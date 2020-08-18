Спецпошлина на российское топливо, школьный карантин в Украине и Элина Свитолина - в списке богатейших спортсменок мира: Главное за 18 августа
В Украине до сих пор неизвестно, в каких регионах ученики и студенты пойдут на учебу
Сегодня у нас много новостей из Беларуси относительно результатов президентских выборов и протестов. К тому же стало известно, когда на рынке в широком доступе может появиться китайская вакцина от коронавируса. А тем временем в правительстве рассказали, в каких регионах Украины с сентября не будут работать учебные заведения. Далее рассказываем о самых главных событиях уходящего понедельника.
Более 10 областей не готовы к ослаблению карантина
По состоянию на сегодня ослабить карантин в Украине не готовы Киев и 13 областей. Одному или нескольким критериям ослабление карантина не соответствуют город Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области.
Сейчас в Киеве превышен показатель новых случаев коронавируса на 100 тысяч за 14 дней – 69,7 при норме меньше 40.
Где в Украине дети не пойдут в школу
Учебный процесс в школах, которые находятся в регионах "красной зоны" из-за коронавируса, начнется в режиме онлайн.
Тем временем, по словам главного санврача Виктора Ляшко, в "оранжевой", "желтой" и "зеленой" зонах школы будут работать в обычном режиме.
Китайская вакцина против COVID-19 появится в декабре
Китайская вакцина от коронавируса, которая недавно была зарегистрирована, появится на рынке уже в конце этого года в декабре. Она будет стоить около 1000 юаней (144 долларов) за две дозы.
Назначен заместитель главы делегации в ТКГ
Президент Владимир Зеленский назначил заместителя председателя украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
Им стал первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.
Украина установила спецпошлину на российское топливо
Кабинет министров ввел специальные пошлины на отдельные товары происхождением из Российской Федерации, ввозимые на таможенную территорию Украины.
Пошлина накладывается по следующим ставкам:
- для тяжелых дистиллятов (газойля) – 4 %;
- для газов сжиженных – 3%;
- для всех типов угля – 65%.
Фальсификации на выборах в Беларуси
Члены избирательных комиссий в Минске на президентских выборах рассказали о результатах подсчета голосов, которые затем изменили, и том, как проходили фальсификации на участках.
По словам одного из членов избирательной комиссии, цифры не совпадали с записанными в протоколах – например, в один день фактически пришло 20 человек, а в протоколе было записано более 70.
Мужчина отметил, что в 9 августа пришло вдвое больше людей, чем за все досрочные выборы. 70% людей приходили с белыми повязками — символом кандидата Светланы Тихановской.
Когда были подсчитаны голоса, даже без итоговых подсчетов было понятно, что более 60% у Тихановской. Однако председатель и секретарь комиссии начали подводить итоги и объявили, что за Александра Лукашенко — 50% голосов, а у Светланы Тихановской — около 20%.
В Беларуси умер еще один протестующий
Министерство внутренних дел Республики Беларусь заявило о смерти еще одного человека во время протестов. По сообщению пресс-службы МВД Ольги Чемодановой, на 19-летнего пешехода был совершен наезд на Партизанском проспекте в Минске. От полученных травм он скончался на месте ДТП.
Между тем парламент Литвы призвал не признавать Лукашенко президентом Беларуси, а провести в стране свободные демократические выборы и ввести санкции против лиц, ответственных за фальсификацию результатов. Санкции предусматривают запрет на въезд и замораживание средств должностных лиц Беларуси.
Украина и Израиль призывают хасидов не ехать в Умань
Украинская и израильская стороны призвали хасидов отказаться в этом году от паломничества в Умань на период празднования Рош ха-Шана.
"Руководствуясь рекомендациями и предостережениями министерств здравоохранения Украины и Израиля, настойчиво призываем всех паломников, которые планируют принять участие в нынешних праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Украине, воздержаться от посещения города Умань из-за угрожающей эпидемической ситуации", - говорится в заявлении двух правительств.
Элина Свитолина — в топ высокооплачиваемых спортсменок
Американский журнал Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Первые девять из десяти мест занимают теннисистки, а десятое – футболистка. Украинка Элина Свитолина — на седьмом месте рейтинга. За год – с 1 июня 2019 года до 1 июня 2020 года – она заработала 6,4 миллиона долларов.
Видео дня
На официальном YouTube-канале ZIK самым актуальным стало видео, в котором народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович говорит о своем разочаровании президентом Зеленским.
Обсуждение дня
Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook самой популярной среди комментаторов стала новость о том, что Литва не признает результатов выборов президента Беларуси.
Вместо бонуса
К тому же сегодня на ZIK.ua вышло несколько крупных материалов. Вот они уже со ссылками:
Первый звонок не для всех: Кто в этом году пойдет в школу, а кто останется дома и почему
Рош ха-Шана под вопросом: Почему в Украине против приезда паломников-хасидов в Умань