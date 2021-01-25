Строительство "Северного потока-2": Пустит ли Россия газ в обход Украины

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Судьба газопровода в обход Украины не решена – сомневаются в завершении проекта даже в России

Россия уже не один год строит газопровод в обход Украины. Однако некоторые страны оказывают сопротивление российским намерениям. Другие - наоборот всячески поддерживают строительство. А из года в год санкции против компаний, которые занимаются возведением, ужесточаются.

Какова ситуация с "Северным потоком-2" сейчас, читайте далее.

"Северные потоки" - проекты, строительство, эксплуатация

Более 10 лет назад Россия начала воплощать в жизнь амбициозный замысел – подавать газ в Европу, минуя Украину. Для этого в 2010 году началось строительство отдельного газопровода "Северный поток" или Северо-Европейский газопровод, который через Балтийское море соединит Россию и Европейский Союз. Газопровод напрямую прошел по территории России, Швеции, Дании и Германии. Его длина составила около 1,2 тыс. км.

Первая ветка газопровода была введена в эксплуатацию в ноябре 2011 года. Вторая - через год.

"Северный поток-2" - это проект расширения уже действующего газопровода. По замыслу, газопровод должен был проходить через экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Дании (147 км), Германии (85 км), России (118 км), Финляндии (374 км) и Швеции (510 км).

Работа над реализацией этого проекта началась в 2015 году, однако в 2018-м представители США и Польши заявили об оппозиции относительно строительства трубопровода Nord Stream 2. Они рассматривают его как подрыв в целом энергетической безопасности и стабильности. Впоследствии США начали вводить санкции против компаний, которые задействованы в строительстве газопровода.

Реализация проекта некоторое время проводилась, затем приостановилась. Однако Россия заявляет о намерениях несмотря ни на что достроить газопровод.

Намерение России - увеличить поставки газа на европейский рынок и снизить зависимость от транзитных стран.

Какова ситуация с "Северным потоком-2"

В конце 2019 года министр энергетики России Александр Новак заявлял, что российский газопровод "Северный поток-2" должны запустить до конца 2020 года. Планировалось, что газопровод может достроить судно "Академик Черский".

Но по состоянию на начало прошлого года строительство было приостановлено, что, однако, не помешало пустить по газопроводу голубое топливо. Тогда СМИ со ссылкой на пресс-секретаря компании Gascade Джорджа Вюстнера сообщили, что по первой нитке газопровода Eugal – его продолжение на территории Германии до границы с Чехией – с 1 января 2020 года газ официально пустили.

"Таким образом, новая транспортная инфраструктура, которую сдали в эксплуатацию в конце 2019 года, технологически не простаивает, а поддерживается в рабочем состоянии с помощью газа из действующего "Северного потока". "Но это не спасает "Газпром" от финансовых убытков, ведь российская компания платит за полностью забронированный Eugal, хотя использует его лишь частично", – сообщили СМИ.

В поддержку строительства выступила Дания - энергетическое агентство страны выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию "Северного потока-2" на шельфе страны. Отмечалось, что запуск "Северного потока-2" возможен только при выполнении ряда условий, обеспечивающих безопасное использование газопроводов. В частности, речь идет об испытании хотя бы одного из трубопроводов, верификации и выполнении всех соответствующих условий, которые прописаны в разрешении.

За завершение строительства газопровода выступили и в Германии. С 5 декабря 2020 года в водах Германии российское судно "Фортуна" возобновило укладку труб в рамках достройки газопровода. Так, 27 ноября немецкое морское агентство разместило сообщение для моряков о проведении в этом же районе в тех же координатах подводной укладки труб на двух параллельных нитях неназванного трубопровода.

В конце декабря компания Nord Stream 2 заявила о завершение строительства участка газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии.

К тому же, в Германии Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии продолжило компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку российского газопровода "Северный поток-2".

Заявка на изменение утвержденного в 2018 году разрешения на прокладку трубопроводов была подана в июле 2020 года из-за непредсказуемых задержек за пределами исключительной экономической зоны Германии.

В целом, почти после года простоя, в декабре 2020 года строительство магистрального газопровода возобновилось из России в Германию через Балтийское море - "Северного потока-2".

