Снежная непогода в Украине, новая программа медицинских гарантий и кадровые решения в Кабмине: Актуальное на утро 28 января

Транспортное движение в Одессе затруднено Фото: dumskaya.net

Снега обещают много

Среда стала началом новых метелей по всей Украине – прогнозы серьезные: спасатели посоветовали украинцам не пользоваться автомобилями ближайшие два дня из-за вероятных снежных заносов. К тому же в регионах уже выпало немало снега, а ожидается еще больше.

Между тем в парламенте было принято несколько важных документов, а в Кабмине произошли кадровые перестановки.

Далее рассказываем о самых главных событиях по состоянию на утро среды, 28 января.

Начало непогоды в Украине

28 января в связи с активизацией циклона над югом Украины ожидается осложнение погодных условий. В Одесской и Николаевской областях прогнозируют чрезвычайный снег, в результате чего прирост снежного покрова составит 30-40 см. Также синоптики прогнозируют усиление скорости ветра до 15-20 метров в секунду, сильную метель, снежные заносы и налипание мокрого снега.

Фото из открытых источников

В Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях предупреждают о сильном мокром снеге (прирост снежного покрова от 10 до 30 см), а также налипании мокрого снега.

В ГСЧС рассказали, что на дорогах образуется гололедица, что приведет к нарушению и прекращения движения транспорта, а также к отключению энергоснабжения населенных пунктов.

Тем временем в Одессе из-за сильного снегопада в Международный аэропорт "Одесса" были отменены авиарейсы из Стамбула и Варшавы.

В "Укравтодоре" призвали водителей не садиться за руль из-за непогоды в течение следующих двух дней. А Министерство образования и науки призывало руководителей детских садов и школ быть готовыми в период осложнения погодных условий организовать обучение в дистанционной форме.

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Изменение расчета прожиточного минимума

Кабинет министров одобрил проект закона об изменении системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей, взысканий и платы за предоставление административных услуг.

Документ предусматривает, что прожиточный минимум должен быть стоимостной величиной для определения основных социальных потребностей человека на минимальном уровне. В связи с этим прожиточный минимум необходимо применять для определения минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, государственной соцпомощи малообеспеченным семьям и других видов помощи, которые для лица являются основным источником дохода.

Тогда как сейчас в Украине прожиточный минимум является расчетной величиной для определения размера социальных выплат, так и размеров штрафов, сборов, платежей и взысканий.

Правительство утвердило ипотеку под 7%

Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов.

Фото из открытых источников

Постановление о "Некоторых вопросах обеспечения функционирования Фонда развития предпринимательства с целью удешевления стоимости ипотечных кредитов" предусматривает, что Фонд осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, которые предоставляются заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, получившим ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

Воспользоваться этой компенсацией смогут как граждане Украины, которые стремятся купить квартиру, так и те, кто хочет построить дом самостоятельно. На ипотеку нельзя будет приобрести жилье, построенное до 2015 года.

Кадровые решения в Кабмине

27 января Кабинет министров принял ряд кадровых решений.

Здание Кабинета министров в Киеве Фото: Vasyl Mokan / Facebook

Чиновники назначили:

Екатерину Авраменко на должность госсекретаря Министерства аграрной политики и продовольствия Украины;

Виктора Смаля на должность главы Государственного управления по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Максима Игнатенко – и. о. директора ГП "Ренийский морской торговый порт".

Также был уволен Сергей Калашников с должности Главы Государственного управления зоной отчуждения.

Кабмин возложил временное исполнение обязанностей:

Главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения на Андрея Пляцко (первый заместитель главы ГАЗО);

Члена правления АО "Укрзализныця" на Александра Перцовского;

Члена правления АО "Укрзализныця" на Романа Черницкого.

Выборы руководителей вузов по-новому

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4489-1, который предусматривает изменение процедуры выборов руководителя учреждения высшего образования.

Документ предусматривает проведение выборов в два тура. Избранным руководителем учреждения высшего образования считается лицо (кандидатура), которое набрало более 50% голосов лиц, имеющих право участвовать в выборах, а в случае проведения второго тура – более 50% голосов лиц, принявших участие в голосовании.

