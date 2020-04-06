Столкновения в столичном Гидропарке, задержание подозреваемого в поджоге леса и смерть известного журналиста: Главное за 6 апреля

Очередная рабочая неделя началась усилением карантинных мероприятий и их нарушением

Мужчины пытались попасть на территорию Гидропарка несмотря на запрет Страна.ua

В Украине продолжается карантин, некоторые нормы были ужесточены. Однако не все готовы придерживаться ограничений — в столичном Гидропарке произошли столкновения спортсменов и Нацполиции.

Среди прочего — полиция задержала подозреваемого в поджоге леса в Чернобыльской зоне, а в Николаеве стреляли в известного криминального авторитета.

Об этих и других новостях рассказываем подробнее.

Подозреваемый в поджоге леса в Чернобыльской зоне

В Киевской области правоохранители установили и задержали злоумышленника, по вине которого огнем уничтожено 5 га лесничества неподалеку Чернобыля. Им оказался 27-летний житель села Раговка.

Пожар в Чернобыльской зоне фото - ГСЧС

Как пояснил молодой человек, он ради забавы в трех местах поджег мусор и траву, а потом не смог погасить костер.

В Николаеве стреляли в бизнесмена и авторитета "Мультика"

Во дворе офисного центра в Николаеве произошел конфликт с применением огнестрельного оружия, в итоге в реанимацию с огнестрельным ранением забрали бизнесмена Михаила Титова, известного как "Мультик".

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 10 утра зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине уменьшился процент больных коронавирусной болезнью COVID-19. За минувшие сутки от болезни умерло 6 человек.

В Киеве COVID-19 заболел 8-летний мальчик. В Тернопольской области заболели 44 медика.

В городе Дружковка Донецкой области зафиксировали первую смерть, причиненную COVID-19.

С 00:00 7 апреля 2020 года государственную границу можно будет пересечь только на автотранспорте и лишь в 19 пунктах пропуска.

Фото с места происшествия newsone.ua

Сегодня в столичном Гидропарке спортсмены протестовали против введения новых ограничений, дошло до столкновений и нескольких человек задержали.

Предполагаемая дата проведения внеочередного заседания Рады

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что на следующей неделе Верховная Рада может провести внеочередное заседание 8 или 9 апреля.

Вопрос ближайших внеочередных сессий - это изменения в бюджет, дополнительные меры по поддержке пострадавших отраслей экономики и социальных групп, нуждающихся в помощи, и закон о национализированных банках.

Правки к "антиколомойському" закону

Народные депутаты подали к так называемому "антиколомойскому" законопроекту примерно 6 тысяч правок к рассмотрению его во втором чтении. Об этом в Facebook сообщил нардеп из фракции "Голос", член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк. По словам нардепа, правок может быть около 8500.

Умер известный украинский журналист

В Киеве ушел из жизни известный украинский журналист Борис Клименко. 27 марта, Валентина Клименко отмечала, что у Бориса случился ишемический инсульт.

Борис Клименко facebook.com

Борис Клименко был одним из самых известных профессиональных журналистов начала 1990-х годов, когда работал киевским корреспондентом испанского агентства ЭФЭ.

Ситуация с коронавирусом в мире

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура и озноб.

Премьер-министра Великобритании 55-летнего Бориса Джонсона, у которого ранее был выявлен коронавирус, госпитализировали в больницу.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар снова надел врачебный халат, чтобы помочь преодолеть кризис, вызванный распространением коронавирусной болезни COVID-19.

В Италии полицейские разоблачили группу пенсионеров, которые игнорировали карантин и тайно собирались в лесу играть в карты.

В Польше пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 ожидают в мае-июне.

Видео дня

Тем временем на официальном YouTube-канале ZIK самым актуальным для зрителей стало видео инцидента, который произошел в столичном Гидропарке.

Обсуждение дня

Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook топовой новостью у пользователей стала информация об обучении онлайн на телеканале ZIK и возможность получить приз.