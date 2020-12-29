Смертельный обвал на шахте "Золотое", отсрочка роста тарифов на электричество и госпитализация актрисы Алисы Фрейндлих: Главное на утро 29 декабря

На одной из шахт произошел завал, есть жертвы Телекомпания "Магнолия-ТВ"

Повышение стоимости электроэнергии отсрочено на несколько месяцев

Едва ли не самая главная новость за вчера – отсрочка повышения тарифов на электрическую энергию для бытовых пользователей. Вероятно, у правительства пока нет четкого сценария роста цен на свет. Также стало известно о восстановлении одного из недавно ликвидированных министерств Украины и введении обновленных правил оформления субсидий.

Далее рассказываем об этих и других важнейших новостях по состоянию на утро вторника, 29 декабря.

На шахте "Золотое" случился обвал

На шахте "Золотое" Государственного предприятия "Первомайскуголь" случился обвал, в результате которого двое горняков оказались под завалами.

Обвал произошел 27 декабря в 23:40 в 4 южном вентиляционном ходке горизонта 600-684 м (участок № 4). Позже стало известно, что под завалами оказались два горняка, один из которых погиб. Через некоторое время первый горняк смог выбраться на поверхность.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Правительство отложило повышение тарифа на электричество

Правительство продлило действие специальных обязанностей на рынке электрической энергии до 31 марта 2021 года, но с 1 января отменило льготные 100 кВт-ч. для бытовых потребителей.

Фото из открытых источников

По словам врио министра энергетики Юрия Витренко, с 1 января до 31 марта 2021 года будет установлена фиксированная цена за 1 кВт-ч. для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн.

Сейчас действует льготный тариф 0,90 грн / кВт-ч. на электроэнегию при потреблении до 100 кВт-час. в месяц и 1,68 грн / кВт-ч. - свыше 100 кВт-ч. на месяц.

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В Украине запустят онлайн-регистрацию места жительства

В Украине проведут экспериментальный проект по регистрации места жительства в электронной форме.

В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что подать заявку на получение услуги можно будет на портале государственных услуг "действие", а узнать о результате и статусе услуги можно будет в кабинете гражданина на портале.

Услуга будет доступна для:

несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет по адресу места жительства родителей или одного из них;

украинцев, которые имеют ID-карту, - по адресу, сведения о котором внесены в Госреестр вещных прав на недвижимое имущество, если лицо владеет жильем или получило электронную согласие на регистрацию от собственника или совладельца жилья.

Дата встречи советников лидеров "нормандской четверки"

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча советников глав государств "нормандской четверки" может состояться до конца января 2021 года.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак Фото из открытых источников

"Мы планируем, что до конца января состоится встреча советников в "нормандском формате". Как место встречи обсуждается Берлин", - сказал Ермак.

Он также пояснил, что ранее встреча планировалась в декабре, но по предложению России ее перенесли. Предварительно было согласовано четыре точки разведения на линии соприкосновения на Донбассе. Также в следующем году начнется работа по разминированию 19 согласованных участков.

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Новые условия получения субсидий в 2021 году

В Украине с 1 января 2021 года меняются правила получение и условия представления для государственной помощи украинцами.

С 1 января 2021 года больше украинцев смогут получить субсидии Фото из открытых источников

С нового года в Управлении соцзащиты прекратят личный прием граждан. Подать заявления для получения субсидий и льгот украинцы смогут используя платформу "Дія или почту. Также с этим вопросом советуют обращаться в местные общины.

В Министерстве соцполитики расширили круг получателей субсидий от государства. Изменения коснулись временно безработных украинцев, будут приниматься во внимание их доходы за последний месяц. С нового года субсидию получат украинцы, ухаживающие за лицами с инвалидностью.

Восстановлено Министерство агрополитики

Кабинет министров Украины восстановил Министерство аграрной политики, ликвидированное в 2019 году из-за объединения с Министерством экономики и торговли.

28 декабря правительство отменило постановление о создании Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Министр экономики Игорь Петрашко отметил, что ранее Верховная Рада назначила Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия. В связи с этим сегодняшнее решение фактически даст возможность создать новое Министерство агрополитики.

