Стихия размывает дороги, ломает мосты и жизни: Как Западная Украина преодолевает последствия внезапной непогоды

Сильные дожди вызвали повышение уровня воды в реках и привели к значительным паводкам и подтоплениям

На Прикарпатье из-за непогоды пострадали более 70 населенных пунктов Нацполіція

Непогода на Западной Украине вызвала немало бед — тысячи подтопленных жилых домов, разрушены мосты и дороги, прекращено транспортное сообщение с населенными пунктами. Западную Украину посетил премьер-министр Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков, чтобы скоординировать работы по ликвидации последствий непогоды.

О ситуации на Западной Украине рассказываем подробнее.

Какие области пострадали от стихии

Дожди на Западной Украине начались в начале недели и почти сразу нанесли бедствия жителям региона. Сейчас в прямом смысле люди потеряли все — имущество, продукты, затоплены сельхозугодья. В результате непогоды погибли три человека, один — пропал без вести.

По данным ГСЧС, непогода нанесла ущерб в восьми областях. Только в ночь с 22 на 23 июня на территории 8 областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Кировоградская, Винницкая, Полтавская, Львовская, Одесская и Ровенская) вследствие непогоды (интенсивный дождь, порывы ветра) произошло падение 26 деревьев, подтоплены 174 жилых дома, 3 хозяйственных постройки, 23 подвальных помещения, 141 домохозяйство, 31 приусадебный участок, 2 улицы, 1 автомобильная дорога сообщением Гринява - Голошина (протяженностью 100 м и высотой 40 см), 5 га сельхозугодий, повреждены кровли 2 школ, 2 зданий и 2 жилых домов.

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Также произошло 4 оползня, в результате которых было разрушено 1 хозяйственное здание и заблокировано 26 транспортных средств.

На реке Черемош произошел прорыв дамбы № 5 (протяженностью 10 м) и была подмыта подпорная стена бетонного берегоукрепления автодороги регионального значения Р-62 Черновцы-Верховина (протяженностью 50 м, проезд обеспечен).

По состоянию на 23 июня подразделениями ГСЧС было откачано 4940 кубометров воды. Всего привлекалось 527 человек и 137 единиц техники, из них от ГСЧС 439 человек личного состава и 113 единиц техники.

Последствия непогоды в Ивано-Франковской области

Больше всего от сильных ливней пострадала Ивано-Франковская область.

По состоянию на 18:00 22 июня на территории Ивано-Франковской области, из-за подтопления, пострадали населенные пункты в пяти районах.

Сильные паводки на Буковине и Прикарпатье МВД Украины

По данным главы МВД Арсена Авакова, в эпицентре непогоды оказались 31 жилой дом и 37 хозяйств.

Сильные паводки на Буковине и Прикарпатье МВД Украины

"Было задействовано 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы служебной техники. Полицейские и спасатели находились возле каждого дома и проверяли, не остались ли там в опасности люди или домашние животные, помогали местным властям доставлять продукты первой необходимости. Была организована круглосуточная работа штаба", - заявил Аваков.

Сильные паводки на Буковине и Прикарпатье МВД Украины

Однако стихия на этом не остановилась, в Ивано-Франковской области по состоянию на 12:30 23 июня были подтоплены уже 73 населенных пункта, в 11 районах затоплено 450 домохозяйств, а также разрушено шесть деревянных мостов и частично размыты дороги.

По информации Нацполиции, больше всего от осадков пострадали такие населенные пункты области:

Верховинский район (Быстрец, Дземброня, Зеленый, Яворник, Пробойновка, Голошино, Белоберезка ОТГ, Перекрестное, Кохан, Волова, Долгополье, Поляки, Стебни, Длинные Толоки, Яблуница). Коломыйский район (Черемхов, Лесной Хлебичин, Большая Каменка, Котлов, Коров, Жукотин, Коршев). Кольский район (Калуш, Кадобна, Кропивник, Сивка Калушская, Пойло, Долгое-Калушское, Тужилов, Голынь, Добровляны); (Слободка, Клузов, Рыбное - остались без света). Тисменицкий район (Тысменица, Угринов, Ямница, Майдан, Старый Лисец, Лисец, Чорнолизцы, Слободка, Клузов, Рыбное). Долинский район (Долина, Танцорова, Новоселица, Старый Мизунь, Белеев, Тростянец, Рахин, Солукив, Крапивник, В. Турья, Княжолука, Пацыки, Раков, Надиев, Тяпче). Рожнятовский район (Нижний Струтин, Верхний Струтин, Небылов, Перегинское, Спас, Брошнев, Петранка, Липовица, Щелочи, Лопянка). Косовский район (Тюдов, Розтоки, Куты, Косов, Розтоки, Пистынь, В.Рожон). Богородчанский район (Солотвин, Жураки, Марковка, Глубокое). Тлумацкий район (Гончаров, Обертин). Снятинский район (Княже). Яремчанский городской совет (Микуличин, Татаров, Ворохта). Надворнянский район (Ланчин, Зеленая). Городенковский район (Росохач, Виноград).

