Соцпомощь по-новому: Почему Кабмин изменил правила начисления средств гражданам и кому их придется вернуть

В Украине планируют сократить количество видов социальной помощи

Правительство работает над усовершенствованием предоставления социальной помощи — с 1 июля ввели порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи. Этот показатель влияет на ряд выплат. Некоторым категориям лиц будет сложнее получить средства, а кое-кому вообще придется вернуть начисленную сумму.

Обо всем рассказываем подробнее.

Как и почему изменили методику начисления соцпомощи

На прошлой неделе Кабинет министров Украины утвердил порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов государственной социальной помощи. В общем будет изменен подход к начислению тех видов помощи, которые зависят от дохода семьи. Это прописано в постановлении правительства №632 "Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи", действие которого начинается с 1 июля.

Министр социальной политики Марина Лазебная прокомментировала необходимость изменения подхода к начислению соцпомощи: "Решение правительства призвано нормировать перерасчет социальных выплат для отдельных категорий лиц и усилить адресность и упростить доступ в оформлении социальной помощи, которая есть на сегодня Украине".

При этом в правительстве работают над уменьшением количества выплат гражданам и планируют ввести единую социальную помощь.

Заместитель министра финансов Роман Ермоличев убежден, что в Украине слишком много социальных пособий. "Более 100 млрд идут на соцвыплаты, но сказать, что это эффективно, не могу. Есть, в частности, пособия по 5 или 7 грн, принятые еще в 90-х. Минсоцполитики и работает над тем, чтобы была единая соцпомощь, чтобы не просто раздать эти деньги, а чтобы эта помощь принесла пользу", – сказал чиновник.

Новые правила исчисления среднемесячного совокупного дохода

В соответствующем постановлении правительства указано, что исчисление среднемесячного совокупного дохода производится путем деления общей суммы совокупного дохода лиц за определенный законодательством период на 6, если иное не предусмотрено законодательством.

Среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи исчисляется путем деления среднемесячного совокупного дохода семьи на количество членов семьи (домохозяйства).

В среднемесячный совокупный доход учитываются следующие:

- заработная плата в размере, остающемся после уплаты налога на доходы физических лиц;

- денежное обеспечение военнослужащих;

- пенсия, ежемесячное пожизненное денежное содержание судей в отставке;

- стипендия, в том числе с суммой ее индексации, начисленной в соответствии с законом. Не учитывается социальная стипендия, которая предоставляется детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа;

- социальные выплаты, в том числе жилищная субсидия и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

- пособие по безработице, другие страховые выплаты, которые назначаются фондами социального страхования;

- денежные переводы, полученные из-за границы;

- другие доходы, сведения о которых получены от ГНС и Пенсионного фонда Украины, а также доходы, которые задекларированы лицом.

В среднемесячный совокупный доход не включаются:

- часть пособия при рождении и усыновлении ребенка, выплата которого проводится единовременно;

- единовременное вознаграждение женщинам, которым присвоено почетное звание Украины "Мать-героиня";

- государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях; помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

- ежемесячная адресная помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг;

- компенсация услуги "муниципальная няня", выплачиваемой получателю такой услуги;

- государственная социальная помощь, выплачиваемая с надбавкой на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А.

Также в среднемесячный совокупный доход не включается государственная социальная помощь, для назначения которой исчисляется совокупный доход.

В постановлении указано, что размер жилищной субсидии и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа и не учитывается в среднемесячном совокупном доходе при назначении жилищной субсидии.

Не учитывают доход от размещения депозитов, помощь от благотворительных организаций, полученные и уплаченные алименты.

Такой порядок расчета среднемесячного совокупного дохода будет применяться для начисления всех видов социальной помощи.

Соцпомощь опекунам

Кабмин утвердил порядок перерасчета помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство, которая выплачивалась в январе-июне 2020 года.

Так, с 1 января текущего года составляет соцпомощь:

- 2,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, на детей с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство;

- 3,5 размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (норма предусмотрена на детей с инвалидностью).

Как получить соцпомощь малообеспеченным семьям и матерям-одиночкам

Помощь малообеспеченным – это разница между прожитминимум для семьи и ее среднемесячным доходом. Чем выше последний, тем меньшим будет размер помощи.

При этом, по итогам 2019 года в Минсоцполитики заявили, что средний размер субсидии составил 1,2 тыс. грн. То есть при обращении за соцпомощью, доход малообеспеченной семьи, семьи с детьми, матери-одиночки станет тяжелее на размер получаемой субсидии, в среднем на такую сумму.

Малообеспеченным семьям и пособия на детей одиноким матерям, лицам, у которых закончился срок таких выплат в марте — июне, с 1 июля осуществляется только после подачи нового заявления с необходимыми документами и декларации о доходах и имущественном состоянии лиц.

Если лица обратились за начислением пособия в июле-августе, то средства будут начислять с июля текущего года.

При этом правительство постановило, что причины, по которым могут отказать в предоставлении средств малообеспеченным семьям, распространяется и на одиноких матерей, а это:

- наличие в составе семьи безработных совершеннолетних, которые не служат в армии, не учатся, не зарегистрированы в службе занятости или ищут работу более трех месяцев;

- приобретение в течение года перед обращением кем-то из членов семьи участка земли, жилья, транспортного средства, строительных материалов, услуг на сумму свыше 50 тыс. грн;

- наличие в собственности семьи есть еще одного жилья, более одного автомобиля или транспортного средства, выпущенного менее как 15 лет назад.

Кому придется вернуть соцпомощь

В правительственных решениях о выплатах семьям с детьми, по уходу, одиноким матерям появился порядок возврата соцпомощи. Если человек подал неправдивые данные или произошли изменения в составе семьи и об этом не было сообщено вовремя, или скрыли обстоятельства, влияющие на назначение и выплату, органы соцзащиты подсчитают, какую сумму нужно вернуть, и сообщат об этом получателя.

Деньги нужно вернуть в полном объеме. Также предусмотрен возврат излишне полученной суммы в счет будущих выплат за счет 20% от ежемесячных социальных выплат. Если нет возможности вернуть – деньги взыщут через суд.