Тарифы на газ: Почему растут цены на голубое топливо и что будет со стоимостью коммунальных услуг
В "Нафтогазе" отметили, что пересматривать цены будут и в дальнейшем
Стоимость голубого топлива для бытовых потребителей с 1 ноября повысится. По сравнению с нынешним месяцем цена выросла на треть, и это далеко не последнее подорожание. В "Нафтогазе" объяснили такой шаг сезонным потреблением. А эксперты убеждены, что предпосылок для подорожания топлива нет.
Однако украинцам стоит готовиться к росту стоимости других коммунальных услуг.
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Сколько будет стоить газ в ноябре
Украинская газоснабжающая компания НАК "Нафтогаз" обнародовала цену на газ для населения в ноябре. На сайте компании указано, что для пользователей, которые покупают газ по тарифу "Месячный", стоимость голубого топлива составит 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с октябрем цена газа выросла на 34,7%.
Кроме этого, в "Нафтогазе" продлили возможность подключиться к тарифу "Годовой". Он предусматривает, что клиент в течение 12 месяцев будет платить за газ равными частями. Стоимость голубого топлива в рамках тарифа в ноябре составит 6,45 грн/куб. м с НДС (без стоимости распределения).
Однако тарифы на газ могут повышаться в течение следующих месяцев. В "Нафтогазе" отметили, что в ноябре-декабре стоит ожидать дальнейшего подорожания цены на газ, однако значительные запасы газа в хранилищах могут это сдержать.
Причины подорожания газа
В "Нафтогазе" объяснили смену цены на газ в первую очередь сезонным фактором и увеличением оптовой цены на топливо. Также отметили, что в этом году увеличение цен умеренное из-за запасов газа в украинских подземных хранилищах.
В компании отметили, что цена газа в Европе за месяц выросла на 26%. Учитывая это, "Нафтогазу" пришлось изменить цену газа для украинских производителей тепла на октябрь.
Однако эксперты убеждены, что тарифы на газ могли бы и не повышать. Так, президент Ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрей Мизовець отметил, что объективных предпосылок для роста цен нет: даже трейдеры до конца не понимают причин. Эксперт сообщил: с одной стороны, во всех городах начинается отопительный сезон, но с другой - сильного похолодания пока не наблюдается, хранилища газа в Европе заполнены практически на 100%. В украинские хранилища также закачаны рекордные объемы газа. Рост цен диктует мировой рынок.
Участники рынка считают, что удешевить газ в Украине могла бы отмена монополии НАК "Нафтогаз Украины" на продажу газа, который добывается "Укргаздобычей". Что касается тарифов на тепло - власть, передавая право на тепло регионам, ничего не сделала для введения механизма, который бы позволил им гибко пересчитывать цены в сторону снижения.
Чего ожидать потребителям
Эксперты спрогнозировали, что после взрывоподобного роста цены на газ повысятся тарифы на теплоснабжение и горячую воду. К тому же, программу жилищных субсидий постоянно сокращают.
Однако министр социальной политики Украины в 2016-2019 годах Андрей Рева отметил, что единственная система защиты украинцев, которые не имеют возможности оплачивать за жилищно-коммунальные услуги по повышенным тарифам, - это субсидии.
"Но при таком взрывообразном росте тарифов - а имейте в виду, что этот ноябрьский тариф и октябрьский будет заложен в цену стоимости тепла и горячей воды, - представьте себе, как сейчас вырастет цена на тепло и горячую воду и в Киеве, и в Виннице, и во Львове. Для того, чтобы защитить людей, у которых невысокие доходы, будут увеличиваться расходы по программе жилищных субсидий. Они в прошлом году, по сравнению с 2019-м, в 2020-м сократили на 10,5 млрд грн, и в течение этого года сократили еще на 10 млрд грн. И на следующий бюджет они планируют еще на 2 млрд грн сократить. У меня первый вопрос: как они собираются защитить людей к концу года и что они собираются делать в следующем году, когда у них не хватит денег на финансирование программы жилищных субсидий?" - поинтересовался Андрей Рева.
Уверен в будущем подорожании коммунальных услуг и народный депутат Украины от ВО "Батькивщина" Михаил Цымбалюк. "Открытый вопрос – почему не используем газ украинской добычи. При том, что в проекте госбюджета на 2021 год предусмотрено уменьшение выплат на субсидии на сумму 2 миллиарда 722 тысячи гривен. Украинцы в таких условиях просто будут выживать", - подчеркнул Михаил Цымбалюк.
Он отметил, что нужно получить разъяснения от Кабинета министров Украины – почему в стране растут тарифы на газ, если на европейских хабах еще весной фиксировали уменьшение цен на голубое топливо.
Как зависит цена от поставщика газа
Потребителям стоит помнить, что на конечную стоимость голубого топлива влияют несколько факторов – ценовая политика каждого из поставщиков и стоимость транспортировки газа (если сети короткие, то стоимость за услугу ниже). Поэтому конечную цену голубого топлива потребителям стоит узнавать на местах.
Учитывая, что с 1 августа 2020 года изменились условия на газовом рынке, украинцы могут сами выбирать поставщика газа на выгодных для себя условиях.
В соответствии со стоимостью, обнародованной на сайте "Газотека", действуют следующие цены:
- Самый дешевый газ предлагает Паливэнерго – 5,88 гривны за кубометр при условии предоплаты и 6 гривен, если оплачиваете в конце месяца.
- MEGAWATT предлагает цену немного выше - 6,22 гривны при оплате в конце месяца. Нафтогаз еще дороже – 6,33 гривны.
- Менее 7 гривен предлагают также Львовэнергосбыт (6,62 гривны), Теплобуд (6,65 гривны) и ТАС Энерджи (6,84 гривны).
- В той же ценовой категории могут заплатить и клиенты Статус Энерго (6,8 гривны) и Аскания Энерджи (6,95 гривны). Но чтобы получить такую цену, нужно заключить договор на такой фиксированный тариф на 6 месяцев вперед.
- Самую высокую цену, а именно 8,91 гривны за кубометр предлагает Запорожгаз сбыт.
Чтобы сменить поставщика газа, нужно:
- Выбрать компанию, услугами которой хотите воспользоваться.
- Подать заявление-присоединение к новому поставщику (он может попросить и о других документах).
- Получить ответ от нового поставщика и дату, когда тот начнет поставлять газ.
- Оплатить финальный счет от старого поставщика.
Далее уже контактировать только с новым поставщиком. Он сам сообщает предыдущей компании, что потребитель сменил поставщика.