На Прикарпатье из-за непогоды пострадали более 70 населенных пунктов Нацполіція

По состоянию на 17:00 23 июня в селе Красник Верховинского района Ивано-Франковской области, из-за оползня шесть сел были отрезаны от цивилизации. Между сдвигами в ловушке оказались более двух десятков автомобилей. Позже их освободили спасатели.

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Заблокирована дорога и на Коломыю. В селе Лесном Хлибычыни затопило дома, селян эвакуирует МЧС. Однако, не все соглашаются покидать свои дома.

В Микуличине размыло дорогу национального значения: проезд перекрыли.

От непогоды пострадал и Ивано-Франковск.

Непогода в Ивано-Франковске Франковск 112/Facebook

Подтоплены десятки домов, на дорогах "плавали" автомобили.

Подтопления в Ивано-Франковске Франковск 112/Facebook

По состоянию на 04:00 24 июня на территории 15 районов Ивано-Франковской области подтоплено 4596 жилых домов, повреждено 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог.

Председатель Ивано-Франковской областной госадминистрации Виталий Федорив сообщил, что в результате непогоды погибли три человека. По предварительным подсчетам, для восстановления инфраструктурных объектов необходимо более 400 млн гривен, которых в областном бюджете нет.

Последствия непогоды в Черновицкой области

В Черновицкой области из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках Прут, Черемош и Брусница. Также размыты дороги и подтоплены мосты в семи населенных пунктах Вижницкого, Путильского и Кицманского районов.

Из-за обрыва на газопроводе-отводе к газораспределительной станции Брусница без газоснабжения остались 3602 потребителя в 9 селах: Карапчов, Вашковцы, Брусница, Валы, Зеленов, Черторыя, Бабин, Кальновцы и Нижние Становцы.

Кроме того, "Черновцыгаз" сообщил, что в селе Бобовцы Сторожинецкого района снесло мост и по одной из улиц подмыло газопровод. За это от газоснабжения отключили села Коростовата, Бурдей, Ревно, Стрелецкий Кут, Глинница и Драчинцы Кицманского района.

По информации ГСЧС, из-за подтопления дворов и домов из зоны бедствия временно отселили 68 человек.

Что решила центральная власть?

Во вторник, 23 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение разработать комплекс неотложных мероприятий для ликвидации последствий непогоды в западных регионах Украины. А вопрос преодоления последствий непогоды в западных областях Украины рассмотрят в четверг, 25 июня, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Комиссия рассмотрит вопрос об оказании помощи пострадавшим районам. Также, ожидается поднятие уровня воды на Днестре. Мы должны заранее подготовиться к возможным последствиям", - сказал премьер.

Сегодня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель ГСЧС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардии Николай Балан совершили облет наиболее затопленных территорий Ивано-Франковской области с целью мониторинга последствий непогоды.

Последствия непогоды в Ивано-Франковске ГСНС

По словам Авакова, подтопленных населенных пунктов пока больше 200 в Ивано-Франковской области. К 29 поселкам нет проезда. Кроме трех погибших, один человек пропал без вести.

В целом разрушено 110 км автодорог, 1850 м берегоукреплений и 90 мостов в Ивано-Франковской области. Повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.

На Закарпатье подтоплены домохозяйства в Раховском районе МВД Украины

Для преодоления последствий паводков на Западной Украине направлены дополнительные силы и авиация МВД.

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Что с погодой будет дальше?

Неутешительная информация для жителей Ивано-Франковской области. По прогнозам синоптиков, 24 июня на территории области сохранится дождливая погода. 25-26 июня на смену циклону придет антициклон, однако уровень воды в бассейнах рек будет продолжать подниматься.

В Черновицкой области сегодня на реке Прут – пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высотой до 730 см.

"По информации Укргидрометцентра 24 июня на р. Прут – пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680-730 см над нулем поста (уровень воды на 18:00 23 июня равна 417 см), максимальным расходом воды в пределах 2320-2690 м³/с", - говорится в сообщении.

В результате прохождения максимального уровня высокого дождевого паводка ожидается:

затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов;

затопление сел Маршинцы, Тарасовцы, Магала, Костичаны, Припрутье, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы Новоселицкого района;

срабатывание сигнальных устройств, затопление блоков сигнализации заставы с. Костичаны Новоселицкого района;

затопление блоков сигнализации воинской части с. Мамалыга, Новоселицкого района;

затопление автомобильной дороги и рынка Добробут, начальное затопление Калиновского рынка г. Черновцов.

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В Черновицкой ОГА рекомендуют жителям на случай подтопления домов:

подготовить документы, деньги, драгоценности, запас одежды, лекарств и продуктов питания на несколько дней. Хранить их в водонепроницаемом пакете;

зарядить мобильный телефон и убедиться, что на счете достаточно средств;

переложить в помещении как можно выше ценные вещи и продукты питания;

перед выходом из дома отключить все приборы от электросети, перекрыть газ, воду, закрыть окна и двери.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сегодня на заседании комиссии ТЭБ и ЧС будет рассмотрен вопрос о выделении средств для преодоления последствий стихии.