Сегодня стало известно, что российское судно "Фортуна", попавшее под санкции США, возобновило строительство газопровода в территориальных водах Дании. Компания Nord Stream 2 предупредила, что для всех работ, которые сейчас выполняются, есть соответствующие разрешения.

Однако все же компании опасаются последствий, если присоединятся к строительству.

Санкции против "Северного потока-2" и их последствия

Главным противником строительства газопроводов Россией, кроме Украины, выступают Соединенные Штаты. В ноябре 2020 года в США представители Палаты представителей и Сената договорились о включении дополнительных санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Новые санкции предусмотрены для страховых и сертификационных компаний, работающих с судами России для завершения проекта. Они будут включены в часть закона О разрешениях национальной обороны 2021 года, который должен быть принят до конца года.

Опасаясь санкций США, в начале этого года немецкая компания Bilfinger SE отказалась от участия в проекте строительства российского газопровода.

За несколько дней до этого по меньшей мере три европейские компании заявили о выходе из проекта "Северный поток-2". Причина – опять же, американские санкции. Так, выход подтвердила швейцарская Zurich Insurance. Такое же решение приняли норвежская DNV-GL и датская консалтинговая компания по охране окружающей среды Ramboll.

В декабре 2020 года посольство США в Берлине призвало немецкое правительство остановить строительство газопровода. Там отметили, если ЕС и Германия наложат мораторий на строительство газопровода, то это станет сигналом для России, что Европа не воспринимает ее позицию на политической арене.

К тому же убеждены, что газопровод является не просто экономическим проектом, а политическим инструментом для Кремля, "чтобы обойти Украину и разделить Европу".

А тем временем в Германии рассматривали возможности обойти санкции США. Планировали создать специальный фонд, который в дальнейшем классифицирует "Северный поток-2" как один из важнейших элементов защиты окружающей среды в регионе.

Данная организация должна послужить успешному завершению проекта. В частности, фонд создаст предприятие, продукты и услуги которого будут служить завершению строительства газопровода.

Взгляд мирового сообщества на строительство газопровода

В сентябре 2020 года канцлер страны Ангела Меркель заявила, что федеральное правительство Германии хочет продолжать и завершать строительство российско-германского газопровода "Северный поток-2".

По словам Меркель, американские санкции в отношении газопровода незаконны. "Мы также считаем эти экстерриториальные санкции, то есть те, что выходят за пределы территории США, незаконными", – заявила канцлер.

А министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" могут заблокировать, ведь проект не завершен. В то же время Рау считает, что строительство российского газопровода способствует зависимости экономики части Европы от Москвы. "Тем самым обеспечивая Россию источниками финансирования своей внешней политики, которая так враждебна к Евросоюзу", — высказался чиновник.

К тому же, в октябре 2020 года польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало российскую компанию "Газпром" на 29 млрд злотых, что составляет более 6 млрд евро. Штраф назначили из-за отсутствия сотрудничества во время антимонопольного расследования по строительству газопровода "Северный поток-2".

Что дальше

В том, что удастся завершить строительство газопровода не уверены даже в РФ. Российская газодобывающая и газораспределительная компания "Газпром" допускает прекращение реализации проекта "Северный поток-2" или полной его отмены. Такое решение, по информации СМИ, могут принять в случае резкого изменения политической ситуации в европейских странах.

Так, в меморандуме компании отметили, что при реализации международных проектов "Турецкий поток" и "Северный поток-2" компания продолжает сталкиваться с рисками изменения политической ситуации в разных регионах. В результате это приводит к изменению позиций зарубежных партнеров и регулирующих органов в отношении проектов.

"В некоторых случаях такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, а значит, привести к приостановлению или отмене проекта", – отмечалось в меморандуме.

Риски для Украины

Пока есть вероятность достройки газопровода, существует и угроза для Украины. В первую очередь полноценная работа "Северного потока-2" приведет к значительному ущербу.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что финансовые потери Украины составят 1,5 млрд долларов ежегодно.

"Мы потеряем свои транзитные возможности, наша инфраструктура будет простаивать. Это потеря ресурсов и потеря рабочих мест - всего примерно 1,5 миллиарда долларов в год", - сказал он.