В Украине будут давать гранты трудовым мигрантам

На заседании 27 января Кабинет министров проголосовал за законопроект об оказании грантовой поддержки на собственное дело для трудовых мигрантов.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, трудовые мигранты смогут получить грантовую поддержку на собственное дело. Такую законодательную инициативу поддержали на заседании правительства и она предложена на рассмотрение Верховной Раде.

Документ предусматривает, что человек, который вернулся в Украину и хочет открыть собственное дело, сможет получить для этого до 150 тыс. гривен. Одним из главных условий является то, что человек должен инвестировать и собственные средства в сумме не меньшей, чем те, что выдало государство.

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Украинские санкции против российских авиакомпаний

Кабинет министров согласовал санкции против ряда российских авиакомпаний за полеты во временно оккупированный Крым.

Теперь над территорией Украины запрещено летать и перевозить ресурсы транзитом авиакомпании "КрасАвиа", "Комиавтотранс", "Азимут", "ИрАэро", "Авиасервис", "Тулпар Эйр", "Аеролимузин", "Победа" и "Симаргл". Санкции в отношении них продлятся в течение трех лет.

Также Украина планирует обратиться к международному сообществу с просьбой ввести ограничения по этих компаний. Ноты направят в США и страны Европейского Союза.

Новости о строительстве новых станций метро

Станции метро "Быковня", "Лесничество" и "Старобориспольская" в Киеве не будут построены из-за того отсутствия необходимого пассажиропотока. Поэтому эти станции были исключены из окончательной редакции проекта Генерального плана.

Поезд киевского метро Фото из открытых источников

В то же время было принято решение о продлении Подольско-Выгуровской линии метрополитена до улицы Братиславской и строительство новой станции метро "Братиславская". Целесообразность ее размещения подтверждается расчетами, которые были выполнены на транспортной модели города Киева.

Новая программа медицинских гарантий

Министерство здравоохранения планирует воплотить в жизнь новую программу медицинских гарантий. По словам главы МОЗ Максима Степанова, программа стартует с 1 апреля 2021 года.

За оказание медицинской помощи пациенту при остром инфаркте миокарда в стационарных условиях с проведением стентирования государство возместит 32 299 грн (в апреле 2020 года финансирование составило примерно 16 000 грн).

Два новых дела в отношении Порошенко и Байдена

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что в Украине в отношении его клиента и действующего президента США Джозефа Байдена открыли два новых уголовных производства.

Джо Байден и Петр Порошенко Фото из открытых источников

Производства, зарегистрированные 22 января, касаются якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина со стороны Петра Порошенко и Джозефа Байдена. Уголовные производства зарегистрировали по заявлению народного депутата Андрея Деркача.

Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на утро 28 января в Украине выявлено 1 206 412 случаев коронавируса, за судки болезнь подтверджена у 5 529 человек.

Одновременно в мире известно о 100 670 714 случаях инфицирования коронавирусом. Больше всего болеют в США – 25 551 884 случаев, Индии – 10 689 527, Бразилии – 8 933 356 заболевших, в России – 3 733 692 и Великобритании – 3 725 636 случаев инфицирования. Всего умерло 2 167 894 больных, а вылечилось 55 639 843 человек.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 27 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня.

Незаконные вооруженные формирования открывали огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов разных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия недалеко от Павлополя, возле Богдановки, в пригороде Марьинки и Авдеевки, возле Водяного, Зайцевого и Луганского.

Топ видео дня

На официальном YouTube-канале ZIK больше всего просмотров набрало видео о снегопадах и гололедице, навдигающихся на Украину.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook активнее всего комментировали сообщение с заявлением Джо Байдена относительно поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

???????? США твердо підтримують суверенітет України, — Байден ➡️ Читайте нас у Telegram t.me/zik_ua Опубликовано Телеканал ZIK Вторник, 26 января 2021 г.

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Вчера на ZIK.ua вышло несколько крупных материалов. Вот они вместе со ссылками:

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Впервые за 11 лет: О чем говорил Путин на форуме в Давосе и почему решил в нем принять участие

Перестановки в ПАСЕ: Новые лица на руководящих должностях Совета Европы

Закон О референдуме: Что нужно знать о вопросах народовластия в Украине