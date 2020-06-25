Сталь, броня и коронавирус: Как прошел парад 75-летия Победы в Москве

На параде не было ни одного представителя стран-членов ЕС

Пешая часть парада к годовщине Победы (Москва) Associated Press

Несмотря на пандемию коронавируса, которая в России приобрела угрожающий размах, президент страны Владимир Путин решил провести парад Победы. Его не огорчило то, что на торжества приехали считаные зарубежные гости и почти не было зрителей на Красной площади. Парад прошел с размахом, присущим РФ.

Рассказываем подробнее, как проходил парад-2020 в России.

Почему торжество провели 24 июня

Военный парад Победы традиционно проходит 9 мая, однако в этом году внес коррективы коронавирус. Из-за угрозы распространения болезни дату проведения торжеств перенесли на 24 июня. Такой выбор Путин объяснил тем, что именно в этот день в 1945 году генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Сталин провел парад победителей на Красной площади. К тому же на 26 июня запланировано проведение марша так называемого Бессмертного полка.

Торжества к годовщине Победы в Москве REUTERS

В этом году отмечалась 75-я годовщина победы советского народа в Великой Отечественной войне. Парад, приуроченный к этой дате, в Москве длился час и 15 мин.

Парад-2020 к годовщине Победы (Москва) Associated Press

Перед началом парада президент России Владимир Путин встретил в Кремле своих зарубежных коллег, потом они вместе пришли на Красную площадь. Здесь Путин пообщался с ветеранами, некоторые из них говорили с главой страны достаточно длительное время.

Кстати, чтобы исключить инфицирование Путина коронавирусом, ветераны, которые сидели рядом с ним, две недели до проведения парада были на карантине.

Владимир Путин пообщался с ветеранами REUTERS

О чем говорил Путин

Открывал парад министр обороны РФ Сергей Шойгу – он поздравил войска. После с приветственной речью выступил Владимир Путин.

"Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью. От имени всех защитников Отечества с презрением были брошены на площадь поверженные знамена и штандарты нацистов - как знак справедливого возмездия и строгого предупреждения", - произнес глава РФ.

Президент России Владимир Путин REUTERS

По его словам, именно советский народ "разгромил более шестисот дивизий врага, уничтожил 75% от общего числа самолетов, танков, артиллерийских орудий противника и до конца, до победной точки прошел свой героический, праведный, безгранично жертвенный путь".

"В этом и заключается главная, честная, ничем не замутненная правда о войне", - сказал он.

Какую технику показали на параде Победы

В пешей части парада в Москве были представлены 11 расчетов в исторической форме со стрелковым оружием времен войны, а также группа со штандартами фронтов и боевыми знаменами и расчет в форме участников военного парада 1945 года.

Парад-2020 в Москве Associated Press

В российскую столицу для участия в параде направили своих военных 12 иностранных государств. Это, в частности, военнослужащие Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Иностранные войска - участники парада REUTERS

В состав механизированной колонны вошли 234 единицы исторической, современной и перспективной военной техники, свыше 20 образцов которой приняли участие в военном параде впервые.

Авиация во время парада Победы пролетела над Красной площадью 16-ю группами в составе 75 воздушных судов, включая звено истребителей пятого поколения Су-57. Продолжительность их пролета составила пять минут.

Парад авиации REUTERS

Во время трансляции парада Победы в Москве режиссеры использовали спецэффекты: дрон с камерой залетал в пушку танка, чтобы продемонстрировать зрителям, что происходит внутри кабины.

Как видно на кадрах, сначала зрителям продемонстрировали общий план, на котором по Красной площади проходила колонна танков Т-72Б3. После этого режиссеры применили монтаж эффекта съемки одним планом: камера "влетела" в дуло боевой машины, после чего показала кабину внутри.

Парады к годовщине Победы провели во многих городах России. По центральным улицам городов прошли пешие расчеты от 1 тысячи и механизированные колонны, в составе которых были представлены современные бронетранспортеры БТР-82А и зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", комплексы ПВО "Оса".

Военная техника REUTERS

А также береговые ракетные комплексы "Бастион", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", реактивные системы залпового огня "Град", самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", боевые машины пехоты БМП-2М, автомобили многоцелевого назначения "Тигр-М" и танк Т-80 БВ.

Кроме того, на парадах демонстрировали реактивные системы залпового огня "Ураган", "Смерч", артиллерийские установки "Малка", "Гиацинт", самоходные минометы "Тюльпан", бронетранспортеры БТР-80, БТР-82А, ЗРК "Тор-М2", "Бук", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", машины химической разведки РХМ-6, ОТРК "Искандер", зенитные ракетные системы С-300 ПС и С-400, комплексы радиоэлектронной борьбы "Леер-2" и "Инфауна".

Кто пришел на парад к Путину

В Москву на парад приехало немного иностранных гостей. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на приглашение Владимира Путина откликнулись лидеры Беларуси, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Сербии и самопровозглашенных Южной Осетии и Абхазии.

При этом ни один из лидеров ЕС на торжества не прибыл. Сообщалось о возможном участии в параде президентов Чехии и Хорватии, однако Милош Земан отменил визит из-за пандемии коронавируса, а его хорватский коллега Зоран Миланович – из-за неисправности правительственного самолета.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто до 23 июня оставался единственным главой МИД ЕС в списке приглашенных и подтвержденных гостей парада. Однако Сийярто посетил Москву накануне и заявил, что у него "запланированы другие официальные дела", поэтому он будет вынужден покинуть Россию.

К тому же президент Киргизии Сооронбай Жеенбеков воздержался от участия в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 75-летию Победы, из-за положительных анализов на коронавирус у сопровождающих его человек.