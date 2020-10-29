Тарифы на газ: Почему растут цены на голубое топливо и что будет со стоимостью коммунальных услуг

Цена на газ в Украине может вырасти Фото из открытых источников

В "Нафтогазе" отметили, что пересматривать цены будут и в дальнейшем

Стоимость голубого топлива для бытовых потребителей с 1 ноября повысится. По сравнению с нынешним месяцем цена выросла на треть, и это далеко не последнее подорожание. В "Нафтогазе" объяснили такой шаг сезонным потреблением. А эксперты убеждены, что предпосылок для подорожания топлива нет.

Однако украинцам стоит готовиться к росту стоимости других коммунальных услуг.

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Сколько будет стоить газ в ноябре

Украинская газоснабжающая компания НАК "Нафтогаз" обнародовала цену на газ для населения в ноябре. На сайте компании указано, что для пользователей, которые покупают газ по тарифу "Месячный", стоимость голубого топлива составит 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с октябрем цена газа выросла на 34,7%.

Кроме этого, в "Нафтогазе" продлили возможность подключиться к тарифу "Годовой". Он предусматривает, что клиент в течение 12 месяцев будет платить за газ равными частями. Стоимость голубого топлива в рамках тарифа в ноябре составит 6,45 грн/куб. м с НДС (без стоимости распределения).

Однако тарифы на газ могут повышаться в течение следующих месяцев. В "Нафтогазе" отметили, что в ноябре-декабре стоит ожидать дальнейшего подорожания цены на газ, однако значительные запасы газа в хранилищах могут это сдержать.

Причины подорожания газа

В "Нафтогазе" объяснили смену цены на газ в первую очередь сезонным фактором и увеличением оптовой цены на топливо. Также отметили, что в этом году увеличение цен умеренное из-за запасов газа в украинских подземных хранилищах.

В компании отметили, что цена газа в Европе за месяц выросла на 26%. Учитывая это, "Нафтогазу" пришлось изменить цену газа для украинских производителей тепла на октябрь.

Однако эксперты убеждены, что тарифы на газ могли бы и не повышать. Так, президент Ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрей Мизовець отметил, что объективных предпосылок для роста цен нет: даже трейдеры до конца не понимают причин. Эксперт сообщил: с одной стороны, во всех городах начинается отопительный сезон, но с другой - сильного похолодания пока не наблюдается, хранилища газа в Европе заполнены практически на 100%. В украинские хранилища также закачаны рекордные объемы газа. Рост цен диктует мировой рынок.

Участники рынка считают, что удешевить газ в Украине могла бы отмена монополии НАК "Нафтогаз Украины" на продажу газа, который добывается "Укргаздобычей". Что касается тарифов на тепло - власть, передавая право на тепло регионам, ничего не сделала для введения механизма, который бы позволил им гибко пересчитывать цены в сторону снижения.

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Чего ожидать потребителям

Эксперты спрогнозировали, что после взрывоподобного роста цены на газ повысятся тарифы на теплоснабжение и горячую воду. К тому же, программу жилищных субсидий постоянно сокращают.

Однако министр социальной политики Украины в 2016-2019 годах Андрей Рева отметил, что единственная система защиты украинцев, которые не имеют возможности оплачивать за жилищно-коммунальные услуги по повышенным тарифам, - это субсидии.

"Но при таком взрывообразном росте тарифов - а имейте в виду, что этот ноябрьский тариф и октябрьский будет заложен в цену стоимости тепла и горячей воды, - представьте себе, как сейчас вырастет цена на тепло и горячую воду и в Киеве, и в Виннице, и во Львове. Для того, чтобы защитить людей, у которых невысокие доходы, будут увеличиваться расходы по программе жилищных субсидий. Они в прошлом году, по сравнению с 2019-м, в 2020-м сократили на 10,5 млрд грн, и в течение этого года сократили еще на 10 млрд грн. И на следующий бюджет они планируют еще на 2 млрд грн сократить. У меня первый вопрос: как они собираются защитить людей к концу года и что они собираются делать в следующем году, когда у них не хватит денег на финансирование программы жилищных субсидий?" - поинтересовался Андрей Рева.

Уверен в будущем подорожании коммунальных услуг и народный депутат Украины от ВО "Батькивщина" Михаил Цымбалюк. "Открытый вопрос – почему не используем газ украинской добычи. При том, что в проекте госбюджета на 2021 год предусмотрено уменьшение выплат на субсидии на сумму 2 миллиарда 722 тысячи гривен. Украинцы в таких условиях просто будут выживать", - подчеркнул Михаил Цымбалюк.

Он отметил, что нужно получить разъяснения от Кабинета министров Украины – почему в стране растут тарифы на газ, если на европейских хабах еще весной фиксировали уменьшение цен на голубое топливо.

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Как зависит цена от поставщика газа

Потребителям стоит помнить, что на конечную стоимость голубого топлива влияют несколько факторов – ценовая политика каждого из поставщиков и стоимость транспортировки газа (если сети короткие, то стоимость за услугу ниже). Поэтому конечную цену голубого топлива потребителям стоит узнавать на местах.

Учитывая, что с 1 августа 2020 года изменились условия на газовом рынке, украинцы могут сами выбирать поставщика газа на выгодных для себя условиях.

В соответствии со стоимостью, обнародованной на сайте "Газотека", действуют следующие цены:

- Самый дешевый газ предлагает Паливэнерго – 5,88 гривны за кубометр при условии предоплаты и 6 гривен, если оплачиваете в конце месяца.

- MEGAWATT предлагает цену немного выше - 6,22 гривны при оплате в конце месяца. Нафтогаз еще дороже – 6,33 гривны.

- Менее 7 гривен предлагают также Львовэнергосбыт (6,62 гривны), Теплобуд (6,65 гривны) и ТАС Энерджи (6,84 гривны).

- В той же ценовой категории могут заплатить и клиенты Статус Энерго (6,8 гривны) и Аскания Энерджи (6,95 гривны). Но чтобы получить такую цену, нужно заключить договор на такой фиксированный тариф на 6 месяцев вперед.

- Самую высокую цену, а именно 8,91 гривны за кубометр предлагает Запорожгаз сбыт.

Чтобы сменить поставщика газа, нужно:

Выбрать компанию, услугами которой хотите воспользоваться. Подать заявление-присоединение к новому поставщику (он может попросить и о других документах). Получить ответ от нового поставщика и дату, когда тот начнет поставлять газ. Оплатить финальный счет от старого поставщика.

Далее уже контактировать только с новым поставщиком. Он сам сообщает предыдущей компании, что потребитель сменил поставщика.