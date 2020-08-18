Спецпошлина на российское топливо, школьный карантин в Украине и Элина Свитолина - в списке богатейших спортсменок мира: Главное за 18 августа

Элина Свитолина Фото из открытых источников

В Украине до сих пор неизвестно, в каких регионах ученики и студенты пойдут на учебу

Сегодня у нас много новостей из Беларуси относительно результатов президентских выборов и протестов. К тому же стало известно, когда на рынке в широком доступе может появиться китайская вакцина от коронавируса. А тем временем в правительстве рассказали, в каких регионах Украины с сентября не будут работать учебные заведения. Далее рассказываем о самых главных событиях уходящего понедельника.

Более 10 областей не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на сегодня ослабить карантин в Украине не готовы Киев и 13 областей. Одному или нескольким критериям ослабление карантина не соответствуют город Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Сейчас в Киеве превышен показатель новых случаев коронавируса на 100 тысяч за 14 дней – 69,7 при норме меньше 40.

Где в Украине дети не пойдут в школу

Учебный процесс в школах, которые находятся в регионах "красной зоны" из-за коронавируса, начнется в режиме онлайн.

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Тем временем, по словам главного санврача Виктора Ляшко, в "оранжевой", "желтой" и "зеленой" зонах школы будут работать в обычном режиме.

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Китайская вакцина против COVID-19 появится в декабре

Китайская вакцина от коронавируса, которая недавно была зарегистрирована, появится на рынке уже в конце этого года в декабре. Она будет стоить около 1000 юаней (144 долларов) за две дозы.

Назначен заместитель главы делегации в ТКГ

Президент Владимир Зеленский назначил заместителя председателя украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин Гордон

Им стал первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.

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Украина установила спецпошлину на российское топливо

Кабинет министров ввел специальные пошлины на отдельные товары происхождением из Российской Федерации, ввозимые на таможенную территорию Украины.

Пошлина накладывается по следующим ставкам:

для тяжелых дистиллятов (газойля) – 4 %;

для газов сжиженных – 3%;

для всех типов угля – 65%.

Фальсификации на выборах в Беларуси

Члены избирательных комиссий в Минске на президентских выборах рассказали о результатах подсчета голосов, которые затем изменили, и том, как проходили фальсификации на участках.

По словам одного из членов избирательной комиссии, цифры не совпадали с записанными в протоколах – например, в один день фактически пришло 20 человек, а в протоколе было записано более 70.

Мужчина отметил, что в 9 августа пришло вдвое больше людей, чем за все досрочные выборы. 70% людей приходили с белыми повязками — символом кандидата Светланы Тихановской.

Когда были подсчитаны голоса, даже без итоговых подсчетов было понятно, что более 60% у Тихановской. Однако председатель и секретарь комиссии начали подводить итоги и объявили, что за Александра Лукашенко — 50% голосов, а у Светланы Тихановской — около 20%.

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В Беларуси умер еще один протестующий

Министерство внутренних дел Республики Беларусь заявило о смерти еще одного человека во время протестов. По сообщению пресс-службы МВД Ольги Чемодановой, на 19-летнего пешехода был совершен наезд на Партизанском проспекте в Минске. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

Протесты в Бресте TUT.by

Между тем парламент Литвы призвал не признавать Лукашенко президентом Беларуси, а провести в стране свободные демократические выборы и ввести санкции против лиц, ответственных за фальсификацию результатов. Санкции предусматривают запрет на въезд и замораживание средств должностных лиц Беларуси.

Украина и Израиль призывают хасидов не ехать в Умань

Украинская и израильская стороны призвали хасидов отказаться в этом году от паломничества в Умань на период празднования Рош ха-Шана.

Фото из открытых источников

"Руководствуясь рекомендациями и предостережениями министерств здравоохранения Украины и Израиля, настойчиво призываем всех паломников, которые планируют принять участие в нынешних праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Украине, воздержаться от посещения города Умань из-за угрожающей эпидемической ситуации", - говорится в заявлении двух правительств.

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Элина Свитолина — в топ высокооплачиваемых спортсменок

Американский журнал Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Первые девять из десяти мест занимают теннисистки, а десятое – футболистка. Украинка Элина Свитолина — на седьмом месте рейтинга. За год – с 1 июня 2019 года до 1 июня 2020 года – она заработала 6,4 миллиона долларов.

Видео дня

На официальном YouTube-канале ZIK самым актуальным стало видео, в котором народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович говорит о своем разочаровании президентом Зеленским.

Обсуждение дня

Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook самой популярной среди комментаторов стала новость о том, что Литва не признает результатов выборов президента Беларуси.

Вместо бонуса

К тому же сегодня на ZIK.ua вышло несколько крупных материалов. Вот они уже со ссылками:

Первый звонок не для всех: Кто в этом году пойдет в школу, а кто останется дома и почему

Рош ха-Шана под вопросом: Почему в Украине против приезда паломников-хасидов в Умань