Согласительный совет, обыски в Крыму и вероятные санкции ЕС против Беларуси: Главное за 31 августа

Началась очередная рабочая неделя, поэтому выясним, какие новости принес украинцам понедельник

ZIK.UA

Лето заканчивается, а с ним завершается сезон отпусков. Завтра начинается обучение в школах, хотя в некоторых из-за коронавируса продлили каникулы. Возвращаются к работе и нардепы. Сегодня спикер парламента Дмитрий Разумков провел согласительный совет, на котором обозначил первоочередные задачи.

Среди прочего - во временно оккупированном Крыму силовики провели обыски в домах крымских татар, в результате чего четырех человек задержали.

Рассказываем подробнее о главных новостях дня.

Согласительный совет парламента

Сегодня спикер парламента Дмитрий Разумков провел согласительный совет с главами депутатских фракций.

Прежде всего на повестке дня парламента - рассмотрение сметы страны на 2021 год. Госбюджет обещают внести на рассмотрение парламента до 15 сентября, в соответствии с законодательством. Среди прочего – принятие некоторых законопроектов во втором чтении.

Зал заседаний Верховной Рады Украины - депутаты IX созыва president.gov.ua

Разумков заявил, что никаких законодательных инициатив относительно изменений постановления о местных выборах у парламента нет.

По словам спикера парламента, во время четвертой сессии будет больше политики в связи с проведением местных выборов.

Кандидаты в мэры от " Слуги народа"

Сегодня, 31 августа, во время съезда партии "Слуга народа" были названы кандидаты на посты мэров ряда украинских городов.

В целом назвали кандидатов на должность главы в 22 городах областного значения и в Киеве.

Обыски в Крыму

В Нижнегорском, Ичкинском и Судакском районах аннексированного Крыма силовики провели обыски в домах крымских татар. Задержали четырех крымских татар, в домах которых и проводились обыски.

Обыски у крымских татар Крымская солидарность

Полиция Крыма открыла уголовное производство по фактам незаконных обысков в домах крымских татар.

А МИД Украины выразил протест в связи с очередной волной незаконных обысков и задержаний жителей временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 31 августа в Украине лабораторно подтверждено 121 215 случаев коронавирусной инфекции, из них 2557 летальных, 57 114 пациентов выздоровели. За последние сутки зафиксировано 2141 новый случай, 380 пациентов выздоровели, а 30 человек умерли.

Накануне от осложнений коронавируса умерла заведующая львовского детского сада №163.

Фото из открытых источников

В Ивано-Франковске школам продлили каникулы до 11 сентября из-за коронавируса. Тем временем городской совет Ивано-Франковска собирается обжаловать и отменить постановление Кабинета министров Украины, которое устанавливает разделение государства на карантинные зоны.

Председатель Львовского областного совета Александр Ганущин заболел вирусом COVID-19.

В Украине с начала пандемии коронавирусом заболели 23 депутата Верховной Рады.

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Европа против властей Беларуси

Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Ригу, который был запланирован еще на апрель текущего года, "сняли с повестки дня".

К тому же, СМИ сообщают, что послы стран Европейского Союза на следующей неделе утвердят санкции ЕС против ряда должностных лиц Республики Беларусь.

А тем временем в Кремле отметили, что Российская Федерация не видит смысла вводить свои войска в Беларусь, поскольку президент Александр Лукашенко контролирует ситуацию в стране.

Видео дня

Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK самым актуальным стал ролик-комментарий народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича о необходимости запретить группировки, называющие себя" корпусами", иначе Украина станет Сомали.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали информацию, что после эксперимента ученые подтвердили теорию о распространении коронавируса, которую выдвигали еще в феврале.

Вместо бонуса

Пока мир пытается побороть коронавирус, NASA смотрит в космос. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства приступило к сборке и испытаниям новой межпланетной станции "Люси", которая будет изучать несколько троянских астероидов Юпитера.

Станция нужна для дистанционного исследования нескольких троянских астероидов Юпитера, которые находятся в окрестностях точек Лагранжа L4 и L5 в системе Солнце – Юпитер и орбитальном резонансе 1:1 с планетой.