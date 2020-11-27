Тарифы в Украине снова растут: Почему взялись за электроэнергию и транспортировку газа и когда ждать повышения

Тарифы снова растут Фото из открытых источников

И снова зимний рост тарифов на коммуналку – украинская традиция

В конце года украинцы очевидно, получат неприятный сюрприз. И коснется он тарифов на коммунальные услуги. Пока доподлинно неизвестно, когда и насколько конкретно вырастут расходы на оплату коммуналки, но почти не остается сомнений, что рост произойдет.

Министерство энергетики сообщило, что планирует снизить перекрестное субсидирование и пересмотреть формирование тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей.

Далее рассказываем, на сколько могут вырасти расходы украинцев, связанные с электрической энергией, – расходы на освещение, отопление (для некоторых) и на транспортировку газа.

Когда и насколько вырастут тарифы на электроэнергию

Еще в мае Кабинет министров Украины представил антикризисную программу с рядом необходимых шагов, которые нужно осуществить, чтобы улучшить экономическую ситуацию в Украине в связи с COVID-19. В документе было четко прописано повышение тарифов на электроэнергию для населения.

Тарифы на электроэнергию подрастут через месяц-два Фото из открытых источников

Тогда же Министерство энергетики и угольной промышленности рассматривало возможность отмены льготного тарифа на электроэнергию для населения. Теоретически это позволяет получать дополнительно 12 млрд грн в год. Однако тарифы не были повышены, хоть этот вопрос и оставался открытым.

В июле бывшая и. о. министра энергетики Ольга Буславец заявляла, что энергетический регулятор не будет повышать тарифы на электроэнергию.

К тому же в конце сентября в ведомстве отметили, что до конца года тариф на электроэнергию для населения и будет неизменным. Это означает, что при условии потребления до 100 кВт⋅ч в месяц нужно оплатить 90 коп. за 1 кВт⋅ч, а за более 100 кВт⋅ч – 168 коп.

Однако на днях стало известно, что Минэнерго все же возьмется за повышение тарифов на электрическую энергию.

И. о. министра энергетики Юрий Бойко сообщил, что ведомство планирует снизить перекрестное субсидирование и пересмотреть формирование тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей.

По его словам, в ноябре тарифы для населения покрывают всего одну копейку себестоимости электроэнергии производителей.

"На сегодняшний день бытовой потребитель платит за электроэнергию производителю 1 коп. В Украине средневзвешенная стоимость транспорта электроэнергии – 1,03 грн, а средневзвешенная цена 1 кВт⋅ч составляет 1,04 грн. То есть по сути, в рамках потоковой модели ПСС оплачивается исключительно доставка", - сказал Бойко.

Однако в декабре, в связи с повышением тарифов на передачу электроэнергии для НЭК "Укрэнерго" и операторов системы передачи, становится планово убыточной деятельность по транспортировке электроэнергии населению.

"Я думаю, со следующей недели будет готово к принятию решение в части тарифов для бытового потребителя. [...] Последние полтора месяца идет работа над тем, чтобы в отношении этого самого проблемного и самого болезненного вопроса принять максимально взвешенное решение, которое предусматривало бы комплексный правительственный подход, связан и с пересмотром системы субсидирования, и с повышением минимальной зарплаты, связан и с той помощью, которую анонсировал президент Украины", - сказал Бойко

К тому же он напомнил, что уже с декабря цена поставки электроэнергии для потребителей вырастет на 7 копеек – с 24-х до 31-й копейки. Выходит, что поставка электроэнергии будет планово убыточной даже при покупке электроэнергии за 1 коп.

Бойко подчеркнул, что решение о пересмотре тарифа принято, учитывая общеэкономические факторы, включая уровень платежеспособности бытовых потребителей.

