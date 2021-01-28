Стоимость продовольственной корзины в Украине растет: Почему и сколько прибавили в цене самые употребляемые продукты

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В целом эксперты прогнозируют подорожание почти всех самых употребляемых товаров

Украинцы не успели оправиться от увеличения тарифов на коммунальные услуги, как за ними начали дорожать продукты питания. Прибавили в цене яйца, хлеб, сахар, масло, и это только начало – увеличиваются цены на овощи – капусту и картофель.

Эксперты называют разные причины такой ситуации – от уменьшения урожаев и подорожания кормов до роста цен на энергоресурсы.

О ситуации на продовольственном рынке Украины рассказываем подробнее.

Какие продукты прибавили в цене

В Украине уже с начала 2021 года существенно выросли цены на товары первой необходимости – яйца, сахар, масло. Так, 10 яиц по состоянию на середину января обойдется в сумму от 35 до 50 гривен.

Существенно подорожало также и подсолнечное масло. Так, за литр масла придется заплатить от 36 гривен, если это акционная цена, до 52 гривен. Килограмм сахара в Украине в среднем же стоит 27 гривен.

К тому же на начало года прогнозировали повышение цен на хлеб на 1-1,5 грн. "Рост цены на пшеницу и, соответственно, на муку как составляющую уже сыграло свою роль, и в дальнейшем не будет влиять на рост стоимости хлеба. Вполне возможно, что в январе из-за подорожания коммунальных платежей, а также из-за поднятия минимальной зарплаты хлеб подорожает, но в районе до 5%", – сказал генеральный директор Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Руслан Сластен.

Гендиректор считал, что цена пшеничного хлеба может составить 20-24 гривни за килограмм.

А на этой неделе значительно выросла цена на белокочанную капусту. Стоимость продукта от фермерских хозяйств выросла на 20% относительно цены на прошлой неделе. Поэтому килограмм теперь стоит от 1,50 грн до 3,50 грн.

Причиной ситуации стало снижение запасов капусты, поскольку большинство фермеров продали всю уже к середине января. Таким образом сейчас на рынке почти не осталось овощей низкого качества.

В январе вырос в цене и картофель. На крупнейшей оптовой торговой площадке Западной Украины "Шувар" его стоимость повысилась на 30 копеек за килограмм и теперь стоит 7,80 грн.

При этом добавляется, что цена от 8,50 до 9,50 грн/кг колеблется в Херсонской области на самом масштабном фермерском рынке Юга Украины "Нежданна".

Кроме этого, на оптовом рынке "Столичный" в Киеве картофель продают от 8 до 9,50 грн/кг.

Цены на овощ почти достигают рекорда за последние 5 лет. Если в прошлом году стоимость картофеля постепенно снижалась из-за экспорта из России, Беларуси и Нидерландов, то сейчас заинтересованность импортеров значительно меньше. Качественная картошка для переработки на фри оказалась никому не нужной из-за карантинных ограничений.

Если говорить о других товарах-то они в этом году также не отстают.

Так, правительство повысило минимальную стоимость игристых вин, произведенных в Украине – цена за бутылку вырастет на 20 грн. За бутылку 0,7-0,75 литра игристого украинцы теперь будут платить 109 гривен. Ранее минимальная розничная цена составляла 89 гривен.

Соответствующее решение было принято как важный шаг по имплементации дорожной карты по развитию украинского виноградарства и виноделия, поддержки национальных производителей, борьбы с фальсификатом и повышения качества продукции.

К тому же, в Украине в январе 2021 года на 20% выросли акцизы на сигареты, в результате чего ожидается подорожание и самой продукции. Предполагалось, что стоимость сигарет повысится в среднем на 1-2 гривни, однако на ценниках это отобразится через несколько месяцев.

Однако, в первую очередь потребители проникаются именно подорожанием так называемых социальных продуктов питания – те, которые потребляют ежедневно.

Причины подорожания продуктов в Украине

Если рост стоимости овощей объясняют уменьшением запасов и мировыми тенденциями, вызванными карантином, то повышение цен на продукты животного происхождения продиктовано несколькими причинами.

Главный редактор AgroPolit.com Наталья Белоусова выделила три причины подорожания продуктов животного происхождения, а прежде всего яиц. Две – внутренние, одна – общемировая.

"Общая мировая причина, которая толкает стоимость продовольствия и продуктов (в том числе и на социальные продукты как мясо, сахар, подсолнечное масло), – уменьшение мирового урожая зерновых и, как следствие, удорожание комбикормов для животноводческих предприятий", – отметила она.

По словам эксперта, несколько животных ассоциаций заявили о значительном росте цен на зерновые, и как следствие, на комбикорма, которые в себестоимости продукции животноводства в среднем занимают 65-70%.

Среди внутренних причины роста цен на яйца Белоусова назвала две:

Первая – повышение минимальных заработных плат, подорожание энергоносителей, поясняет она и добавляет, что это ложится в общие производственные затраты и увеличивает себестоимость яиц.

Вторая кроется в ситуации вокруг крупнейшего украинского производителя яиц – компании "Авангард". Это крупнейший производитель яиц. У владельца компании есть конфликт с НАБУ, который влияет на работу – закрытие фабрик, уменьшение количества работающих и спад производства, то есть предложение яиц от компании объективно за год из-за него уменьшилось. Поэтому уменьшение предложения приводит к увеличению его стоимости.

Другие эксперты также указывают на то, что рост тарифов на энергоресурсы привел к подорожанию продуктов питания.

Так, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что значительное повышение цен на энергоносители влечет за собой цепную реакцию и подорожание всех групп товаров. "Потому что ни производитель, ни торговец не может работать себе в убыток. И нет другого выхода, как поднимать цены. И пока такая ситуация есть, до тех пор будет продолжаться подорожание", – убежден он.

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Какие продукты могут подорожать в 2021 году

Эксперты и производители указали на вероятное повышение цен на продукты в ближайшие месяцы.

Так, владелец агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк прогнозирует подорожание продукции животного происхождения – яиц, мяса курицы, свинины, говядины – на около 30% в течение следующих нескольких месяцев.

По его мнению подорожание, в первую очередь, будет обусловлено мировой ресурсной инфляцией, что приводит к поднятию цен на зерновые – основу комбикормовой продукции, которая является важной составляющей в себестоимости производства мяса.

Это мнение разделяет и экс-министр экономики Украины Владимир Лановой. "На некоторые группы товаров возможен так называемый отложенный рост. Уже позже, в первом полугодии 2021 года подорожают молоко и мясо, поскольку, как говорилось, возросла стоимость кормов да и коммунальные услуги не стоят на месте. Вырастут в стоимости также яблоки и хлеб", – рассказал он.

По мнению главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака скоро подорожают также и овощи и другие продукты. Причиной станет рост стоимости тарифов.

А вот экономист Олег Пензин отметил, что не должны дорожать те группы товаров, на которые цены уже поднялись, а это – яйца, сахар, подсолнечное масло. Из-за низкого покупательского спроса останется стабильной стоимость мяса.

Экономист Андрей Блинов отметил, что весной стоит готовиться к подорожанию овощей. "Цены на лук, морковь и картофель частично осенью падали до минимальных значений за последние годы, но теперь могут сезонно стремительно взлететь, пока не поступит предложение нового урожая", – отметил он.