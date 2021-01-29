Социальные инициативы Кабмина-2021: Как проекты повлияют на прожиточный минимум, зарплаты и пенсии

Некоторые правительственные инициативы уже находятся на рассмотрении в парламенте, другие - на стадии разработки

Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины разработал несколько социальных инициатив, которые призваны изменить подход к начислению пенсий, зарплат, льгот. Определенные законопроекты уже находятся на рассмотрении в парламенте, другие еще в процессе разработки.

А вот относительно методики расчета зарплат бюджетников правительство уже определилось и приняло соответствующий документ.

Об основных социальных инициативах Кабмина относительно зарплат и пенсий в 2021 году рассказываем подробнее.

Расчет прожиточного минимума

На днях Кабинет министров одобрил проект закона об изменении системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей, взысканий и платы за предоставление административных услуг.

В частности, документом предусмотрено, что прожиточный минимум должен влиять на определение основных социальных потребностей человека на минимальном уровне. Так, эту величину необходимо применять для определения:

- минимальной заработной платы,

- минимальной пенсии по возрасту,

- государственной соцпомощи малообеспеченным семьям и других видов помощи, которые для лица являются основным источником дохода.

Стоит отметить, что сегодня в Украине прожиточный минимум является расчетной величиной как для определения размера социальных выплат, так и размеров штрафов, сборов, платежей и взысканий.

"Почти 180 норм предусматривают использование прожиточного минимума в уголовном, хозяйственном, административном законодательстве. Что в два раза превышает количество таких норм, которые регулируют вопросы социальных выплат (79)", - пояснили в правительстве.

Таким образом, было предложено ввести четыре норматива для расчета таких выплат и сборов:

1) базовая величина для социальных выплат на детей и базовая величина для социальных выплат населению: для расчета ежемесячных социальных выплат, устанавливаемых к пенсии или государственной социальной помощи, которая выплачивается вместо пенсии, стипендий, алиментов, компенсационных выплат, пособий на уход, а также единовременных денежных выплат (пособий);

2) базовая величина для денежных платежей и взысканий: для расчета штрафных санкций и административных взысканий;

3) базовая величина для административных сборов: для расчета размеров платы за предоставление административных услуг.

По состоянию на 29 января на сайте Верховной Рады Украины соответствующий законопроект не зарегистрирован.

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Ежегодная индексация пенсий

Также на днях правительство одобрило проект закона, в соответствии с которым с 2022 года предлагается установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал: "Мы утвердили соответствующий законопроект, который имеет целью совершенствование пенсионного законодательства и, соответственно, рост пенсионного обеспечения граждан. Этот вопрос больше не должен быть элементом политических манипуляций. Мы предлагаем сделать все прозрачно и установить четкие сроки, когда должна происходить индексация".

Также премьер добавил, что законопроектом предлагается урегулировать несправедливость, когда отдельным категориям граждан пенсии просто не индексировались.

По словам главы правительства, в госбюджете этого года заложены средства для дополнительных выплат пенсионерам старше 75 лет. Также планируют увеличить выплаты по инвалидности, выплаты на детей, лишенных родительской опеки, выплаты чернобыльцам.

Узнать подробнее, кому повысят размер пенсии в 2021 году, можно здесь.

По состоянию на 29 января на сайте Верховной Рады Украины соответствующий законопроект не зарегистрирован.

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Введение системы накопительной пенсии

Сейчас в парламенте на рассмотрении находятся два законопроекта №4408 и №2683, которые предусматривают внедрение второго, накопительного уровня пенсионной системы для работников вредных, крупных предприятий с 2022 года, а с 2023-го - для всех. Министерство социальной политики рассчитывает на поддержку этих документов народными депутатами.

Система пенсий в Украине может измениться в ближайшее время Фото из открытых источников

По словам главы ведомства Марины Лазебной, перед Минсоцполитики стоит задача ввести обязательную накопительную систему.

Она отметила, что такие изменения позволят привлечь на второй уровень 100 тысяч участников с ежегодными взносами 2 млрд грн в соответствии с первым законопроектом. А согласно второму - 10 млн со взносами 30-40 млрд грн в год.

При этом она добавила, что, по данным Минсоцполитики, 6,5 млн человек, что составляет 60%, получают пенсию до 3 тыс. грн. По состоянию на 1 января 2021 года, средний размер пенсии составляет 3,5 тыс. грн – она выросла всего на 425 грн.

"Таким показателям есть объяснение: взносы платят 13,2 млн наемных работников, а пенсии получают 11,2 млн пенсионеров", - сообщила министр соцполитики.

Следовательно, чиновница отметила, что Пенсионный фонд не наполняется достаточным количеством средств, чтобы увеличивать пенсии. Если такая ситуация будет продолжаться и дальше, то коэффициент замещения - отношение пенсии к зарплате к 2055 году снизится с 28,7% до 18%.

К слову, подробнее о принципах внедрения пенсионной реформы в Украине можно узнать по ссылке.

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Увеличение размера зарплат для медиков

В декабре прошлого года Верховная Рада не согласилась удвоить расходы на медицину в 2021 году. Министерство здравоохранения предложило начислять медработникам зарплату по аналогии с работниками прокуратуры.

По словам главы ведомства Максима Степанова, парламент не учел предложения Министерства по финансированию здравоохранения, поэтому сфера осталась без минимально необходимого обеспечения.

"В сложившейся ситуации необходимо как минимум обеспечить врачей повышенными зарплатами, иначе все разъедутся", - отметил он.

Зарплаты медикам обещают увеличить Фото из открытых источников

Степанов сообщил, что Минздрав подготовил законопроект, где зарплата медиков привязывается к прожиточному минимуму. Именно так начисляют выплаты прокурорам в Украине.

По состоянию на 29 января на сайте Верховной Рады Украины соответствующий проект закона не зарегистрирован.

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Новая тарифная сетка заплат бюджетников

В январе Кабинет министров утвердил новую тарифную сетку для расчета зарплат работникам бюджетных учреждений. Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что зарплаты учителей вырастут на 20% уже в январе.

По словам главы правительства, соответствующее решение является взвешенным и подкрепленным имеющейся финансовой ситуацией в стране. В этом году для выплаты заработной платы учителям выделили почти 100 млрд гривен.

Заработная плата педагогов вырастет уже в этом месяце Фото из открытых источников

В целом, согласно с принятым постановлением, должностные оклады (тарифные ставки) бюджетников с 1 января 2021 года рассчитываются из размера оклада работника 1 тарифного разряда – 2670 грн, с 1 декабря 2021 года – 2893 грн.

К тому же, Кабинет министров планировал внести изменения в постановление об условиях оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти (от 9 марта 2006 года № 268).

Проектом постановления предусматривалось пересмотреть самые низкие размеры должностных окладов должностных лиц органов местного самоуправления (ведущему специалисту, специалисту I категории, специалисту II категории и специалисту) областного и районного уровня.

Повышение должно произойти исходя из условий оплаты труда, установленных для государственных служащих соответствующих категорий и должностей.

Как отмечается, должностной оклад специалиста областного уровня увеличится до 4 670 гривен (сейчас - 4 500 гривен). В то же время должностной оклад председателя областного совета, киевского городского головы останется на уровне 19 360 гривен.