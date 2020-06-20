Солнечное затмение: Когда и где можно наблюдать уникальное явление

Солнечное затмение – сложный период, поэтому стоит избегать конфликтов

Затмение Солнца Фото из открытых источников

В июне начался коридор затмений — первое состоялось 5 июня - полутеневое затмение Луны. Вторым уникальным астрономическим явлением будет затмение Солнца. Его будем наблюдать 21 июня.

Рассказываем подробнее, когда и как можно увидеть солнечное затмение, а также, чего стоит опасаться в этот период.

Кто и когда будет созерцать затмение Солнца

Кольцеобразное солнечное затмение 21 июня этого года будет редким, поскольку совпадает с Новолунием и днем летнего солнцестояния. Его могут увидеть жители более 100 стран мира, однако наиболее повезет тем, кто живет в восточной части Африки, на юге и востоке Азии. Там затмение будет максимальным.

Точное время затмения 6:39:59 по UTC или в 9:39:59 по киевскому времени, а полная фаза продлится 38 секунд.

Солнечное затмение Фото из открытых источников

Луна закроет Солнце, оставляя лишь небольшое обрамление света. При этом небо не потемнеет, солнечная корона не будет заметна. Зато можно четко разглядеть "огненное кольцо".

Затмение Солнца Фото из открытых источников

Украинцы смогут увидеть минимальную фазу затмения незначительное потемнение солнечного диска и закрытия Луной краешка Солнца. В Украине максимальная видимость состоится в 9:04:33 по Киеву.

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Как правильно смотреть на солнечное затмение

Созерцание затмения Солнца без специальной защиты опасно. Также не рекомендуется использовать для этих целей солнцезащитные очки, а также телескоп или бинокль без специальной защиты.

Чтобы увидеть это астрономическое явление стоит воспользоваться, например, астрономическими очками. Подойдут и подручные предметы:

- рентгеновские фотоснимки и засвеченная фотопленка;

- лазерные диски, магнитный центр дискеты (вы еще помните, что это?);

- сварочные маски;

- закопченное над свечкой стекло или пленка.

Что стоит делать, а чего остерегаться в день солнечного затмения

Астрологи предостерегают, что период солнечного затмения сложный, в общении с близкими не стоит делать поспешных выводов и принимать важные решения.

При этом затмение может нести и положительные изменения в жизни. Для этого стоит проявлять активность и начинать новые дела, рассчитывая при этом на свои умения и интуицию.

В день солнечного затмения советуют искать единомышленников и даже свою вторую половинку.

Этот период также подходит для практик, медитаций. Можно избавиться от фобий или решить давние проблемы.

Доброй приметой во время солнечного затмения является заключение брака. Но только в том случае, если между людьми существует глубокая духовная связь. Также в этот день 21 июня 2020 года, можно основать новую семейную традицию.

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Также не стоит в этот день:

- употреблять алкоголь, чтобы не спровоцировать конфликты;

- критиковать и не обижать близких;

- заниматься экстримом, испытывать судьбу и свои физические возможности;

- поднимать вопрос о повышении и увеличение оклада – солнечное затмение и Новолуние не лучший день для этого.