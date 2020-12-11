Социальные выплаты, медицина, ЖКХ и не только: Как менялись условия жизни простого украинца в 2020 году

В этом году произошло немало важных событий, однако самым актуальным стал карантин

Фото из открытых источников

Главным событием уходящего года, конечно, стали пандемия коронавируса и внедрение ограничений для минимизации распространения болезни. Как для мира, так и для Украины. Ведь фактически с марта мы живем в условиях карантина - "цветного", "адаптивного" и тому подобное. Впрочем, в жизни страны едва ли не каждый месяц происходили и другие изменения, которые так или иначе влияли на обычных граждан.

Вспоминаем в хронологическом порядке топ-15 общественно значимых событий 2020 года.

Изменение процедуры рассмотрения дел по ДТП

С 1 февраля Национальная полиция Украина упростила процедуру рассмотрения дел по дорожно-транспортным происшествиям. Следовательно, все аварии, в которых нет пострадавших, а пострадали только транспортные средства, рассматриваются патрульной полицией. Таким образом, процедуру "освободили" от бюрократических нюансов, а процесс рассмотрения материалов сократили.

Индексация пенсий

В 2020 году несколько раз пересчитывали пенсии. Так, в марте украинцам провели переиндексацию пенсий для тех пенсионеров, которые получали выплаты с привязкой к средней зарплате в размере 3764 гривни. Увеличение пенсии не единовременное, а поступавшее ежемесячно в течение 2020 года.

Фото из открытых источников

Увеличение коснулось пенсионеров, получавших:

- пенсию по инвалидности;

- пенсию по потере кормильца;

- пенсию по выслуге лет;

- пенсию военнослужащих срочной службы, назначенную по Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

До того пенсию повысили для чернобыльцев-ликвидаторов - раньше они получали пенсию, высчитанную из показателя средней зарплаты за 2006 год – 928 гривен.

С 1 мая в Украине провели индексацию пенсий на 11%. Пересчитали пенсии с применением коэффициента 1,11 увеличения показателя средней зарплаты в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которую учитывают при исчислении пенсий.

Пенсии увеличились на 260 гривен. Фактически немного увеличенную пенсию с мая получают 7 миллионов украинских пенсионеров.

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Изменение правил пересечения границы в РФ

С 1 марта 2020 года украинцев стали пропускать через границу с РФ исключительно по загранпаспортам. К тому же уменьшили время прохождения пограничного контроля – чтобы проверить личность, данные с ее загранпаспорта считывают специальными приборами.

Заграничный паспорт. Фото: Соколовская Инна/УНИАН

Такую инициативу ввели, чтобы предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении и уменьшить вероятность незаконного вывоза украинских детей за границу.

Абонплата за телефон

"Укртелеком" с 1 марта повысил цену ежемесячной абонентской платы за стационарный телефон для украинцев. Если раньше такой тариф составлял 54,28 гривен, то с марта повысили на 10% больше – 59,71 гривен.

Введение карантина и штрафов за его нарушение

В середине марта Украина оказалась в карантинных условиях – ограничения ввели, чтобы уменьшить вероятность распространения болезни. Тогда же парламент принял закон № 530-IX о предотвращении распространения коронавируса. За нарушение правил карантина была введена административная ответственность, наказание - штраф для граждан от 17 000 до 34 000 грн, а для должностных лиц - от 34 000 до 170 000 грн.

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В ноябре штрафы ввели за отсутствие масок в общественных местах. Штраф составляет от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 170-255 гривен.

Продолжение медицинской реформы

С 1 апреля 2020 года в Украине начался второй этап медицинской реформы, который предусматривает введение бесплатных медицинских гарантий украинцам от государства. Все виды медицинской помощи "рассортированы" в 27 пакетов. В них вошли хирургические операции, роды, помощь при остром инфаркте миокарда, мозговом инсульте, лечение туберкулеза, психических расстройств и тому подобное.

Иллюстративное фото. Pixabay

С начала внедрения новых правил возникло множество проблем, чиновникам пришлось пересматривать условия финансирования медицинской помощи. Подробнее об этом можно почитать по ссылке. Причем психиатрические больницы вообще оказались на грани закрытия.

