛТА

Сегодня в Беларуси состоялась инаугурация президента страны Александра Лукашенко. Из-за этого люди снова начали собираться на протесты, а Украина готовит официальную позицию по событию.

Среди прочего — в МИД сообщили о вероятном принятии закона о двойном гражданстве, а правительство приняло очередные кадровые ротации.

О главных новостях дня рассказываем подробнее.

Тайная инаугурация Лукашенко

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси. На церемонию инаугурации, которая состоялась во Дворце Независимости Беларуси, было приглашено несколько сотен человек.

Во время выступления глава страны заявил, что "цветная революция" в Беларуси не состоялась.

Инаугурация Александра Лукашенко 23 сентября БЕЛТА

После этого происшествия, на улицы Минска люди выходили с акциями протеста.

В МИД сообщили, что Украина подготовит официальную позицию по поводу "тайной" инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко.

А между тем Польша, Литва и другие европейские страны заявили о непризнании Лукашенко президентом Беларуси.

Новости по теме: В Раде предлагают наказывать за публичное отрицание российской оккупации

Изменение стандартов госпитализации больных коронавирусом

Министерство здравоохранения Украины обновило стандарты госпитализации пациентов с COVID-19.

Так, обязательно госпитализируют больных коронавирусом, имеющих тяжелые заболевания, среди которых онкологические заболевания, почечная недостаточность, патологии дыхательной и сердечно-сосудистой систем, тяжелые аллергические болезни и другие.

Вероятное двойное гражданство

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя возможность принятия закона по урегулированию ситуации двойного гражданства в Украине, заявил, что реальные шансы на это есть.

Ранее Дмитрий Кулеба сообщал, что Министерство иностранных дел Украины работает вместе с Верховной Радой над тем, чтобы принять законопроект о двойном гражданстве.

Новый судья ОАСК

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Гарника на должность судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК).

Кирилл Гарник работает судьей не менее 9 лет. Так, в 2011 году тогдашний президент Виктор Янукович назначил его на должность судьи Полтавского окружного административного суда сроком на 5 лет.

Кирилл Гарник Фото из открытых источников

До начала судейской карьеры Кирилл Гарник пробовал себя в шоу-бизнесе. Так, в 2004 году 21-летний мужчина участвовал в российском проекте "Фабрика Звезд-5".

Новости по теме: Сийярто назвал условие встречи Зеленского и Орбана

Очередные кадровые ротации в правительстве

Кабинет министров Украины во время сегодняшнего заседания принял ряд кадровых решений. Назначили Живицкого Дмитрия Алексеевича заместителем министра инфраструктуры Украины и несколько заместителей глав ОГА.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что он и министры правительства остаются под действием постановления об ограничении заработных плат не более чем пять средних зарплат по стране.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль G7AmbReformUA

При этом, на прошлой неделе Кабинет министров Украины снял карантинное ограничение зарплат в 47 тыс. грн для членов правления и наблюдательных советов Ощадбанка, ПриватБанка и Укрэксимбанка.

Польша создала лекарство от коронавируса

Польская компания Biomed 23 сентября заявила о создании первого в мире лекарства против коронавируса, изготовленного на основе плазмы крови пациентов, переболевших COVID-19.

Отмечается, что производство лекарств начали 18 августа. Для этого химики использовали 150 литров крови лиц, которые вылечились от коронавируса. К слову, больше всего крови сдали шахтеры из Силезского угольного бассейна.

Военные учения на юге Украины

В Николаевской области на полигоне "Широкий лан" во время обучения отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" не сработал противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin.

Также в Генштабе ВСУ отметили, что Российская Федерация прибегает к информационным провокациям и распространению фейков на территории Украины в связи с масштабными стратегическими командно-штабными учениями "объединенные усилия-2020".

Обучение "Объединенные усилия-2020" Facebook-страница Генштаба ВСУ

А тем временем российские военные во время учений "Кавказ-2020" отработали поражение объектов условного противника с привлечением самолетов Су-30СМ, Су-34 Южного и Западного округов и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил ВС РФ.

Хакеры атаковали сайт Нацполиции

Правоохранители зафиксировали несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Нацполиции. Злоумышленники распространили недостоверную информацию на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции.

От хакеров пострадал и сайт Варашского городского совета. Там разместили сообщение о нештатной ситуации на Ровенской атомной электростанции. В пресс-службе станции опровергли эту информацию.

Новости по теме: Россия решила расширить персональные санкции против ЕС

Американские самолеты в украинском небе

Стратегические бомбардировщики США В-52Н вошли в воздушное пространство Украины. 2 американских судна будут сопровождать украинские истребители Су-27 и МиГ-29 бригад тактической авиации Воздушных Сил.

Бомбардировщики США в воздушном пространстве Украины Командование Воздушных Сил ВСУ

А тем временем сегодня около 12:30 в небе Киева были замечены американские конвертопланы CV-22B Osprey, состоящие на вооружении Корпуса морской пехоты США, ВМС США и ВВС США. Полет прошел в рамках учений Сил специальных операций "Fiction Urchin".

Состояние Навального

Российского оппозиционера Алексея Навального выписали из стационара берлинской клиники "Шарите", где он более месяца проходил лечение после отравления.

Учитывая прогресс пациента и его текущее состояние, врачи считают возможным полное выздоровление Навального. Однако в медучреждении отметили, что пока рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления.

Навальный также иронически отреагировал на предположение президента Владимира Путина относительно того, что он мог сам выпить "Новичок" и отравиться.

Новости по теме: Артем Марчевский не верит в уголовные дела и "посадки" представителей прошлой власти

Видео дня

Между тем на официальном YouTube-канале ZIK топовым стал комментарий лидера Партии Шария Анатолия Шария относительно реальных уголовных дел против экс-президента Украины Петра Порошенко.

Обсуждение дня

Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали новость о том, что Александр Лукашенко официально стал президентом Беларуси.

Новости по теме: Том Круз в следующем году полетит в космос на корабле SpaceX

Вместо бонуса

Кроме того, сегодня на ZIK.ua вышло несколько крупных материалов:

Проверят квартиру, сделают дома офис и будут наказывать за недисциплинированность: что предусматривает законопроект об удаленной работе в Украине

Юбилейное заседание ООН: О чем говорил Зеленский и какие темы поднимали предыдущие президенты Украины