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Сейчас тарифы являются такими:

для бытовых потребителей, проживающих в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами):

за объем, потребленный до 100 кВт⋅ч электроэнергии в месяц – 0,9 грн / кВт⋅ч (с НДС);

за объем, потребленный свыше 100 кВт⋅ч электроэнергии в месяц – 1,68 грн/кВт⋅ч (с НДС).

Для бытовых потребителей, проживающих в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных электроотопительными установками:

за объем, потребленный до 100 кВт⋅ч – 0,9 грн / кВт⋅ч;

з а объем, потребленный свыше 100 кВт⋅ч – 1,68 грн / кВт⋅ч.

Для бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и у которых нет централизованного теплоснабжения:

за объем, потребленный до 100 кВт⋅ч – 0,9 грн / кВт ⋅ ч;

за объем, потребленный свыше 100 кВт⋅ч – 1,68 грн / кВт ⋅ ч.

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Что было раньше с тарифами на электроэнергию

4 ноября Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление, согласно которому с 1 декабря 2020 года тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины – госкомпании "Укрэнерго" будет увеличена на 30% – с 240,23 грн до 312,76 грн за МВт⋅ч.

Примечательно, что предыдущее подорожание было сравнительно недавно. В июле НКРЕКП приняла решение, согласно которому с 1 августа тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины – госкомпании "Укрэнерго" был увеличен на 54,6% – с 155,4 грн/МВт⋅ч до 240,23 грн/МВт⋅ч.

Вероятный сценарий роста тарифов на электроэнергию

Еще в 2019 году в Украине была запущена новая модель рынка электрической энергии. Это стало поводом к увеличению стоимости энергоносителя для юридических потребителей, а тарифы для населения остались неизменными (пока). Однако разница между тарифами для населения и коммерческих потребителей существует. Более того – бытовых потребителей государство еще и субсидирует за счет других участников энергорынка. И эта разница имеет определенные последствия, в частности, накопление долгов.

В течение первого года работы такой модели энергорынка задолженности "решались" (а иначе говоря, замораживались) ростом тарифов для юридических потребителей. Конечно, это все также имеет цепную реакцию последствий – рост стоимости товаров и услуг, которые производятся благодаря постоянно дорожающей электроэнергии.

Получается, что рост тарифов на электроэнергию для населения рано или поздно должен наступить. И вероятно, он таки достигнет уровня тарифа для коммерческих потребителей – 3,3 грн за 1 кВт⋅ч.

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Почему вырастет тариф на транспортировку газа

Тарифы на распределение газа облгазов и горгазов для потребителей с января 2021 года могут вырасти, потому что стоимость газа, которая и формирует цену услуги доставки в Украине выросла.

Тарифы на газ также вырастут Фото из открытых источников

По словам члена НКРЭКУ Ольги Бабий, тенденция роста цены на газ как на товар, которую мы видели в течение последних месяцев, не будет продолжаться в январе 2021 года. Однако тарифы на распределение газа вырастут из-за подорожания самого голубого топлива. Это объясняется тем, что в структуре тарифа на распределение 50% стоимости газа как такового.

Украинцы с января 2020 года получают две платежки за газ. Цена за распределение газа может повыситься, и на цену деления повлияет непосредственно эта цена газа, уже после повышения.

По состоянию на ноябрь средняя стоимость газа в Украине для населения по сравнению с октябрем выросла на 24%, с 5,77 грн до 7,16 грн за кубометр.

Актуальные на ноябрь тарифы на газ и его транспортировку можно посмотреть по этой ссылке, а о тарифах на голубое топливо в декабре этого года можно узнать здесь.

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Обновленные тарифы на электроэнергию для бытовых пользователей, скорее всего, запустят уже с нового года. Это будет поэтапное повышение, пока стоимость электроэнергии для бытовых пользователей не достигнет уровня тарифа для коммерческих. Вероятно также, что отменят ночной тариф (половина обычного) для населения. В конце концов, тариф для бытовых пользователей сравняется с коммерческими тарифами за год-полтора.