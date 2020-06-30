Срок объявления местных выборов, митинги в Киеве и итоги выборов президента в Польше: Главное за 30 июня

Началась очередная рабочая неделя, поэтому подытожим главные новости вторника

Местные выборы пока планируются по утвержденному давно графику Фото из открытых источников

Народные депутаты Украины обсуждали сроки объявления местных выборов. По словам спикера Дмитрия Разумкова, этот вопрос нужно решить в течение следующих недель.

А тем временем в Киеве состоялось два митинга — под стены Кабмина пришли активисты против назначения и.о. министра образования Шкарлета. А под парламентом представители профсоюзов требовали отменить некоторые законы.

О главных новостях дня рассказываем подробнее.

Когда объявят местные выборы

Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что парламент должен объявить о назначении местных выборов не позднее, чем за 90 дней до них: через две недели Рада уходит на каникулы, поэтому дату голосования надо назначить на этот период.

Спикер ВРУ Дмитрий Разумков Фото из открытых источников

Нардепы готовят постановления и планируют на следующей неделе объявить выборы. Один из законопроектов предлагает вернуть средства из фонда на борьбу с коронавирусом.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 30 июня карантин ослабить не могут Киев и еще 13 областей: Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская и Черновицкая области.

Митинги в Киеве

Под зданием Кабинета министров Украины прошел протест против решения правительства о назначении и.о. министра образования Шкарлета. Митингующие обвинили Шкарлета в плагиате научных работ и продолжении традиций министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника.

Митинг проти Сергей Шкарлета под Кабмином Телеграм-канал PavlovskyNews

А под стенами парламента протестовали представители профсоюзов, чтобы обжаловать три закона. В частности, люди возмущены законом о труде, законом о профсоюзах и законом о фонде социального страхования.

Шмыгаль о своей отставке

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль готов уйти в отставку, если этого захочет президент Владимир Зеленский или Верховная Рада.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Премьер отметил, что Кабмин почти завершил реформу децентрализации и перешел на финальный этап, который касается выборов местных советов.

Президентские выборы в Польше

Действующий лидер Польши Анджей Дуда выиграл первый тур выборов президента, получив 43,50% голосов.

На втором месте идет кандидат от "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тшасковский с 30,46% голосов, а на третьем – антисистемный кандидат Шимон Голавля с 13,87%.

В Беларуси перенесли запуск электростанции

Посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что запуск Белорусской атомной электростанции перенесли на следующий 2021 год.

Ранее ожидалось, что первый энергоблок будет запущен в январе 2020 года. Потом его перенесли на июль, а в мае на атомную станцию доставили ядерное топливо. Еще в начале июня президент страны Александр Лукашенко рассказывал, что Белорусскую АЭС запустят "в течение нескольких дней".

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Новые правила экспорта в США

Министерство торговли США ввело 2 новых правила, которые ограничивают экспорт некоторых товаров и технологий в Российскую Федерацию, Китай и Венесуэлу.

В соответствии с первым правилом, американским экспортерам необходимо получить лицензию на поставку в Россию, Венесуэлу и Китай ряда товаров, даже если они предназначены для гражданского использования. Среди этих товаров — подшипники, полупроводники, компьютеры, радиолокационные системы.

Видео дня

Тем временем на официальном YouTube-канале ZIK топовым видео стал ролик — комментарий народного депутата фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича о заявлении нардепа Галины Третьяковой.

Обсуждение дня

Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook больше всего комментариев собрала новость о том, что во фракции "Слуга народа" против увольнения Третьяковой с должности главы Комитета по вопросам соцполитики.

Вместо бонуса

Кроме того, сегодня на ZIK.ua вышло несколько больших материалов. Предлагаем обратить на них внимание:

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