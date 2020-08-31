Согласительный совет, обыски в Крыму и вероятные санкции ЕС против Беларуси: Главное за 31 августа
Началась очередная рабочая неделя, поэтому выясним, какие новости принес украинцам понедельник
Лето заканчивается, а с ним завершается сезон отпусков. Завтра начинается обучение в школах, хотя в некоторых из-за коронавируса продлили каникулы. Возвращаются к работе и нардепы. Сегодня спикер парламента Дмитрий Разумков провел согласительный совет, на котором обозначил первоочередные задачи.
Среди прочего - во временно оккупированном Крыму силовики провели обыски в домах крымских татар, в результате чего четырех человек задержали.
Рассказываем подробнее о главных новостях дня.
Согласительный совет парламента
Сегодня спикер парламента Дмитрий Разумков провел согласительный совет с главами депутатских фракций.
Прежде всего на повестке дня парламента - рассмотрение сметы страны на 2021 год. Госбюджет обещают внести на рассмотрение парламента до 15 сентября, в соответствии с законодательством. Среди прочего – принятие некоторых законопроектов во втором чтении.
Разумков заявил, что никаких законодательных инициатив относительно изменений постановления о местных выборах у парламента нет.
По словам спикера парламента, во время четвертой сессии будет больше политики в связи с проведением местных выборов.
Кандидаты в мэры от " Слуги народа"
Сегодня, 31 августа, во время съезда партии "Слуга народа" были названы кандидаты на посты мэров ряда украинских городов.
В целом назвали кандидатов на должность главы в 22 городах областного значения и в Киеве.
Обыски в Крыму
В Нижнегорском, Ичкинском и Судакском районах аннексированного Крыма силовики провели обыски в домах крымских татар. Задержали четырех крымских татар, в домах которых и проводились обыски.
Полиция Крыма открыла уголовное производство по фактам незаконных обысков в домах крымских татар.
А МИД Украины выразил протест в связи с очередной волной незаконных обысков и задержаний жителей временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро 31 августа в Украине лабораторно подтверждено 121 215 случаев коронавирусной инфекции, из них 2557 летальных, 57 114 пациентов выздоровели. За последние сутки зафиксировано 2141 новый случай, 380 пациентов выздоровели, а 30 человек умерли.
Накануне от осложнений коронавируса умерла заведующая львовского детского сада №163.
В Ивано-Франковске школам продлили каникулы до 11 сентября из-за коронавируса. Тем временем городской совет Ивано-Франковска собирается обжаловать и отменить постановление Кабинета министров Украины, которое устанавливает разделение государства на карантинные зоны.
Председатель Львовского областного совета Александр Ганущин заболел вирусом COVID-19.
В Украине с начала пандемии коронавирусом заболели 23 депутата Верховной Рады.
Европа против властей Беларуси
Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Ригу, который был запланирован еще на апрель текущего года, "сняли с повестки дня".
К тому же, СМИ сообщают, что послы стран Европейского Союза на следующей неделе утвердят санкции ЕС против ряда должностных лиц Республики Беларусь.
А тем временем в Кремле отметили, что Российская Федерация не видит смысла вводить свои войска в Беларусь, поскольку президент Александр Лукашенко контролирует ситуацию в стране.
Видео дня
Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK самым актуальным стал ролик-комментарий народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича о необходимости запретить группировки, называющие себя" корпусами", иначе Украина станет Сомали.
Обсуждение дня
Между тем на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали информацию, что после эксперимента ученые подтвердили теорию о распространении коронавируса, которую выдвигали еще в феврале.
Вместо бонуса
Пока мир пытается побороть коронавирус, NASA смотрит в космос. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства приступило к сборке и испытаниям новой межпланетной станции "Люси", которая будет изучать несколько троянских астероидов Юпитера.
Станция нужна для дистанционного исследования нескольких троянских астероидов Юпитера, которые находятся в окрестностях точек Лагранжа L4 и L5 в системе Солнце – Юпитер и орбитальном резонансе 1:1 с планетой.