Изменение условий денежных переводов

С 28 апреля в действие вступил закон о финансовом мониторинге, который действует в отношении денежных переводов банковскими картами.

Введенные Нацбанком требования касаются идентификации банковских карт при переводе с карты на карту более чем на 5 тысяч гривен, то есть распознавания данных о ее владельце. Однако это никак не повлияет на традиционные операции по переводу средств, уплате коммунальных услуг, оплате налогов, товаров и услуг. Подробнее с новыми правилами денежных переводов можно ознакомиться здесь.

Автоматическая фиксация нарушений ПДД

С 1 июня в Украине заработала система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Приборы автоматического контроля установили на аварийно опасных участках и там, где концентрируется много ДТП. Первые 50 приборов установили в Киеве (20) и на дорогах государственного значения Киевской области (30). Всего по Украине планируют ввести в строй 700 станций.

Система автофиксации ПДД Фото из открытых источников

Автоматическую фиксацию планировали внедрить с 1 мая, однако отсрочили.

Подробнее о нововведениях для водителей можно прочитать в нашем материале по этой ссылке.

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Новая квитанция за газ

С июня украинцы стали получать две платежки за газ – одна за фактически потребленный в мае газ, а вторая уже за транспортировку газа в июне.

Если стоимость газа в первой платежке для всех одинакова, то тариф на транспортировку во второй отличается по регионам и районам.

Изменение размера прожиточного минимума

В этом году размер прожиточного минимума меняли дважды – 1 июля и 1 декабря. Так, с 1 июля он составил 2118 грн, а с 1 декабря - 2189 грн. Параллельно вырос и ряд привязанных к нему выплат: заработные платы или тарифные оклады, а также пенсии и различные виды государственной помощи.

Для основных социальных и демографических групп населения с 1 декабря действует минимум: на детей в возрасте до 6 лет — 1921 грн, детей в возрасте от 6 до 18 лет — 2395 грн, трудоспособных лиц — 2270 грн, лиц, утративших трудоспособность, — 1769 грн.

Смена поставщика газа

С 1 июля украинцам разрешили самостоятельно выбирать поставщика газа. Для смены поставщика потребителю нужно направить новому поставщику заявление-присоединение к условиям договора. При этом участие или предоставление подтверждения со стороны действующего поставщика природного газа в процессе изменения не требуется.

Повышение минимальной зарплаты и пенсии

С 1 сентября в Украине увеличили минимальную зарплату. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский 29 августа. Документом был установлен ее размер 1 сентября 2020 года на уровне 5 тыс. грн в месяц.

В сентябре этого года для 65-летних выросла минимальная пенсия. Это связано с ростом минимальной зарплаты. Однако индексация пенсий до конца 2020 года не коснулась военных, ветеранов МВД и других силовых ведомств.

Местные выборы - 2020

25 октября в Украине состоялись местные выборы, на которых выбирали мэров городов, поселковых и сельских глав, депутатов местных советов, председателей районных, областных, районных в городах советов и территориальных общин.

Подробнее о полномочиях депутатов и мэров городов можно прочитать в нашем материале по этой ссылке.

Фото из открытых источников

В некоторых городах выбирали глав в два тура. Так, среди других городов повторно голосовали в Одессе, Сумах, Днепре, Херсоне, Ужгороде, Львове. О ходе второго тура можно узнать здесь и здесь.

Новые тарифы на голубое топливо

В ноябре цены на газ по тарифу "Месячный" выросли до 6,33 грн/куб. м с НДС (без стоимости распределения). Такие изменения объяснили сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо, заявили в "Нафтогазе".

Новые ПДД в Украине

С 25 ноября начали действовать новые правила дорожного движения. Так, водитель и пассажиры такси должны пристегиваться во время движения в населенном пункте. Правило распространяется и на инструкторов по вождению - они должны быть пристегнуты как во время движения в населенном пункте, так и за его пределами.

Велосипедистам разрешили движение по полосе для маршрутных транспортных средств.

А пешеходы обязательно должны использовать световозвращающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т. п.) или быть в одежде, которая имеет световозвращающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.