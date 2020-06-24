Стихия размывает дороги, ломает мосты и жизни: Как Западная Украина преодолевает последствия внезапной непогоды
Сильные дожди вызвали повышение уровня воды в реках и привели к значительным паводкам и подтоплениям
Непогода на Западной Украине вызвала немало бед — тысячи подтопленных жилых домов, разрушены мосты и дороги, прекращено транспортное сообщение с населенными пунктами. Западную Украину посетил премьер-министр Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков, чтобы скоординировать работы по ликвидации последствий непогоды.
О ситуации на Западной Украине рассказываем подробнее.
Какие области пострадали от стихии
Дожди на Западной Украине начались в начале недели и почти сразу нанесли бедствия жителям региона. Сейчас в прямом смысле люди потеряли все — имущество, продукты, затоплены сельхозугодья. В результате непогоды погибли три человека, один — пропал без вести.
По данным ГСЧС, непогода нанесла ущерб в восьми областях. Только в ночь с 22 на 23 июня на территории 8 областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Кировоградская, Винницкая, Полтавская, Львовская, Одесская и Ровенская) вследствие непогоды (интенсивный дождь, порывы ветра) произошло падение 26 деревьев, подтоплены 174 жилых дома, 3 хозяйственных постройки, 23 подвальных помещения, 141 домохозяйство, 31 приусадебный участок, 2 улицы, 1 автомобильная дорога сообщением Гринява - Голошина (протяженностью 100 м и высотой 40 см), 5 га сельхозугодий, повреждены кровли 2 школ, 2 зданий и 2 жилых домов.
Также произошло 4 оползня, в результате которых было разрушено 1 хозяйственное здание и заблокировано 26 транспортных средств.
На реке Черемош произошел прорыв дамбы № 5 (протяженностью 10 м) и была подмыта подпорная стена бетонного берегоукрепления автодороги регионального значения Р-62 Черновцы-Верховина (протяженностью 50 м, проезд обеспечен).
По состоянию на 23 июня подразделениями ГСЧС было откачано 4940 кубометров воды. Всего привлекалось 527 человек и 137 единиц техники, из них от ГСЧС 439 человек личного состава и 113 единиц техники.
Последствия непогоды в Ивано-Франковской области
Больше всего от сильных ливней пострадала Ивано-Франковская область.
По состоянию на 18:00 22 июня на территории Ивано-Франковской области, из-за подтопления, пострадали населенные пункты в пяти районах.
По данным главы МВД Арсена Авакова, в эпицентре непогоды оказались 31 жилой дом и 37 хозяйств.
"Было задействовано 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы служебной техники. Полицейские и спасатели находились возле каждого дома и проверяли, не остались ли там в опасности люди или домашние животные, помогали местным властям доставлять продукты первой необходимости. Была организована круглосуточная работа штаба", - заявил Аваков.
Однако стихия на этом не остановилась, в Ивано-Франковской области по состоянию на 12:30 23 июня были подтоплены уже 73 населенных пункта, в 11 районах затоплено 450 домохозяйств, а также разрушено шесть деревянных мостов и частично размыты дороги.
По информации Нацполиции, больше всего от осадков пострадали такие населенные пункты области:
- Верховинский район (Быстрец, Дземброня, Зеленый, Яворник, Пробойновка, Голошино, Белоберезка ОТГ, Перекрестное, Кохан, Волова, Долгополье, Поляки, Стебни, Длинные Толоки, Яблуница).
- Коломыйский район (Черемхов, Лесной Хлебичин, Большая Каменка, Котлов, Коров, Жукотин, Коршев).
- Кольский район (Калуш, Кадобна, Кропивник, Сивка Калушская, Пойло, Долгое-Калушское, Тужилов, Голынь, Добровляны); (Слободка, Клузов, Рыбное - остались без света).
- Тисменицкий район (Тысменица, Угринов, Ямница, Майдан, Старый Лисец, Лисец, Чорнолизцы, Слободка, Клузов, Рыбное).
- Долинский район (Долина, Танцорова, Новоселица, Старый Мизунь, Белеев, Тростянец, Рахин, Солукив, Крапивник, В. Турья, Княжолука, Пацыки, Раков, Надиев, Тяпче).
- Рожнятовский район (Нижний Струтин, Верхний Струтин, Небылов, Перегинское, Спас, Брошнев, Петранка, Липовица, Щелочи, Лопянка).
- Косовский район (Тюдов, Розтоки, Куты, Косов, Розтоки, Пистынь, В.Рожон).
- Богородчанский район (Солотвин, Жураки, Марковка, Глубокое).
- Тлумацкий район (Гончаров, Обертин).
- Снятинский район (Княже).
- Яремчанский городской совет (Микуличин, Татаров, Ворохта).
- Надворнянский район (Ланчин, Зеленая).
