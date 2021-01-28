Снежная непогода в Украине, новая программа медицинских гарантий и кадровые решения в Кабмине: Актуальное на утро 28 января
Снега обещают много
Среда стала началом новых метелей по всей Украине – прогнозы серьезные: спасатели посоветовали украинцам не пользоваться автомобилями ближайшие два дня из-за вероятных снежных заносов. К тому же в регионах уже выпало немало снега, а ожидается еще больше.
Между тем в парламенте было принято несколько важных документов, а в Кабмине произошли кадровые перестановки.
Далее рассказываем о самых главных событиях по состоянию на утро среды, 28 января.
Начало непогоды в Украине
28 января в связи с активизацией циклона над югом Украины ожидается осложнение погодных условий. В Одесской и Николаевской областях прогнозируют чрезвычайный снег, в результате чего прирост снежного покрова составит 30-40 см. Также синоптики прогнозируют усиление скорости ветра до 15-20 метров в секунду, сильную метель, снежные заносы и налипание мокрого снега.
В Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях предупреждают о сильном мокром снеге (прирост снежного покрова от 10 до 30 см), а также налипании мокрого снега.
В ГСЧС рассказали, что на дорогах образуется гололедица, что приведет к нарушению и прекращения движения транспорта, а также к отключению энергоснабжения населенных пунктов.
Тем временем в Одессе из-за сильного снегопада в Международный аэропорт "Одесса" были отменены авиарейсы из Стамбула и Варшавы.
В "Укравтодоре" призвали водителей не садиться за руль из-за непогоды в течение следующих двух дней. А Министерство образования и науки призывало руководителей детских садов и школ быть готовыми в период осложнения погодных условий организовать обучение в дистанционной форме.
Изменение расчета прожиточного минимума
Кабинет министров одобрил проект закона об изменении системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей, взысканий и платы за предоставление административных услуг.
Документ предусматривает, что прожиточный минимум должен быть стоимостной величиной для определения основных социальных потребностей человека на минимальном уровне. В связи с этим прожиточный минимум необходимо применять для определения минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, государственной соцпомощи малообеспеченным семьям и других видов помощи, которые для лица являются основным источником дохода.
Тогда как сейчас в Украине прожиточный минимум является расчетной величиной для определения размера социальных выплат, так и размеров штрафов, сборов, платежей и взысканий.
Правительство утвердило ипотеку под 7%
Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов.
Постановление о "Некоторых вопросах обеспечения функционирования Фонда развития предпринимательства с целью удешевления стоимости ипотечных кредитов" предусматривает, что Фонд осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, которые предоставляются заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, получившим ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.
Воспользоваться этой компенсацией смогут как граждане Украины, которые стремятся купить квартиру, так и те, кто хочет построить дом самостоятельно. На ипотеку нельзя будет приобрести жилье, построенное до 2015 года.
Кадровые решения в Кабмине
27 января Кабинет министров принял ряд кадровых решений.
Чиновники назначили:
- Екатерину Авраменко на должность госсекретаря Министерства аграрной политики и продовольствия Украины;
- Виктора Смаля на должность главы Государственного управления по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Максима Игнатенко – и. о. директора ГП "Ренийский морской торговый порт".
- Также был уволен Сергей Калашников с должности Главы Государственного управления зоной отчуждения.
Кабмин возложил временное исполнение обязанностей:
- Главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения на Андрея Пляцко (первый заместитель главы ГАЗО);
- Члена правления АО "Укрзализныця" на Александра Перцовского;
- Члена правления АО "Укрзализныця" на Романа Черницкого.
Выборы руководителей вузов по-новому
Верховная Рада приняла за основу законопроект №4489-1, который предусматривает изменение процедуры выборов руководителя учреждения высшего образования.
Документ предусматривает проведение выборов в два тура. Избранным руководителем учреждения высшего образования считается лицо (кандидатура), которое набрало более 50% голосов лиц, имеющих право участвовать в выборах, а в случае проведения второго тура – более 50% голосов лиц, принявших участие в голосовании.
