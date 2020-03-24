Снижение цен на газ, нардеп от 179 округа и новое о короновирусе в Украине: Главное за 24 марта

Украина и мир готовится к новым вызовам, которые может принести COVID-19

Тарифы на газ снова растут. Фото: dengi.ua

Количество случаев заболевания коронавирусом увеличивается и в Украине, и в мире. Мэр Киева готов полностью закрыть город на карантин и развернуть больницу на 7 тыс. коек.

Среди других новостей — снижение цены на газ в марте, обсуждение вариантов сотрудничества с МВФ и объявление результатов промежуточных парламентских выборов в округе №179.

Рассказываем подробнее об актуальных новостях вторника, 24 марта.

Почти 100 больных коронавирусом

В Украине обнаружили 97 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Сегодня в Черновицкой области подтвердили еще 13 случаев заражения COVID-19.

AFP

При ухудшении ситуации мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что въезд и выезд из столицы могут закрыть. Он также сообщил о готовности развернуть еще 7 тысяч коек в случае необходимости.

Снижение цены на газ

По сравнению с февралем 2020 года в марте оптовая цена на газ для населения снизилась на 14%. Оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 3,40 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Сотрудничество с МВФ

В Офисе президента сообщили, что Украина ожидает финального решения о выделении средств от Международного валютного фонда в течение двух недель. Ожидается увеличение объема финансовой поддержки Украины во время кризиса для финансирования медицины и социальной сферы.

В СМИ сообщили, что Кабинет министров Украины согласовал с МВФ финальную версию законопроекта №2571 о невозврате выведенных с рынка банков экс-владельцам, а 23 марта документ был утвержден правительством.

Избран нардеп в 179 округе

На довыборах в парламент в Харьковской области избрана Юлия Светличная. После подсчета голосов на 179 избирательном округе она одержала уверенную победу – ее поддержали 78% избирателей. Шестеро оппонентов Юлии Светличной на выборах получили от 1 до 8%, а остальные – еще меньшую поддержку.

Назначение прокурора Киева отменено

Новоназначенный Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отменила приказ о назначении Сергея Юлдашева прокурором Киева. СМИ сообщили, что сам Сергей Юлдашев намерен обжаловать решение Венедиктовой.

Пандемия коронавируса

По состоянию на 07:30 вторника, 24 марта, количество инфицированных SARS-CoV-2 во всем мире составляет 381 598 человек, в то же время 101 806 человек смогли выздороветь от инфекции.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус предупредил, что темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире ускоряются.

Иллюстративное фото EPA-EFE

Лидеры стран G20 соберутся 26 апреля на внеочередном саммите в связи с пандемией коронавируса. Мероприятие впервые пройдет в формате видеоконференции.

Олимпийские игры 2020 года, которые должны были состояться в Токио (Япония) перенесли на 2021 год из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

А тем временем глава правительства немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что накануне в ФРГ согласились на просьбу правительства Италии принять на лечение итальянцев.

Видео дня

Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK в топ попало видео о том, как украинские звезды проводят время дома.

Обсуждение дня

Тем временем на официальной странице ZIK в Facebook активно обсуждали пресс-брифинг Виталия Кличко относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений.