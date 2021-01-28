Снегопады и шквальный ветер: Первые последствия непогоды в Украине и прогноз на следующие дни

По всей Украине снежная непогода Укринформ

В Украине снова настоящая зима

Последние несколько зим в Украине не отмечались снегом и морозами, поэтому мы понемногу отвыкаем от этих привычных "атрибутов" декабря, января и февраля. Каждый год снегопады становятся событием всеукраинского масштаба, хотя это просто традиционные зимние осадки. Так и в этом году – большая часть зимы уже прошла, а снегопад был лишь один – в начале января.

Но несколько дней назад страну понемногу начало засыпать снегом – постепенно в снежном плену оказались Львовская, Волынская, Закарпатская, Одесская области. А вчера снег дошел и до Киева и уже вызвал несколько форс-мажорных ситуаций.

Далее рассказываем о первых последствиях непогоды, которая пришла с запада и понемногу накрыла всю Украину.

Как непогода сказалась на ситуации в регионах

Непогода пришла в Украину с запада – со стороны Польши. Еще в понедельник, 25 января к нашему соседу пришли интенсивные снегопады. А в ночь на вторник они оставили без света более 80 тысяч поляков в соседних с Украиной Подкарпатском и Люблинском воеводствах РП и Подляском воеводстве. Логично, что через некоторое время снегопады пришли и в Украину.

26 января в некоторых регионах Украины уже начало снежить и усиливался ветер. А уже 27 января дождь, мокрый снег и сильные порывы ветра обесточили 269 населенных пунктов в 12 областях Украины: Полтавской, Житомирской, Киевской, Львовской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Днепропетровской, Волынской, Закарпатской, Кировоградской и Херсонской.

Львов. В городе и области непогода началась еще 26 января – порывы ветра 15-20 м/с, местами метели, а на дорогах гололедица.

Во Львовской области застряли грузовики Укринформ

Во Львовской области на трассе Ковель – Жовква было введено ограничение движения для крупногабаритного транспорта, чтобы обеспечить работу снегоочистительной техники.

Ровенская область. 26 января в Ровенской области на объездной автодороге Киев – Чоп образовалась пробка из нескольких сотен грузовых автомобилей. С помощью тяжелой инженерной техники оперативных служб движение было разблокировано.

Киев. Еще 26 января из-за сильного ветра был приспущен на 10 метров главный флаг Украины, расположенный на киевских склонах.

А уже вечером 27 января киевские коммунальщики начали очищать магистрали, подъемы и спуски, мосты и путепроводы и обрабатывать их противогололедными средствами. Около 21:30 снег начался в Дарницком районе, а ближе к 23:00 снегопад накрыл весь Киев.

А сегодня в Киеве наблюдаются масштабные пробки – об этом свидетельствуют данные онлайн-карты от Google.

Пробки в Киеве из-за непогоды Google Maps

В столице из-за снегопада и часа пик наблюдается значительно более высокий уровень заторов, чем обычно – водители двигаются с меньшей скоростью, чтобы быть осторожнее.

Из-за скользкой дороги, аварий и большого количества машин фактически заблокировано движение на въездах в Киев. Движение замедлено на Левом берегу в направлении мостов, а на Правом – в сторону центральной части города.

К тому же пробки образовались в Киеве в таких районах:

Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;

Проспект Соборности;

Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");

Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница);

Бульвар Перова;

Проспект Романа Шухевича;

Улица Братиславская (метро "Черниговская");

Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");

Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;

Проспект Лобановского;

Улица Набережно-Рыбальская;

Улица Елены Телиги;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Вадима Гетьмана;

Улица Жилянская;

Проспект Победы (от метро "Житомирская" до "Берестейской", а также от "Шулявской" до Воздухофлотского путепровода);

Улица Борщаговская;

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);

Улица Большая Васильковская;

Улица Казимира Малевича;

Проспект Степана Бандеры.

Также с четверга, 28 января, грузовикам временно запретили въезжать в Киев, чтобы уменьшить пробки и обеспечить движение снегоуборочной техники.

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Одесса. В течение среды, 27 января, в Одессе выпала месячная норма осадков, из-за сильного ветра упало почти 500 деревьев, было прекращено движение трамваев 5-го и 28-го маршрутов. А утром был запрещен въезд в город большегрузных автомобилей.

В Одессе упало много деревьев из-за сильного ветра Укринформ

Вечером того же дня спасатели объявили в Одесской области III уровень опасности – красный. Метеорологи прогнозируют сильную метель, налипание мокрого снега, выпадет от 30 до 40 см снега, а скорость ветра усилится до 15-20 м/с.

Улицы Одессы после снегопада Укринформ

Из-за снегопада и сильного ветра жители пятидесяти населенных пунктов Белгород-Днестровского, Раздельнянского и Одесского районов остались без света.

В городе остановили движение трамваев Укринформ

Также с 21:00 27 января в Одесской области запретили движение:

1) тяжеловесных транспортных средств и пассажирских автобусов на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения;

2) автотранспортных средств всех категорий на дорогах:

М-15 Одесса – Рени (на г. Бухарест), км 11+920 – км 308+000;

М-16 Одесса – Кучурган (на г. Кишинёв), км 0+000 – км 58+682, км 58+925 – км 59+123.

Николаевская область. С 21:30 27 января в области было введено:

временное ограничение движения грузовых, большегрузных транспортных средств и пассажирских автобусов на автодороге Н-24 Благовещенское – Николаев (через г. Вознесенск), км 42+476 – км 110+140, км 113+678 – км 221+363;

ограничение движения для всех видов транспортных средств на автодороге М-13 Кропивницкий – Платоново (на г. Кишинёв).

Полтавская область. С 23:00 27 января ограничено движение для грузовиков по трассе М-03 Киев – Харьков в направлении Киева.

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Предостережения ГСЧС из-за непогоды

Министерство образования и науки Украины рекомендовало руководителям учебных заведений Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей быть готовыми к организации образовательного процесса в дистанционной форме из-за ухудшения погодных условий.

Такое решение было принято после заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

К тому же спасатели порекомендовали украинцам по возможности не пользоваться автомобилями в течение следующих двух дней – чтобы минимизировать возможные дорожно-транспортные происшествия и избежать транспортного коллапса на дорогах.

Какой погода будет дальше

Сегодня по всей Украине ожидается мокрый снег, температура в течение суток будет держаться на уровне 0-5° мороза, в Карпатах – от -6 до -11°.

В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица; в юго-восточной части местами дождь. Температура в течение суток 0-5° мороза, в Карпатах 6-11° мороза, в восточной части, Приазовье и Крыму ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.

В Киеве и области 28 января прогнозируется снег, на дорогах – гололедица, а температура в течение суток будет держаться на уровне 0...-2°.

Завтра, 29 января, по всей Украине также ожидается снег, гололедица, порывистый ветер и дальнейшее похолодание. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -3° до +2°, на крайнем юге +3°...+6°.