Суперлуние 9 марта: Кто и когда сможет увидеть редкое астрономическое явление

День наиболее удачен, чтобы загадать самые смелые желания

Суперлуние можно наблюдать 9 марта Фото из открытых источников

9 марта можно будет наблюдать необычное явление – полная Луна будет ярче и будет выглядеть больше, чем обычно. Это так называемое Суперлуние. Случается это явление нечасто.

Рассказываем, почему возникает Суперлуние и что стоит сделать в этот день.

Суперлуние – что это?

Суперлуние – это момент, когда спутник находится на минимальном расстоянии от Земли. Обычно расстояние варьируется от 357 до 406 тыс. км из-за эллиптической орбиты, по которой спутник вращается вокруг Земли. Из-за этого Луна выглядит на 14% больше в диаметре и на 30% ярче, чем при прохождении самой отдаленной точки. Термин "Суперлуние" был придуман в 1979 году.

Астрономы советуют наблюдать за Суперлунием не в пиковое время, а тогда, когда оно расположено достаточно низко над восточной или западной частями горизонта. Когда Луна находится низко на горизонте, то она позволяет охватить весь вид с объектами на переднем плане, спутник кажется больше.

Увидеть Суперлуние смогут все жители земли при хорошей и безоблачной погоде.

Что стоит делать в этот день

Полную Луну обычно наделяют мистическими и магическими свойствами, а Суперлуние – тем более. Верить в это или не верить – каждый решает для себя, однако в народе есть убеждение, что в этот день можно улучшить свою жизнь, загадав правильное желание.

Суперлуние Фото из открытых источников

Также день Суперлуния прекрасно подходит для творчества в любых сферах. В этот день стоит также прислушаться к себе и найти ответы на все вопросы, которые беспокоят.

Среди примет на Суперлуние отмечают следующие:

- если в эту ночь поцеловаться впервые с любимым, то союз будет долгим;

- стоит зашивать дырки в карманах, чтобы деньги не "утекали";

- чтобы получить повышение, нужно спать в красной одежде;

- чтобы быстро и удачно выйти замуж, следует три раза вымыть пол.

Запреты на Суперлуние

В этот день не стоит выяснять отношения, ссориться, нужно избегать проявления агрессии и негатива. Поскольку негативные мысли сейчас сильнее, чем обычно, влияют на поступки человека и "программируют" его на дальнейшие неудачи. Следите за здоровьем - в такие периоды имеют склонность обостряться хронические болезни. Стоит воздержаться от новых начинаний - высок риск, что они обернутся крахом.

Также не стоит:

- давать в долг;

- просить повышения;

- проводить операции;

- решать важные вопросы и принимать серьезные решения;

- начинать новые проекты;

- проводить косметические процедуры и стричься;

- отправляться в длительное путешествие.

Следует помнить, что полнолуние может негативно влиять на здоровье, а Суперлуние усиливает эти ощущения. Также не рекомендуют спать под лунным сиянием – иначе будут мучить кошмары и тревожные сны.

В целом Суперлуние действительно красивое и магическое зрелище. Поэтому стоит наслаждаться необычным явлением и загадывать самые сокровенные желания.