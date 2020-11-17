Столкновения под Радой, отчет премьер-министра и смерть режиссера Романа Виктюка: Главное за 17 ноября

Вторник принес украинцам много интересных и важных новостей

Верховная Рада ІХ созыва Слуга Народа / Facebook

Сегодня народные депутаты провели пленарное заседание, однако два важных вопроса относительно "карантина выходного дня" и отмены кассовых аппаратов для ФЛП избранники провалили.

К тому же в Раде заслушали премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля относительно мер по борьбе с распространением коронавируса в Украине и целесообразности введения "карантина выходного дня".

Об этих и других новостях вторника, 17 ноября, рассказываем подробнее.

Заседание Рады

Сегодня парламент провел очередное пленарное заседание. На повестке дня было несколько важных вопросов.

Народные депутаты не поддержали постановление об отмене "карантина выходного дня". Народный избранник Ярослав Железняк намекнул, что против принятия этого постановления был Офис президента, поэтому фракция "Слуга народа" почти не дала голосов.

Также Рада провалила голосование за отсрочку кассовых аппаратов для ФЛП.

Однако Верховная Рада обязала Кабинет министров в случае усиления карантина обнародовать соответствующее решение за семь дней до вступления его в силу, информировать о мерах поддержки бизнеса, а также за неделю просить парламент финансировать их.

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Отчет Шмыгаля по "карантину выходного дня"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отчитался о мерах снижения темпов заболевания коронавирусом перед народными депутатами. Он сообщил, что "карантин выходного дня" дает результаты, ведь социальная активность украинцев снижается. В связи с этим в правительстве ожидают, что темпы роста заболеваемости коронавирусной болезнью СOVID-19 уменьшатся примерно через 2 недели.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля наибольший риск заражения в закрытых помещениях, где пересекаются различные социальные группы – на работе, дома, а также в местах культурного и социального досуга (кинотеатры, галереи, музеи и тому подобное).

К тому же, премьер заверил, поскольку в Украине существует альтернатива, правительство пока не планирует вводить полный локдаун.

Арест российских самолетов

Суд наложил арест еще на 44 самолета российских авиакомпаний, которые летали в оккупированный Россией Крым.

По состоянию на 17 ноября установлены и наложены аресты всего на 109 самолетов российских авиакомпаний, которые осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины.

Протесты под Радой

С утра столичные правоохранители усилили охрану в центральной части города, в связи с проведением массовых акций, в том числе и под зданием Верховной Рады Украины.

Акция под ВРУ PavlovskyNews

Митингующие перекрыли проход к ВРУ, чем мешали нардепам попасть в здание. На предупреждение правоохранителей прекратить противоправные действия и не нарушать правопорядок, участники акции не реагировали. Одного из митингующих задержали.

Как дальше будут бороться с пандемией коронавируса в Украине

Министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что городские главы Украины в случае отказа усиливать карантин будут оштрафованы, как и любой владелец магазина. Чиновник отметил, что Кабинет министров готов решительно реагировать на отказ выполнять постановление.

К тому же, по словам Немчинова, в Украине останутся красные зоны карантина, а введение оранжевого режима по всей стране связано с объективными цифрами.

Он также убежден, что люди рискуют заразиться коронавирусом COVID-19 по дороге в рестораны, поэтому их закрыли.

А тем временем в Ужгороде городской совет решил в условиях карантина на месяц освободить от уплаты налогов предпринимателей, которым из-за карантина запрещено работать.

Смерть режиссера Романа Виктюка

Театральный режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк умер на 85-м году жизни. В конце октября артист был госпитализирован в одну из московских клиник, где восстанавливался после перенесенного коронавируса.

Роман Виктюк Фото из открытых источников

Роман Виктюк - театральный режиссер. Он родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы. В 1988 году на сцене театра "Сатирикон" поставил свой самый знаменитый спектакль - "Служанки", в котором все роли играли мужчины.

Кого выбрали мэром Хмельницкого

Победителем выборов городского главы в городе Хмельницкий стал кандидат от Всеукраинского объединения "Свобода", действующий мэр Александр Симчишин.

Согласно обнародованной информации на официальном сайте ЦИК, за Александра Симчишина проголосовали 74062 избирателя. Это составляет 86,83 процента.

Новый глава Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника.

В то же время временным исполняющим обязанности главы ОГА был назначен первый заместитель Георгий Решетилов.

Отмена матча Швейцария-Украина

Матч Лиги наций УЕФА Швейцария-Украина, который должен был состояться во вторник, 17 ноября, отменили в связи с заражением коронавирусом нескольких членов команд.

Матч Лиги наций УЕФА Швейцария-Украина 17 ноября не состоится Фото из открытых источников

УЕФА, УАФ, и Швейцарская ассоциация футбола были готовы к проведению поединка. Однако, запрет местных властей заставил футбольные организации отказаться от проведения игры.

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Вероятный пересмотр Соглашения Украины с ЕС

Генеральный директор Директората по вопросам внешней политики офиса Президента Андрей Буквич отметил, что Украина настаивает на пересмотре Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Украина хочет пересмотреть Соглашение об ассоциации с Евросоюзом Фото из открытых источников

Речь идет не только о ее торговой части, но и о секторальных.

Стремительный рост акций Tesla

Акции американской автомобильной компании Илона Маска Tesla Inc начали стремительно расти в связи с тем, что она в ближайшее время будет включена в фондовый индекс S&P 500.

После составления прибыли 5 кварталов подряд Tesla увидела, что стала одной из самых ценных компаний в мире.

Видео дня

Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK топовым роликом стал комментарий премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о тяжелых последствиях для страны с распространением коронавируса, если не будет ограничений.

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Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook читатели активно комментировали выступление бывшего президента Украины, народного депутата Украины Петра Порошенко в парламенте относительно угрозы свободы передвижения украинцев по миру.

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Кроме того, сегодня на ZIK.ua опубликовано несколько крупных материалов:

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