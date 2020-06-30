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Срок объявления местных выборов, митинги в Киеве и итоги выборов президента в Польше: Главное за 30 июня

Началась очередная рабочая неделя, поэтому подытожим главные новости вторника

Топ-новость
Топ-новость
Местные выборы пока планируются по утвержденному давно графику Фото из открытых источников

Народные депутаты Украины обсуждали сроки объявления местных выборов. По словам спикера Дмитрия Разумкова, этот вопрос нужно решить в течение следующих недель.

А тем временем в Киеве состоялось два митинга — под стены Кабмина пришли активисты против назначения и.о. министра образования Шкарлета. А под парламентом представители профсоюзов требовали отменить некоторые законы.

О главных новостях дня рассказываем подробнее.

Когда объявят местные выборы

Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что парламент должен объявить о назначении местных выборов не позднее, чем за 90 дней до них: через две недели Рада уходит на каникулы, поэтому дату голосования надо назначить на этот период.

Спикер ВРУ Дмитрий Разумков

 Фото из открытых источников

Нардепы готовят постановления и планируют на следующей неделе объявить выборы. Один из законопроектов предлагает вернуть средства из фонда на борьбу с коронавирусом.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на 30 июня карантин ослабить не могут Киев и еще 13 областей: Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская и Черновицкая области.

Митинги в Киеве

Под зданием Кабинета министров Украины прошел протест против решения правительства о назначении и.о. министра образования Шкарлета. Митингующие обвинили Шкарлета в плагиате научных работ и продолжении традиций министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника.

Митинг проти Сергей Шкарлета под Кабмином Телеграм-канал PavlovskyNews

А под стенами парламента протестовали представители профсоюзов, чтобы обжаловать три закона. В частности, люди возмущены законом о труде, законом о профсоюзах и законом о фонде социального страхования.

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Шмыгаль о своей отставке

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль готов уйти в отставку, если этого захочет президент Владимир Зеленский или Верховная Рада.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

 Фото из открытых источников

Премьер отметил, что Кабмин почти завершил реформу децентрализации и перешел на финальный этап, который касается выборов местных советов.

Президентские выборы в Польше

Действующий лидер Польши Анджей Дуда выиграл первый тур выборов президента, получив 43,50% голосов.

На втором месте идет кандидат от "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тшасковский с 30,46% голосов, а на третьем – антисистемный кандидат Шимон Голавля с 13,87%.

В Беларуси перенесли запуск электростанции

Посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что запуск Белорусской атомной электростанции перенесли на следующий 2021 год.

Ранее ожидалось, что первый энергоблок будет запущен в январе 2020 года. Потом его перенесли на июль, а в мае на атомную станцию доставили ядерное топливо. Еще в начале июня президент страны Александр Лукашенко рассказывал, что Белорусскую АЭС запустят "в течение нескольких дней".

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Новые правила экспорта в США

Министерство торговли США ввело 2 новых правила, которые ограничивают экспорт некоторых товаров и технологий в Российскую Федерацию, Китай и Венесуэлу.

В соответствии с первым правилом, американским экспортерам необходимо получить лицензию на поставку в Россию, Венесуэлу и Китай ряда товаров, даже если они предназначены для гражданского использования. Среди этих товаров — подшипники, полупроводники, компьютеры, радиолокационные системы.

Видео дня

Тем временем на официальном YouTube-канале ZIK топовым видео стал ролик — комментарий народного депутата фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича о заявлении нардепа Галины Третьяковой.

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Обсуждение дня

Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook больше всего комментариев собрала новость о том, что во фракции "Слуга народа" против увольнения Третьяковой с должности главы Комитета по вопросам соцполитики.

Вместо бонуса

Кроме того, сегодня на ZIK.ua вышло несколько больших материалов. Предлагаем обратить на них внимание:

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