Средства на освоение новых профессий, охота на "фейки" и рейды правоохранителей: Как мир противостоит пандемии COVID-19

Путешественники во время пандемии коронавируса REUTERS

Мир постепенно погружается во вторую волну коронавирусной болезни - растет посуточная статистика заболеваемости, растет и число жертв недуга. Служба внешней разведки Украины провела собственный обзор мер иностранных государств по противодействию распространению COVID-19. По состоянию на сейчас новшества в борьбе с коронавирусом вступают в силу в более чем 10 странах. Где правительства выделяют дополнительные средства на освоение людьми новых профессий на время пандемии, в каких странах усиливают карантин, а в каких контроль за его соблюдением - читайте далее в материале

Федеративная Республика Германия

Федеральный министр экономики П. Альтмайер ожидает, что из-за роста количества заражений коронавирусом ограничения могут продлить до нового года и в ближайшие 4-5 месяцев будут приняты значительные меры предосторожности. Против слишком ранней отмены ограничений также выступает Ассоциация городов и муниципалитетов ФРГ.

В декабре 2020 года по всей Германии планируется создать сотни центров для вакцинации против коронавируса, среди которых центральную роль должны сыграть выставочные залы. Первое подтвержденное место для этого - Бремен. В Берлине среди запланированных центров - велодром, аэропорт Темпельхоф, выставочный центр и др. До середины декабря центры должны быть приспособлены к использованию и каждый должен получить специальный вакцинационный транспорт, который будет заниматься пациентами, которые не могут добраться до соответствующего центра.

Королевство Испания

МВД Испании предупреждает о значительном увеличении фейковой информации относительно коронавируса, его происхождения, якобы угроз по поводу использования противовирусных медикаментов и вакцины. Прежде всего такая информация распространяется фейковыми сайтами, которые похожи на инфоресурсы государственных учреждений (министерств и ведомств).

Итальянская Республика

В связи со стремительным ростом новых случаев заболеваемости министром здравоохранения Италии Г. Сперанца 14.11.2020 подписан приказ о введении режима красной зоны для регионов Кампания и Тоскана, а также оранжевой зоны для регионов Эмилья-Романия, Фриули - Венеция-Джулия и Марке.

Республика Австрия

Федеральное правительство страны объявило второй жесткий локдаун, который будет действовать с 17 ноября до 6 декабря включительно. Согласно принятому решению, закрываются школы, все торговые центры и магазины (за исключением продуктовых и аптек).

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Вводится 24-часовой запрет выхода из собственных жилых помещений без уважительных причин, таких, как посещение врача, закупка продуктов или медицинских препаратов, осуществление профессиональной деятельности, которую нет возможности перевести на homeoffice, осуществление ухода за пожилыми родственниками и осуществление прогулки с целью спортивных занятий, выгула домашних животных и тому подобное.

Словацкая Республика

С 15.11.2020 вступило в силу решение правительства о продлении еще на 45 дней введенного в стране с 01.10.2020 чрезвычайного положения, в рамках которого действуют введенные санитарно-гигиенические ограничения.

Республика Хорватия

В стране действуют предварительные ограничения, продолжается особый режим пересечения границы. От иностранцев при въезде требуется наличие отрицательного ПЦР-теста (не более 48 часов от забора крови). К числу лиц, имеющих право проживания в стране или странах ЕС, как альтернатива тестированию, может быть применен 14-дневный карантин.

Румыния

Национальный Комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии принял решение о продлении с 14.11.2020 режима чрезвычайной ситуации в стране на следующие 30 дней.

Все введенные ранее ограничительные меры в отношении комендантского часа с 23:00 до 05:00, ношение защитных масок в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции остаются действительными.

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В связи с тем, что в этот 30-дневный период Румыния будет праздновать день независимости (1 декабря) и должны состояться парламентские выборы (6 декабря), в решении Национального комитета по чрезвычайным ситуациям предусмотрено:

в официальном праздновании дня независимости Румынии, которое состоится возле Триумфальной арки (г. Бухарест), не должно участвовать более 400 человек;

все участники должны соблюдать социальную дистанцию и другие правила безопасности при участии в массовых мероприятиях;

проведение программы празднования будет ограничено одним часом;

организационные меры по предотвращению распространения COVID-19 при проведении выборов в парламент Румынии будут возлагаться на уездных и городских глав.

