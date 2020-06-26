Смертельный рейс: Почему погибли щенки на борту самолета B767 компании "МАУ"

МАУ - Международные Авиалинии Украины

Специалисты предполагают, что перевозка большого количества животных может быть контрабандой

Украина попала в международный скандал — на борту самолета компании "МАУ" погибло почти 4 десятка собак породы бульдог. В компании заверили, что транспортировка животных происходила по международным стандартам. Однако зоозащитники убеждены, что перевозить большое количество животных на одном самолете (их было более 600 особей) легально нельзя, поэтому стоит говорить о контрабанде.

А тем временем в и Канаде, куда направлялись щенки, и в Украине проводят расследование гибели животных.

Рассказываем подробнее все, что известно о последнем рейсе для 38 щенков.

Что произошло?

15 июня канадка по имени Эбби Лорензен рассказала в Facebook о смерти животных, которые прибыли на самолете "МАУ" из Киева в Торонто 13 июня. Умерло 38 щенков породы бульдог.

Лорензен, которая встречала этот рейс, рассказала, что стала свидетелем ужасных сцен: в частности, как мертвых животных паковали в мешки для мусора.

Женщина возмущалась тем, что животных перевозили по несколько особей в одной клетке, а на борту находилось большое количество животных, что, по ее словам, нарушает международные стандарты транспортировки животных.

Эбби также рассказала, что не впервые забирает животных после рейса из-за границы в аэропорту Торонто, однако ее впервые не пустили в зону, где выгружают животных и их можно сразу забрать при наличии документов. По словам кинолога, таможенная служба аэропорта и ветеринары Канадского агентства по инспекции пищевых продуктов (CFIA) были шокированы количеством загруженных на борт животных и тем состоянием, в котором они прибыли.

Позже информация об инциденте попала в СМИ - сперва канадские, а впоследствии и международные: от The Guardian и The Telegraph Deutsche Welle.

Один из собеседников журналистов с канадской стороны рассказал, что некоторые контейнеры с животными якобы были обмотаны прозрачной пленкой, что мешало животным дышать.

Канадские журналисты уточнили, что еще в Киеве работники аэропорта и очевидцы обратили внимание на беспрецедентное количество животных и неприемлемые условия, в которых их должны были перевозить.

Так, CBC опубликовало снятое в Борисполе видео, на котором случайный свидетель комментирует погрузку десятков пластиковых контейнеров с животными.

Новости по теме: Иран готов выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе "МАУ"

Что рассказали в МАУ"

В компании не стали отрицать гибель животных на борту самолета, однако сообщили, что причина инцидента пока не установлена. А основанием для ее установки станет отчет канадской ветеринарной службы.

В компании отметили, что начали собственное служебное расследование, на время которого отстранен руководитель Дирекции грузовых перевозок и логистики. Также компания с 19 июня прекратила перевозить животных воздушными судами B767.

Также отметили, что не получали пока официальных документов со стороны уполномоченных органов Канады. "Авиакомпания "МАУ" регулярно проходит аудит IOSA относительно стандартов безопасности полетов и стандартов, которые регулируют, в том числе, перевозку животных. Правила перевозки животных регулируются Live AnimalsRegulations (наставлением относительно правил перевозки животных LAR) – документом IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как перевозили животных

Опять же, в "МАУ" отметили, что рейсом Киев-Торонто перевозили животных коммерческого значения. Лишь одно животное летело с пассажиром.

Животных отправляли грузоотправителями как коммерческий живой груз. Общее количество животных на рейсе составило 559 собак и 89 котов, которые были размещены в 337 клетках. Это разрешается, если животные могут свободно двигаться и перемещаться. Клетки для животных имели свободную циркуляцию воздуха. Такой стандарт клеток для транспортировки соответствует требованиям LAR.

На рейсе перевозились собаки среднего возраста 4 месяца, а это самый популярный возраст для коммерческих животных, поскольку экспорт животных в большинстве стран разрешается после прививки от бешенства, которая делается в указанном возрасте.

Перевозить такое большое количество животных было возможно, ведь рейс был эвакуационным. Количество пассажиров на рейсе составило 92, при 272 доступных пассажирских креслах. Грузовой отсек самолета B767 вследствие малого количества пассажиров имел свободные емкости.

"Грузовой салон самолета полностью вентилируется и является температурно регулируемыми. Поэтому любые манипуляции относительно отсутствия воздуха или нерабочих систем кондиционирования исключаются авиакомпанией. Состояние животных во время перелета предопределяется большим количеством факторов, в том числе условиями транспортировки и хранения животных до передачи авиакомпании от грузоотправителей", - заявили в компании.

Новости по теме: Иранская сторона заявила о шестерых задержанных по делу сбитого самолета "МАУ"

Расследование гибели животных

За дело о смерти щенков взялись две страны – в Канаде расследованием инцидента будет заниматься Канадское агентство по инспекции продовольствия (CFIA). В Украине 20 июня Нацполиция под процессуальным руководством прокуратуры города Борисполь, открыла уголовное производство по статье 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

В свое оправдание в "МАУ" заявили, что перевозки некоторых животных - это всегда риск, и специалисты это хорошо понимают. Речь идет о брахицефалах, к которым относятся, в том числе французские бульдоги (животные очень плохо переносят высокую температуру и отсутствие достаточного количества воды). "Люди сознательно идут на этот риск, поскольку бизнес заводчиков породистых собак и кошек - один из наиболее конкурентных и высоко маржинальных", - рассказали в компании и добавили, что не получили никаких претензий со стороны ни отправителей, ни получателей животных.

К тому же, в компании уже начали процедуру передачи всех необходимых документов в Нацполицию для проведения следствия.

Новости по теме: В Минобороны Ирана назвали виновного в авиакатастрофе самолета "МАУ"

Взгляд специалистов на инцидент

По убеждению зоозащитников, такие случаи время от времени случаются, ведь бизнес на животных очень прибыльный.

Специалист SPCA International (международная организация защиты животных) Лукас Хиксон, который сейчас работает в украинском Славутиче для благотворительной организации Dogs of Chernobyl (Собаки Чернобыля) рассказал, что такими операциями (перепродажа животных из-за границы) управляют крупные "фабрики" по выращиванию щенков.

Он отметил, что такое большое количество животных нельзя перевезти легально, поэтому в таких рейсах речь фактически идет о контрабанде щенков".

Профессор Скотт Виз из университета Гуэлфа (Онтарио, Канада) отметил, что сейчас Агентство общественного здравоохранения Канады пытается урегулировать вопрос подобных перевозок. По его убеждению, в стране существует достаточно прибыльный рынок перепродажи щенков, большинство покупателей которых считают, что их разводят именно в Канаде, а не завозят из-за границы.