В Украине будут давать гранты трудовым мигрантам
На заседании 27 января Кабинет министров проголосовал за законопроект об оказании грантовой поддержки на собственное дело для трудовых мигрантов.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, трудовые мигранты смогут получить грантовую поддержку на собственное дело. Такую законодательную инициативу поддержали на заседании правительства и она предложена на рассмотрение Верховной Раде.
Документ предусматривает, что человек, который вернулся в Украину и хочет открыть собственное дело, сможет получить для этого до 150 тыс. гривен. Одним из главных условий является то, что человек должен инвестировать и собственные средства в сумме не меньшей, чем те, что выдало государство.
Украинские санкции против российских авиакомпаний
Кабинет министров согласовал санкции против ряда российских авиакомпаний за полеты во временно оккупированный Крым.
Теперь над территорией Украины запрещено летать и перевозить ресурсы транзитом авиакомпании "КрасАвиа", "Комиавтотранс", "Азимут", "ИрАэро", "Авиасервис", "Тулпар Эйр", "Аеролимузин", "Победа" и "Симаргл". Санкции в отношении них продлятся в течение трех лет.
Также Украина планирует обратиться к международному сообществу с просьбой ввести ограничения по этих компаний. Ноты направят в США и страны Европейского Союза.
Новости о строительстве новых станций метро
Станции метро "Быковня", "Лесничество" и "Старобориспольская" в Киеве не будут построены из-за того отсутствия необходимого пассажиропотока. Поэтому эти станции были исключены из окончательной редакции проекта Генерального плана.
В то же время было принято решение о продлении Подольско-Выгуровской линии метрополитена до улицы Братиславской и строительство новой станции метро "Братиславская". Целесообразность ее размещения подтверждается расчетами, которые были выполнены на транспортной модели города Киева.
Новая программа медицинских гарантий
Министерство здравоохранения планирует воплотить в жизнь новую программу медицинских гарантий. По словам главы МОЗ Максима Степанова, программа стартует с 1 апреля 2021 года.
За оказание медицинской помощи пациенту при остром инфаркте миокарда в стационарных условиях с проведением стентирования государство возместит 32 299 грн (в апреле 2020 года финансирование составило примерно 16 000 грн).
Два новых дела в отношении Порошенко и Байдена
Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что в Украине в отношении его клиента и действующего президента США Джозефа Байдена открыли два новых уголовных производства.
Производства, зарегистрированные 22 января, касаются якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина со стороны Петра Порошенко и Джозефа Байдена. Уголовные производства зарегистрировали по заявлению народного депутата Андрея Деркача.
Коронавирус в Украине и мире
По состоянию на утро 28 января в Украине выявлено 1 206 412 случаев коронавируса, за судки болезнь подтверджена у 5 529 человек.
Одновременно в мире известно о 100 670 714 случаях инфицирования коронавирусом. Больше всего болеют в США – 25 551 884 случаев, Индии – 10 689 527, Бразилии – 8 933 356 заболевших, в России – 3 733 692 и Великобритании – 3 725 636 случаев инфицирования. Всего умерло 2 167 894 больных, а вылечилось 55 639 843 человек.
Ситуация на Донбассе
За прошедшие сутки, 27 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня.
Незаконные вооруженные формирования открывали огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов разных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия недалеко от Павлополя, возле Богдановки, в пригороде Марьинки и Авдеевки, возле Водяного, Зайцевого и Луганского.
Топ видео дня
На официальном YouTube-канале ZIK больше всего просмотров набрало видео о снегопадах и гололедице, навдигающихся на Украину.
Обсуждение дня
Между тем на официальной странице ZIK в Facebook активнее всего комментировали сообщение с заявлением Джо Байдена относительно поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.
???????? США твердо підтримують суверенітет України, — Байден ➡️ Читайте нас у Telegram t.me/zik_uaОпубликовано Телеканал ZIK Вторник, 26 января 2021 г.
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Вчера на ZIK.ua вышло несколько крупных материалов. Вот они вместе со ссылками:
Один из древнейших храмов Киевской Руси и дубы, которым более 300 лет: Топ причин ехать в Чернигов
Впервые за 11 лет: О чем говорил Путин на форуме в Давосе и почему решил в нем принять участие
Перестановки в ПАСЕ: Новые лица на руководящих должностях Совета Европы
Закон О референдуме: Что нужно знать о вопросах народовластия в Украине