Канада

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что федеральное правительство выделит 1,5 миллиарда канадских долларов на поддержку учебных программ и тренингов, которые помогут канадцам освоить новую профессию. Прежде всего, программа будет касаться канадцев, которые работали в сфере строительства, транспорта и гостиничного хозяйства, наиболее пострадавших от пандемии.

Республика Чили

Согласно заявлению правительства Чили, с 23.11.2020 власти начинают постепенное открытие границ для въезда в страну. При этом иностранцы и чилийцы-нерезиденты, которые будут прибывать в Чили из стран с высокой степенью распространенности COVID-19, должны иметь отрицательный тест ПЦР на коронавирус, обязательную медицинскую страховку (которая будет покрывать услуги лечения от SARS-CoV-2), паспорт состояния здоровья (соответствующей формы).

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Лица, которые будут прибывать в Чили с 23.11.2020 до 07.12.2020, должны будут также отбыть 14-дневный карантин. Чилийцы и иностранцы, проживающие в Чили, по возвращении в страну после путешествий смогут въезжать и без ПЦР-теста, но в этом случае они должны обязательно пройти 14-дневную изоляцию. При наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного максимально за 72 часа до въезда в Чили, такие лица будут освобождены от обязательной изоляции.

Республика Парагвай

С 16.11.2020 правительством Парагвая вводятся новые меры безопасности в рамках карантинных ограничений. В частности, туристы из стран Южной Америки, желающие посетить Парагвай, должны иметь ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда. Иностранцы из других стран мира, кроме результатов теста, должны предъявить полис медицинского страхования. В случае несоблюдения требований такие лица должны быть изолированы на санитарный 14-дневный карантин.

Королевство Саудовская Аравия

Муниципалитет Восточной провинции Саудовской Аравии совершил почти 500 экспедиционных выездов по региону в рамках мониторинга мер по COVID-19. Проверки проводились под надзором соответствующих органов власти, чтобы обеспечить наличие необходимых протоколов для защиты здоровья и безопасности жителей страны. В результате рейдов было зафиксировано 661 нарушение, связанное с невыполнением муниципальных требований, и закрыто 30 заведений.

Алжирская Народная Демократическая Республика

Профсоюзной организацией "Национальный союз работников образования" обнародовано заявление с требованием закрытия школьных учреждений в Алжире в случае отсутствия улучшения в ближайшие дни эпидемической ситуации в стране.

Государство Катар

Вследствие незначительного ухудшения эпидемической ситуации в Государстве Катар местные правоохранительные органы усилили контроль за соблюдением населением карантинных и ограничительных мер. В частности, в течение последних трех дней сотрудниками дорожной полиции были проведены рейды на дорогах с целью выявления нарушителей законодательства об ограничении количества пассажиров, которые могут одновременно находиться в салонах легковых автомобилей (не более четырех человек, включая водителя). В результате были выявлены 23 нарушителя, в отношении которых составлены и направлены в прокуратуру соответствующие протоколы. Также наложены штрафы на 550 человек, которые не носили маски в общественных местах.

Малайзия

Старший министр Исмаил Сабри сообщил, что за последние сутки в рамках мероприятий по контролю за соблюдением населением противоэпидемических мероприятий правоохранителями было задержано 568 лиц за нарушение требований режима условного ограничения передвижения. 516 нарушителей были оштрафованы, остальные - арестованы.

Азербайджанская Республика

В Бакинском метрополитене пассажироперевозки приостановлены до 1 декабря.

В течение 14-15 ноября на главных улицах, проспектах и дорогах в столице и пригородных поселках проводились очередные масштабные дезинфекционные работы с использованием специальных химических веществ. В них были задействованы 40 единиц спецтехники и 2 тыс. работников коммунальных служб.

Австралия

Федеральное правительство страны инвестирует более $ 720 млн в строительство завода по производству вакцин и противоядий на юге континента. Об этом в понедельник сообщил телеканал SBS со ссылкой на заявление правительства страны. По его данным, инвестиционный пакет будет направлен на строительство "крупнейшего в Южном полушарии завода по производству вакцин", чтобы обеспечить в будущем готовность страны к пандемиям.