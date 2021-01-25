Татьянин день и праздник всех студентов: История, традиции и приметы на 25 января

Сегодня Татьянин день Фото из открытых источников

Сегодня отмечаем день святой, погибшей за свою веру

Издавна в жизни светской прочно укоренились традиции, которые сначала были сугубо религиозными, а еще давнее – языческими. Такой круговорот важных дат, праздников и дней чествования разных святых устанавливался исподволь – на протяжении столетий и даже тысячелетий.

Сегодня же мы в разные дни чтим святых, которых принято считать покровителями представителей тех или иных профессий, защитниками моряков и детей, юных девушек и невест, школьников и молодых мам. Студенты не потерялись в этом перечне – они также имеют свою заступницу и покровительницу – святую Татьяну.

Именно о ней рассказываем в день Татьяны, который давно стал днем студента, а также немного о традициях веселого студенческого дня и особенностях его празднования.

Святая Татьяна дает ясный ум?

25 января христиане, живущие по григорианскому календарю, отмечают День Татьяны. Это религиозный праздник, который из сугубо церковного стал народным. Татьяна издавна считается не только заступницей всех девушек и женщин по имени Таня, но и покровительницей студентов. У нее просят ясного ума, хорошей памяти и помощи в учебе. Именно поэтому Татьянин день было принято считать одним из дней студенчества.

Несколько веков назад в разных регионах Украины Татьянин день называли по-разному, например: Бабьим углом, Солнышем, или Татьяной крещенской. Как и большинство церковных праздников, день Татьяны имеет языческие корни из времен, когда древние славяне были сильно набожны и поклонялись большому пантеону богов.

По преданию, в эпоху раннего христианства, когда новая вера еще не укоренилась, а ее сторонники и проповедники подвергались гонениям, произошла история, которая сделала Татьяну святой.

Язычники арестовали юную римскую христианку Татьяну и подвергли ее страшным пыткам, но оказалось, что ее "не берет" ни одно увечье. Если весь день ее били железными палками, то на утро ее раны сами заживали и она снова была целой и невредимой. Ее бросали на арену к голодному льву, но он лишь покорно лизал ее ноги. Татьяну пытались сжечь заживо, однако на ее теле не оставалось даже следа от огня.

Увидев, что Татьяну не берут никакие пытки, язычники решили отрубить ей голову. Так день смерти мученицы 25 января (12 января по старому стилю) стал Татьяниным днем. С тех пор все, кто имеет имя "Татьяна" празднуют в этот день именины.

Так Татьяну изображают на иконах Фото из открытых источников

Интересно, что спустя много столетий 12 января 1755 года, в честь именин матери Ивана Шувалова Татьяны Родионовны, императрица Российской империи Елизавета Петровна подписала указ "об учреждении Московского университета". Совпадение это произошло в день мученицы Татьяны, поэтому российские студенты начали праздновать Татьянин день как День студента.

Позже в университетском кампусе построили церковь святой Татьяны, а саму святую – церковь провозгласила патроном всех студентов.

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Что принято делать в Татьянин день

Традиционно в этот день студентам стоит сходить в церковь и поставить свечку своей покровительнице святой Татьяне. Нужно прости у нее не только заступничества перед Богом, но и помощи в науках, легком обучении, успешных экзаменах, ясного ума и хорошей памяти.

25 января принято печь хлеб и пряники в форме солнышка – это, по верованиям, немного приближает приход весны, а солнце за окном словно начинает светить ярче и теплее. По традиции, каждый член семьи должен обязательно попробовать кусочек такого пряника.

Также на Татьянин день готовят богатый вкусный обед и кормят вместе всех членов семьи, а тем, кого нет дома, оставляют тарелку с едой на столе.

В этот день принято также загадывать желания. Нужно стать на самом высоком месте в округе и загадать желание, глядя на солнце. Говорят, что желание, сказанное пылко и искренне, с великой верой в сердце, непременно осуществляется.

Интересную традицию имели украинцы несколько веков назад. В этот день нужно было выбивать и чистить дорожки. Чистые, их выставляли на улице - так парень видел, как девушка почистила коврик, такая из нее и будет хозяйка и жена.

Запреты Татьяниного дня

На Татьянин день нельзя ссориться и ругаться, особенно с близкими людьми и с семьей. Нужно постараться провести день в спокойствии и доброжелательном настроении.

В этот день считается запретом отказывать кому-либо в просьбах, а особенно, если просят еду. Предки верили, что из-за отказа можно самому попасть в беду.

Также 25 января нельзя убирать, стирать, заниматься физическим трудом или ремеслом. При этом накануне – 23 или 24 января непременно надо привести дом в порядок, убрать во всех комнатах, потому что говорят, что беспорядок на праздник может привести неприятности и проблемы в дом.

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Народные приметы и обычаи для студентов

В народе считают, что девочка, родившаяся 25 января будет прекрасной хозяйкой и женой. Если день на Татьяну морозный и солнечный, значит будет хороший урожайный год. А если в этот день снежит, лето будет дождливым и холодным.

Так Татьяну изображают на иконах Фото из открытых источников

Несмотря на то, что Татьяна "занимается" студентами, им в этот день нельзя даже касаться конспектов с лекциями и учебников – якобы плохая примета.

В то же время этот день для студентов – время шумных гуляний и празднований. Всей студенческой общиной они собираются в общежитиях и кафе и справляют свой так сказать "профессиональный" праздник.

Еще одна интересная вещь – считается, что 25 января на последней странице зачетки обязательно надо нарисовать домик с трубой. И чем длиннее будет дым, тем легче и успешнее будет обучение в новом году.