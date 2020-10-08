Соглашение между Украиной и Британией, исчезновение президента Кыргызстана и Нобелевская премия по литературе: Главное за 8 октября

В Украине ухудшается ситуация с распространением COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Борис Джонсон Офис президента

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский продолжил официальный визит в Великобританию, где было подписано стратегическое соглашение, которое заменит ассоциацию.

Также в четверг правительство Кыргызстана закрыло границы из-за исчезновения президента страны Сооронбая Жээнбекова. И стало известно, кто получил Нобелевскую премию по литературе.

Об этом и многом другом рассказываем подробнее.

Соглашение между Украиной и Британией

Украина и Великобритания сегодня подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Борис Джонсон Офис президента

Подписи под документом поставили президент Владимир Зеленский со стороны Украины и премьер-министр Борис Джонсон со стороны Британии.

Исчезновение президента Кыргызстана

Заместитель главы Совета Безопасности Кыргызстана Омурбек Суваналиев заявил об исчезновении президента страны Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова, также было принято решение о закрытии границ.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков Фото из открытых источников

Он отметил, что первые лица страны не появлялись на публике с начала протестных акций. В интернете опубликовали несколько обращений президента, но где они записаны — неизвестно.

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НАБУ провело массовые обыски

Детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с контрразведкой в сфере экономической безопасности провели масштабные обыски по делу о незаконной продаже барж "Украинского Дунайского пароходства".

Речь шла о вероятном незаконном отчуждении 32 лихтеров (барж), принадлежащих ЧАО "УДП", которые в дальнейшем вывезли за границу.

Загадочная смерть военных в Житомирской области

В с. Новоивницком Андрушевского района Житомирской области правоохранители нашли мертвыми в квартире трех военных.

Следователи установили личности умерших. Ими оказались военнослужащие по контракту, 23-летние уроженцы Сумской и Днепропетровской областей и 21-летний уроженец Черновцов. Мужчины проживали в арендованной квартире, в которой их и обнаружили.

Возможна отмена налога на доходы по депозитам

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко предлагает отменить налог на доходы по депозитам физических лиц.

Глава НБУ также рассказал, что является сторонником перезапуска фондового рынка в Украине. По его словам, это необходимо сделать из-за ограниченности финансовых инструментов.

Пандемия коронавируса в Украине

Ситуация с распространением COVID-19 в Украине ухудшается. Уже второй день подряд фиксируется суточный антирекорд. По состоянию на утро 8 октября в Украине выявлено 244 734 случая коронавирусной болезни.

В течение последних суток было подтверждено 5397 новых случаев, 93 человека умерли, 2263 человека преодолели болезнь.

Фото из открытых источников

В Сумах из-за роста заболеваемости COVID-19 усиливают карантинные мероприятия.

А в Одесской, Ивано-Франковской, Донецкой и Луганской областях больничные койки заполнены больными COVID-19 более чем на 70%.

В Минздраве отметили, если не придерживаться противоэпидемических правил во время проведения местных выборов, можно получить всплеск коронавируса.

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Пожары в Луганской области

Спасателям удалось потушить все десять очагов пожаров в Луганской области.

Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в том числе и те, которые были задействованы из других областей, в течение 8-9 октября остаются для дежурства на территории Луганской области.

Нобелевская премия по литературе

Нобелевскую премию по литературе в этом году получила 77-летняя американская поэтесса Луиза Глюк. Она опубликовала двенадцать сборников стихов и несколько томов поэтических эссе.

Центральная тема в ее произведениях – это детство и семейная жизнь, близкие отношения с родителями.

Дебаты кандидатов в вице-президенты США

В США состоялись дебаты между кандидатами в вице-президенты страны Майком Пенсом от Республиканской партии и Камалой Харрис от демократов.

Дебаты между кандидатами в вице-президенты США Камалой Харрис и Майком Пенсом Brian Snyder / Reuters

Главной темой дискуссии была политика правительства в отношении коронавируса. Также кандидаты спорили относительно проявлений расизма и правоохранителей.

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Видео дня

Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK топовым стало видео — репортаж о смерти солдата из-за "дедовщины" в воинской части в Киевской области.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали новость о том, что народный депутат Украины Гео Лерос анонсировал новую серию пленок с разговорами высокопоставленных чиновников.

Вместо бонуса

Кроме того, сегодня на ZIK.ua опубликовано несколько крупных материалов:

Новый президент НАН: Что известно об Анатолии Загороднем и что он планирует воплотить в новой должности

Политические протесты в Кыргызстане: Как оппозиция заставила власть провести перевыборы в парламент