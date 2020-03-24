Суд по делу о сбивании боинга МН17: Что решили на часовом заседании

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Слушания в суде возобновились, несмотря на пандемию коронавируса

В понедельник, 23 марта, в Нидерландах состоялось очередное судебное заседание по делу о сбивании самолета рейса МН17 в 2014 году. Правда, решили совсем немного. Далее расскажем о том, что из запланированного было решено в зале суда в несколько сжатом режиме из-за мировой пандемии коронавируса.

О чем говорили на судебном заседании

Вчерашнее судебное заседание было третьим в деле относительно сбивания пассажирского самолета рейса МН17 авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе в июле 2014 года. Слушание состоялось в судебном комплексе на окраине города Амстердам.

В связи с карантинными мерами, введенными большинством стран мира, и режимом ограниченного контакта с людьми из-за распространения коронавируса слушание было закрытым – ни представителей прессы, ни родственников пострадавших в зале не было. Известно также, что заседание проходило в самом большом зале судебного комплекса "Схипхол" – D, а количество прокуроров и адвокатов, допущенных на слушания, также было ограничено. В зале присутствовали только трое судей, один из трех нидерландских прокуроров, Деди Вуй-а-Цойодин, секретарь, прокурор и адвокат.

Из-за ограничения доступа в зал суда заседание транслировалось в режиме реального времени и сейчас доступно для всех на сайте courtmh17.com.

Заседание продолжалось меньше часа. По словам председательствующего судьи Хендрика Стейнгаюса, суд решил отложить решение относительно дополнительных расследований 8 июня 2020 года, когда будет проведен следующий этап слушаний. Тогда суд должен принять решение относительно многочисленных запросов, направленных в Государственную прокуратуру Нидерландов.

23 марта было решено, что на этом этапе детально рассматривать дело невозможно. А судья отметил, что 8 июня этого года в 10:00 стороны защиты и обвинения смогут выдвинуть свои предварительные возражения и требования относительно дополнительного расследования.

"Суд решил, что в ходе уголовного расследования этого дела, которое началось 17 июля 2014 года, собрано большое количество документов и файлов. Сторона защиты отметила, что только недавно смогла получить эти материалы, включающие около 36 тысяч страниц и большое количество мультимедийных файлов, и не смогла полностью обработать эту информацию. Поэтому защита сможет ознакомиться и подготовить свою позицию на 8 июня 2020 года или позже", - сказал судья.

Иначе говоря, адвокаты россиянина Олега Пулатова, который является подозреваемым в причастности к сбиванию самолета, будут иметь более двух месяцев на подготовку – до 8 июня. Кстати, интересы Пулатова представляют нидерландские адвокаты Сабина тэн Дуссхате и Баудевейн ван Эйк, которые сотрудничают с российской коллегой Еленой Кутьин.

Также сообщается, что основное рассмотрение дела, вероятно, начнется в 2021 году.

В свою очередь Гаагский суд попросил предоставить спутниковые снимки Соединенных Штатов Америки, на которых зафиксирован запуск ракеты в сторону пассажирского судна.

Сообщается, что суд обратился в нидерландскую прокуратуру с запросом относительно снимков, которые до сих пор остаются засекреченными, чтобы приобщить их к делу. Суд настаивает на этом, поскольку знает, что после авиакатастрофы госсекретарь США Джон Керри заявил о существовании доказательств запуска ракеты. Тогда доступ был открыт только прокурору Нидерландов.

Хроника судебных заседаний по делу сбивания МН17

17 июля 2014 года в результате падения над Донбассом самолета рейса MH17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли 298 человек. Нидерланды и Австралия официально заявили, что ответственна за падение нидерландского "боинга" Россия, которая в свою очередь отрицает это.

Международная следственная группа установила, что "Боинг" был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил в Курске.

В июне 2019 года следователи смогли назвать имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к доставке и применению пусковой установки "Бук", из которой сбили самолет. Это трое россиян: так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов и один украинец Леонид Харченко.

В сентябре 2019 года стало известно, что нидерландские следователи переквалифицировали статус Владимира Цемаха, который сначала был свидетелем в деле об авиакатастрофе, в подозреваемого. Уже в декабре СБУ объявила Цемаха в розыск.

В феврале 2020 года в прокуратуре Нидерландов сообщили, что личности тринадцати свидетелей в деле о сбивании МН17 останутся анонимными.

9 марта этого года в Гааге начался судебный процесс по делу авиакатастрофы. Сторона обвинения утверждает, что пусковая установка ЗРК "Бук", из которой сбили "Боинг", была доставлена на Донбасс из России. А на следующий день – 10 марта – состоялось второе судебное заседание по делу МН17.