- Городенковский район (Росохач, Виноград).
По состоянию на 17:00 23 июня в селе Красник Верховинского района Ивано-Франковской области, из-за оползня шесть сел были отрезаны от цивилизации. Между сдвигами в ловушке оказались более двух десятков автомобилей. Позже их освободили спасатели.
Заблокирована дорога и на Коломыю. В селе Лесном Хлибычыни затопило дома, селян эвакуирует МЧС. Однако, не все соглашаются покидать свои дома.
В Микуличине размыло дорогу национального значения: проезд перекрыли.
От непогоды пострадал и Ивано-Франковск.
Подтоплены десятки домов, на дорогах "плавали" автомобили.
По состоянию на 04:00 24 июня на территории 15 районов Ивано-Франковской области подтоплено 4596 жилых домов, повреждено 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог.
Председатель Ивано-Франковской областной госадминистрации Виталий Федорив сообщил, что в результате непогоды погибли три человека. По предварительным подсчетам, для восстановления инфраструктурных объектов необходимо более 400 млн гривен, которых в областном бюджете нет.
Последствия непогоды в Черновицкой области
В Черновицкой области из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках Прут, Черемош и Брусница. Также размыты дороги и подтоплены мосты в семи населенных пунктах Вижницкого, Путильского и Кицманского районов.
Из-за обрыва на газопроводе-отводе к газораспределительной станции Брусница без газоснабжения остались 3602 потребителя в 9 селах: Карапчов, Вашковцы, Брусница, Валы, Зеленов, Черторыя, Бабин, Кальновцы и Нижние Становцы.
Кроме того, "Черновцыгаз" сообщил, что в селе Бобовцы Сторожинецкого района снесло мост и по одной из улиц подмыло газопровод. За это от газоснабжения отключили села Коростовата, Бурдей, Ревно, Стрелецкий Кут, Глинница и Драчинцы Кицманского района.
По информации ГСЧС, из-за подтопления дворов и домов из зоны бедствия временно отселили 68 человек.
Что решила центральная власть?
Во вторник, 23 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение разработать комплекс неотложных мероприятий для ликвидации последствий непогоды в западных регионах Украины. А вопрос преодоления последствий непогоды в западных областях Украины рассмотрят в четверг, 25 июня, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Комиссия рассмотрит вопрос об оказании помощи пострадавшим районам. Также, ожидается поднятие уровня воды на Днестре. Мы должны заранее подготовиться к возможным последствиям", - сказал премьер.
Сегодня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель ГСЧС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардии Николай Балан совершили облет наиболее затопленных территорий Ивано-Франковской области с целью мониторинга последствий непогоды.
По словам Авакова, подтопленных населенных пунктов пока больше 200 в Ивано-Франковской области. К 29 поселкам нет проезда. Кроме трех погибших, один человек пропал без вести.
В целом разрушено 110 км автодорог, 1850 м берегоукреплений и 90 мостов в Ивано-Франковской области. Повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.
Для преодоления последствий паводков на Западной Украине направлены дополнительные силы и авиация МВД.
Что с погодой будет дальше?
Неутешительная информация для жителей Ивано-Франковской области. По прогнозам синоптиков, 24 июня на территории области сохранится дождливая погода. 25-26 июня на смену циклону придет антициклон, однако уровень воды в бассейнах рек будет продолжать подниматься.
В Черновицкой области сегодня на реке Прут – пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высотой до 730 см.
"По информации Укргидрометцентра 24 июня на р. Прут – пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680-730 см над нулем поста (уровень воды на 18:00 23 июня равна 417 см), максимальным расходом воды в пределах 2320-2690 м³/с", - говорится в сообщении.
В результате прохождения максимального уровня высокого дождевого паводка ожидается:
- затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов;
- затопление сел Маршинцы, Тарасовцы, Магала, Костичаны, Припрутье, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы Новоселицкого района;
- срабатывание сигнальных устройств, затопление блоков сигнализации заставы с. Костичаны Новоселицкого района;
- затопление блоков сигнализации воинской части с. Мамалыга, Новоселицкого района;
- затопление автомобильной дороги и рынка Добробут, начальное затопление Калиновского рынка г. Черновцов.
В Черновицкой ОГА рекомендуют жителям на случай подтопления домов:
- подготовить документы, деньги, драгоценности, запас одежды, лекарств и продуктов питания на несколько дней. Хранить их в водонепроницаемом пакете;
- зарядить мобильный телефон и убедиться, что на счете достаточно средств;
- переложить в помещении как можно выше ценные вещи и продукты питания;
- перед выходом из дома отключить все приборы от электросети, перекрыть газ, воду, закрыть окна и двери.
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сегодня на заседании комиссии ТЭБ и ЧС будет рассмотрен вопрос о выделении средств для преодоления последствий стихии.