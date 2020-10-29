Смертельный теракт во Франции, новый вид коронавируса и экстренное заседание СНБО: Главное за 29 октября

Попытка теракта в Авиньоне Фото из открытых источников

У президента не исключают, что состав судей КСУ могут изменить

Во Франции сегодня произошло два кровавых уличных преступления: неизвестные в разное время и в разных местах напали на прохожих. Тем временем в Украине заговорили о рассмотрении бюджета на следующий год и вероятности замены судей КСУ. Далее рассказываем о самых главных событиях этого четверга.

Теракт во Франции

В Ницце неизвестный напал с ножом на прохожих возле базилики Нотр-Дам. В результате инцидента погибли три человека, а еще несколько получили ранения. Нападавшего удалось задержать, но полиция рекомендовала избегать места нападения.

Полиция Франции Фото из открытых источников

Пока о личности и мотивах преступника ничего не известно, однако мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что инцидент "имеет признаки теракта".

Чуть позже стало известно, что во Франции совершено еще одно нападение на людей: в Авиньоне неизвестный набросился с ножом на полицейских. При нападении на правоохранителей мужчина кричал "Аллах Акбар". В ответ полиция открыла огонь, и нападавшего ликвидировали.

Впоследствии в Лионе правоохранители задержали мужчину с ножом, который хотел напасть на граждан.

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Экстренное заседание СНБО

Президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны. Среди главных тем - определение мер неотложной должной реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны.

В частности, речь шла о ситуации, которая сложилась в национальной безопасности страны, и о принятии необходимых законопроектов, которые будут предотвращать возникновение подобных кризисных ситуаций.

Киев - среди городов с самым грязным воздухом

Киев уже второй день подряд держится в списке мегаполисов мира с самым грязным воздухом. По состоянию на 09:30 четверга, 29 октября, Киев находится на третьем месте в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха.

Киев окутан туманом Голос.юа

Сейчас индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 154 при норме в 50. Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый".

В Европе зафиксировали новый вид коронавируса

Ученые начали фиксировать в европейских странах новый вид коронавируса, получивший название 20A.EU1.

Ученые Швейцарии и Испании выяснили, что новый вид вируса мутировал среди испанских сельскохозяйственных рабочих и начал активно распространяться с лета 2020 года по большей части Западной Европы.

Генетик Базельского университета Эмма Ходкрофт считает, что новый штамм вируса не похож ни на одну из известных версий Sars-Cov-2.

Число жертв взрыва на газораспределительной станции под Харьковом возросло

Число жертв взрыва на газораспределительной станции в с. Березовское Харьковской области возросло до трех человек.

Взрыв в Харьковской области ГСЧС

В больнице ушел из жизни один из тех, кто пострадал в результате взрыва. Это мужчина (61 год), который имел до 80% ожогов тела.

Сейчас в больнице скорой и неотложной помощи находятся еще восемь пострадавших, двое из которых в реанимации и четверо – в ожоговом отделении. Врачи оценивают состояние этих шестерых человек как стабильно тяжелое.

В ЕС могут отреагировать на скандальное решение КСУ

В Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины относительно деятельности антикоррупционных органов, и оно может стать основанием для временного приостановления безвиза. Об этом говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Речь идет о решении Конституционного суда Украины, отменившем ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Оно является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима.

Позже вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что решения Конституционного суда не повлияют на безвиз с Евросоюзом. В то же время она подчеркнула, что правительство принимает меры, которые сделают невозможным приостановление уже начатых реформ.

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В Офисе президента думают о замене судей КСУ

После скандального решения об отмене электронного декларирования в Офисе президента не исключают возможность замены судей Конституционного суда Украины. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Даже если изменить нормативную базу работы суда, то он себя на сегодняшний день частично дискредитировал вот этими решениями. Такие решения в таком темпе и с такой мотивационной базой принимать точно нельзя", - пояснил советник.

Он также отметил, что весь состав Конституционного суда, который работает сегодня, был назначен двумя предыдущими президентами.

В Раде рассмотрят бюджет-2021 на следующей неделе

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета может рассмотреть законопроект о государственном бюджете на 2021 год в начале следующей недели. Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Видео дня

На официальном YouTube-канале ZIK топовым стало видео с комментарием эксперта Михаила Чаплыги о назначении нового главы Государственной таможни.

Обсуждение дня

На официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали сообщение, в котором говорится о том, что в Винницкой области главный врач больницы умер от коронавируса.

Погибшего от коронавирус главного врача больницы в Винницкой области госпитализировали еще 16 октября

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Опубликовано Телеканал ZIK Среда, 28 октября 2020 г.

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