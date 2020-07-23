Спецоперация в Полтаве: Все, что известно о злоумышленнике, захватившем заложника и сбежавшем

Спецоперация в Полтаве Национальная полиция Украины

Злоумышленник угрожал взорвать себя и заложника

Прошло чуть больше суток, как завершилась печально известная история с луцким террористом, захватившим в заложники пассажиров автобуса, а уже имеем похожую тревожную новость. Сегодня утром в Полтаве полицейские пытались задержать мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля. Однако все вдруг перевернулось с ног на голову и вот он уже захватил заложника, требует возможности сбежать, а спецслужбы начинают спецоперацию.

Далее рассказываем о том, какие требования выдвинул полтавский злоумышленник, и что делают спецслужбы прямо сейчас, чтобы его обезвредить.

Что произошло в Полтаве

В четверг, 23 июля, около 10 утра ряд украинских СМИ сообщили, что в Полтаве сложилась чрезвычайная ситуация. Позже выяснилось, что в 09:05 возле здания административного суда Полтавы правоохранители пытались задержать мужчину по подозрению в угоне автомобиля. Однако во время задержания он выдернул чеку из гранаты РГД-5 и схватил руку одного из сотрудников уголовного розыска. Таким образом, у него оказался заложник.

Далее разворачивалась напряженная и опасная ситуация. Начались переговоры со злоумышленником. Полиции удалось уговорить его обменять заложника и выехать за пределы Полтавы. Обмен состоялся на начальника уголовного розыска Полтавской области полковника Виталия Шияна по его добровольному решению.

Спецоперация в Полтаве "Полтавщина"

Злоумышленнику предоставили служебный автомобиль ВАЗ-211 "Богда"н, и он вместе с полковником выехал на ней из города в направлении Киева.

Полтавские правоохранители начали спецоперацию по задержанию подозреваемого с гранатой. В течение всего времени с ним шли переговоры. В полиции Полтавской области сообщили, что цель переговоров – заставить злоумышленника сдаться полиции, не нанося вреда ни себе, ни окружающим. Деталей спецоперации журналистам не сообщили из-за ее секретности.

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Что известно о злоумышленнике

В Полтавской полиции сообщили, что злоумышленник с гранатой ранее уже имел проблемы с законом. Это – Роман Скрипник. Он полтавчанин, ему 32 года, он женат, имеет ребенка и уже неоднократно попадал в поле зрения полиции за хранение наркотических веществ и даже был осужден за хранение и сбыт наркотиков.

Скрипник Роман, который захватил в заложники полковника полиции Виталия Шияна Антон Геращенко / Facebook

К тому же известно, что его девять раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в частности, за пьяное вождение.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал, что ранее злоумышленник был четыре раза судим. Из них: по одному разу за мелкую кражу и мошенничество, а также дважды – за производство или хранение наркотиков:

2007 год, ст. 185 ч. 1 УК Украины – мелкая кража. Избрана мера пресечения Ленинским РО г. Полтавы – подписка о невыезде. Штраф 510 грн.

2008 год, ст. 185 ч. 2, кража, ст. 190 – мошенничество, ч. 1 УК Украины. Избрана мера пресечения Ленинским РО г. Полтавы – подписка о невыезде. Ограничение свободы на 2 года.

2014 год, ст. 185 ч. 2, ст. 309 ч. 2 производство или хранение наркотиков УК Украины. Избрана мера пресечения Машевським РО г. Полтавы – домашний арест. Ограничение свободы на 3 года.

2014 год, ст. 185 ч. 2 ст. 309 ч. 2 УК Украины. Избрана мера пресечения Машевским РОВД г. Полтавы – домашний арест. Ограничение свободы на 3 года.

Сегодняшние его действия со взятием заложника – это попытка избежать наказания за предыдущие преступления. Скрипник требовал, чтобы его отпустили без привлечения к ответственности за угон автомобиля и взятие заложника.

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Что делает полиция Полтавы прямо сейчас

Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов заявил, что ситуация находится под полным контролем Национальной полиции, угрозы для местных жителей Полтавской области нет. Также чиновник подчеркнул, что никто не будет выполнять требования злоумышленника и не выпустит его за пределы Полтавской области.

По состоянию на 16:00 известно, что злоумышленник отпустил милиционера, а сам убежал в лес в Решетиловском районе Полтавской области и спрятался там.

"Злоумышленник посреди дороги бросил авто и убежал в лесопосадку. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию опасного вооруженного преступника. Заложника освободили. Он невредим", - сообщили в полиции.