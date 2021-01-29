Снежная непогода в Украине, президентские стипендии для отличников и закон об СБУ: Актуальное на утро 29 января

Транспортное движение в Одессе затруднено Фото: dumskaya.net

Метели и ветер вызвали немало неудобств в регионах

Вчера всю Украину засыпало снегом, непогода привела к обесточиванию ряда населенных пунктов в большинстве регионов и транспортный коллапс. Тем временем Верховная Рада приняла закон об СБУ и проект закона о вакцине против коронавируса.

Далее рассказываем об этих и еще нескольких важных новостях по состоянию на утро пятницы, 29 января.

Последствия непогоды в Украине

Украинский гидрометцентр опубликовал карту, которая отображает высоту снежного покрова в разных регионах страны. Больше всего снега выпало на Прикарпатье (40 см) и в Закарпатской области (33 см). В Николаевской области выпало 24-27 см, в Одесской – более 20 см, в Черкасской и Кировоградской областях – до 17 см. В Киеве выпало от 1 до 4 см снега.

Украинцам советуют не выезжать на автомобилях ближайшие двое суток Фото из открытых источников

Вследствие ухудшения погодных условий 28 января в Украине ограничили или временно запретили движение транспорта на нескольких дорогах государственного значения М-15 Одесса – Рени, М-16 Одесса – Кучурган и на всех автодорогах местного значения в Одесской области.

Также ограничено движение транспорта в Николаевской области на автодорогах Н-24 Благовещенское – Николаев, М-13 Кропивницкий – Платоново.

А в Киевской области временно введено ограничение движения крупногабаритного грузового транспорта на автодорогах.

Тем временем в Одессе из-за непогоды остановился электротранспорт и разрушена часть дома. Дело в том, что в результате снижения температуры произошло оледенение контактной сети электросетей и электротранспорта. Также за последнюю ночь упало почти 500 деревьев и три опоры наружного освещения, а на одной из улиц из-за сильного ветра и намерзания снега упало дерево, которое привалило одноэтажный дом, поэтому один из углов здания разрушился.

В Украине запускают вакцинацию от COVID

Верховная Рада одобрила за основу законопроект о внесении изменений в закон о лекарственных средствах относительно госрегистрации лекарственных средств под обязательства.

Вакцина Фото из открытых источников

Ни одна вакцина от COVID-19 не прошла полный цикл испытаний, поэтому в мире прививки начались в режиме экстренного использования. Такой же режим предусмотрен и украинским проектом закона, который предоставляет правительству право регистрировать вакцины для использования при таких условиях:

имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний;

разрешение на экстренное применение предоставлено компетентным органом США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или Европейского союза (по крайней мере одной из этих стран) в соответствии с национальным законодательством страны предоставление разрешения или лекарственное средство, переквалифицированное Всемирной организацией здравоохранения;

известна потенциальная польза лекарственного средства;

не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы.

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Президентские премии для отличников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении стипендий для лучших участников ВНО.

Владимир Зеленский Фокус

Указом внедряются президентские стипендии для участников ВНО с наивысшими результатами; премии для победителей всеукраинских и международных ученических олимпиад по учебным предметам и гранты на обучение за рубежом.

Отмена нового украинского правописания

Окружной административный суд Киева отменил постановление Кабинета министров, которым вводились изменения украинского правописания. Адвокат Ростислав Кравец подал иск, по которому и было принято решение суда. Кравец просил признать постановление правительства об изменении украинского правописания противоправным и недействительным.

"Я подал иск из-за нарушения процедуры принятия нового правописания. Минюст соглашался, что Кабмин не имел права принимать это решение. Не было предварительного обсуждения с общественностью, проект правописания не был опубликован в газете, не прошел все процедуры", – сказал истец.

Решение суда вступит в силу через 30 дней, если Кабмин не подаст апелляцию.

Рада приняла за основу закон об СБУ

Парламент одобрил за основу законопроект президента Владимира Зеленского №3196-д, который предусматривает реформу Службы безопасности Украины.

Согласно документу, в Украине могут разграничить контрразведывательный и оперативно-розыскной виды деятельности СБУ. Также проект закона определяет механизмы противодействия разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, незаконных вооруженных формирований и террористических организаций с использованием общественных организаций, политических партий и СМИ.

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В Украине выросла зарплата

Средняя номинальная зарплата украинцев за декабрь 2020 года была на 15,6% большей чем та, которую они получили за декабрь 2019 года.

Фото из открытых источников

По информации Государственной службы статистики, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в декабре 2020 года составила 14 179 грн, что в 2,8 раза выше уровня минимальной заработной платы (5000 грн).

По сравнению с ноябрем 2020 года размер средней номинальной заработной платы увеличился на 18,3%, а за последние 12 месяцев (относительно декабря 2019 года) увеличился на 15,6%.

В Польше почти полностью запретили аборты

В Польше вступило в силу решение Конституционного суда относительно почти полного запрета абортов.

Закон признает неконституционным прерывание беременности в случае серьезных нарушений плода или наличия неизлечимых заболеваний, которые несут угрозу жизни. При этом добавляется, что полячки могут делать аборт, если беременность несет опасность здоровью женщины, а также если она наступила в результате изнасилования или инцеста.

Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на утро 28 января в Украине выявлено 1 211 593 случая инфицирования коронавирусом, за прошлые сутки был подтвержден 5181 новый случай.

Одновременно в мире известно о 101 283 542 случаях инфицирования коронавирусом. Больше всего болеют в США – 25 721 273 случая, Индии – 10 701 193, Бразилии – 8 996 876 больных, Великобритании – 3 754 447 и России – 3 752 548 случаев инфицирования. Всего умерло 2 185 550 больных, а излечились 55 968 282 человека.

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Ситуация на Донбассе

За прошлые сутки, 28 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Возле населенного пункта Водяное, что на Приазовье, незаконные вооруженные формирования открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Недалеко от Катериновки противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Топ видео дня

На официальном YouTube-канале ZIK больше всего просмотров набрало видео со словами Юлии Тимошенко о несправедливой цене на газ в Украине.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook активнее всего комментировали сообщение о неназначении Юрия Витренко министром энергетики.

⚡️ Рада не призначила Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України Опубликовано Телеканал ZIK Четверг, 28 января 2021 г.

Вместо бонуса

Вчера на ZIK.ua вышло несколько крупных материалов. Вот они вместе со ссылками:

Стоимость продовольственной корзины в Украине растет: Почему и сколько прибавили в цене самые употребляемые продукты

Снегопады и шквальный ветер: Первые последствия непогоды в Украине и прогноз на следующие дни

Топ-12 необычных памятников Украины, о которых вы точно не слышали

Украинские хакеры ограбили мировые банки на 2,5 млрд долл.: Подробности дела

Путешествуйте как гурманы: Что стоит знать о гастрономическом туризме и где вкусно поесть в Украине