Суд по делу МН17: Какие вопросы рассмотрели на заседаниях

Судебные заседания только начались, и уже объявлен длительный перерыв

Прокуратура Нидерландов и судьи во второй день судебного рассмотрения дела MH17 NOS

В Нидерландах началось рассмотрение дела МН17 в суде – уже прошли первые заседания, однако на них произошло только ознакомление с делом и результатами расследования. Обвиняемые в зал суда не пришли.

Рассказываем все, что известно о начале судебного рассмотрения дела МН17.

Первый день судебных слушаний

Суд в деле о сбивании пассажирского самолета Boeing 777 Малайзийских авиалиний рейса МН17 начался 9 марта. Дело начали рассматривать в Гаагском окружном суде в судебном комплексе "Схипхол".

Напомним, самолет был сбит 17 июля 2014 года над неподконтрольным украинскому правительству Донбассом. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа - все они погибли.

Через пять лет, 19 июня 2019 года, Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которых считают причастными к транспортировке и применению ракетного комплекса "Бук", из которого сбили самолет.

В причастности к катастрофе подозревают трех россиян - экс-министра обороны "группировки "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова), полковника ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского; заместителя председателя "ГРУ ДНР" Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко, который служил на стороне группировки "ДНР".

Украинская делегация, которая присутствовала на заседании суда, состояла из представителей Офиса генпрокурора (заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова), заместителя председателя Службы безопасности, посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова и заместителя директора департамента Министерства иностранных дел по международному праву Оксаны Золотаревой.

Золотарева сообщила, что расследование было сложным, потому что у следователей не было доступа к месту происшествия и ко всем свидетелям.

При этом ни один из подозреваемых в деле на первом заседании не присутствовал. Секретарь, судья Окружного суда Гааги Марайе Кнайф сообщила, что в зале суда кроме судей, в частности, было двое адвокатов одного из подозреваемых, 25 родственников погибших и 15 журналистов.

Второй день слушаний

Во вторник 10 марта в нидерландском судебном комплексе "Схипхол" проводилось второе судебное заседание по делу МН17. Слушания непосредственно в зале фиксировали пять камер, велась прямая трансляция на нидерландском и английском языках. Председательствовал на слушании судья Гендрик Стейнгаюс. Другие двое судей – Дагмар Костер и Хелен Керстенс-Фокенс. Все они нидерландцы. Рассмотрение дела происходило в крупнейшем зале суда – D.

В этот день обвиняемые также не присутствовали в зале суда, один из них был представлен нидерландскими адвокатами.

Прокуроры докладывали о состоянии расследования - прокурор Тейси Бергер разделил свое выступление на три части и посвятил их специфике расследования, полноте дела и возможности появления новой информации.

Он сообщил о верификации телефонных разговоров, анализе фото и видео. Прокурор добавил, что визуальный ряд транспортировки установки "Бук" был проверен на соответствие погоде.

Рассматривались различные версии трагедии МН17: взрыв на борту, то, что самолет был сбит украинским истребителем и ракетой "земля-воздух". Причем последняя версия была разделена на две части — что ракета была сбита системой "Бук" или ракетой другой системы.

Прокурор сообщил, что расследование авиакатастрофы практически завершено. "Следствие утверждает, что были получены доказательства того, что МН17 был сбит ракетой, запущенной с территории, контролируемой сепаратистами. Были очевидцы, телефонные разговоры", — констатировал Бергер.

По его словам, следствие не спешит сообщать данные свидетелей-за опасности, которая угрожает их жизни.

Риск для свидетелей

Прокурор Тейс Бергер на суде в Гааге 10 марта сообщил, что российские спецслужбы пытаются раскрыть свидетелей в деле о катастрофе MH17 на Донбассе с целью их дальнейшего запугивания. Именно поэтому было принято решение о засекречивании данных десятков людей.

Бергер добавил: один из свидетелей сообщил по электронной почте, что к нему несколько раз приходили вооруженные боевики после того, как он распространил видео с "Буком". После этого свидетель был вынужден скрываться.

У другого свидетеля, который расследовал обстоятельства крушения, будучи в России, изъяли компьютер.

Прокурор обвинил российские спецслужбы в препятствовании усилиям по установлению правды по поводу катастрофы рейса MH17.

Чтобы минимизировать риски для свидетелей, в прокуратуре Нидерландов сообщили, что одного из свидетелей было опасно слушать в суде. Поэтому его допросили ранее и он был в маске. Речь шла о россиянине, который присутствовал во время выстрела из зенитно-ракетного комплекса "Бук" в воздушное судно.

Позиция родственников погибших

В суде Гааги заявили, что часть родственников погибших в катастрофе потребуют финансовой компенсации. Так, в начале слушаний 9 марта председательствующий судья Хендрик Стейнхаус объявил, что в суд поступило 84 заявления от родственников погибших с требованиями о финансовой компенсации. В то же время пока не известно, от кого именно требуют компенсацию. Скорее всего, речь идет об обвиняемых, которых суд признает виновными.

Эта цифра может измениться, ведь не все родственники погибших определились со своей позицией и могут включить свои заявления.

За день до начала слушаний, 8 марта, родственники погибших провели молчаливый протест у стен посольства России в Гааге накануне судебного процесса. Они поставили 298 белых стульев, которые символизируют количество жертв катастрофы.

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10 марта объявлен перерыв в рассмотрении дела до 10:00 23 марта. В это время суд должен рассмотреть заявления сторон обвинения и защиты.

По предварительному графику судебные заседания должны продолжаться: с 9 по 13 марта, с 23 по 27 марта, с 8 июня до 3 июля, с 31 августа до 13 ноября 2020 года и с 1 февраля до 26 марта 2021 года. Допрос свидетелей во время заседаний может происходить посредством видеосвязи.

Примечательно, что адвокат родственников погибших по делу MH17 Джерри Скиннер отметил, что во время судебного заседания есть вероятность услышать о причастности президента РФ Владимира Путина к сбиванию лайнера. По его мнению, Путин мог дать разрешение на запуск оружия. Возможно, всплывут и фамилии приближенных к президенту России советников.

Об обвинении фигурантам и ожиданиях от судебных слушаний по делу МН17 можно узнать по ссылке.