Украинцы бесплатно получат вакцину от COVID-19 в Польше

В Польше украинские мигранты смогут бесплатно получить вакцину от коронавируса. Для получения бесплатной вакцины иностранным гражданам достаточно иметь официальные документы, подтверждающие Польшу как место для проживания. Других документов, в том числе и разрешения на работу или документа о прохождении обучения, не требуется.

Вакцинация в Польше началась 27 декабря. Первая партия насчитывает 10 тысяч доз вакцин. До конца января в страну должны доставить 1,5 миллиона доз вакцины.

Между тем в Польше с 28 декабря ужесточают карантин из-за стремительного распространения коронавируса. В связи с этим лица, въезжающие в страну организованным транспортом, должны отбыть 10-дневный карантин.

Однако, некоторые категории в этот период освобождаются от обязательного пребывания на карантине, а именно:

лица, которые вакцинировались от COVID-19;

водители и члены экипажей авиа -, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и которые въезжают на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;

школьники и студенты, которые учатся в школах Польши, а также ученые, проводящие исследования на территории страны;

медики, въезжающие в Польшу для трудоустройства в сфере здравоохранения.

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В НБУ предлагают отменить налог на доходы с депозитов

В Национальном банке Украины предлагают отменить налог на доходы с депозитов, введенный в 2014 году.

Кирилл Шевченко Фото из открытых источников

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, за всю историю независимости Украины такого налога не было, а ввели его только в 2014 году, когда ситуация с поступлениями была ужасной. Теперь этого нет, зато есть доходная база, и налог можно отменить.

"Он состоит из двух составляющих – это 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. О военном сборе речь не идет. Пока идет война, его надо оставлять. А вот убрать 18% НДФЛ, несмотря на то, что депозитные ставки и так низкие, мы предлагали Министерству финансов и Правительству в законе о бюджете", - отметил Шевченко.

В Баренцевом море затонуло российское судно

Утром 28 декабря в Баренцевом море близ архипелага Новая Земля в Архангельской области РФ, потерпело крушение рыболовецкое судно "Онега", в результате чего пропали без вести 17 членов экипажа.



Судно "Онега" Фото из открытых источников

Известно, что после аварии в воде оказались 19 человек, двое из которых спасены, в настоящее время проводятся поиски других членов экипажа. Спасенные моряки получили обморожение, но их жизни ничего не угрожает.

Вероятной причиной аварии называют обледенение судна. Также известно, что неблагоприятные погодные условия в районе катастрофы не оставляют шансов на выживание. В районе затопления наблюдается сильный ветер, шторм и мороз около -20 градусов, поэтому шансов продержаться в таких условиях даже в гидрокостюмах почти нет. Однако поиски пропавших рыбаков продолжаются.

Солнечные и лунные затмения в 2021 году

В 2021 году человечество сможет наблюдать четыре затмения. Два из них будут солнечными, еще два – лунными. Именно такое количество считается для подобных явлений астрономической нормой.

Затмения будут:

26 мая 2021 года – полное лунное затмение,

10 июня 2021 года – кольцеобразное солнечное затмение,

19 ноября 2021 года – частичное лунное затмение,

4 декабря 2021 года – полное солнечное затмение.

Первое в максимальной фазе смогут увидеть жители Австралии, западной части США, западной части Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Второе во всей красе будет видно из некоторых частей России, Гренландии и Северной Канады. Если позволит погода, в Северной Азии, большей части Европы, Северной и Западной Африке, а также большей части Северной Америки, в Атлантике и Арктике увидят частичные фазы. Третье будет лучше всего видно из Северной и Южной Америки, Австралии и некоторых частей Европы и Азии. Четвертое в максимальной фазе будет наблюдаться в Антарктиде.

Актриса Алиса Фрейндлих в реанимации

Советская актриса, звезда фильма "Служебный роман", Алиса Фрейндлих попала с коронавирусом в реанимацию.

Алиса Фрейндлих Фото из открытых источников

Известно, что ее экстренно забрали в 122-ю клиническую больницу имени Соколова 25 декабря, тогда объем поражения легких составлял 36%. Теперь у нее поражено 80% легких, поэтому ее подсоединили к аппарату для неинвазивной вентиляции легких.

Врачи говорят, что 86-летнюю актрису нужно было госпитализировать сразу, то есть 18 декабря после положительного теста на COVID, учитывая возраст. Сейчас Фрейндлих в сознании, она лежит в общей реанимации.

Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на утро 29 декабря в Украине выявлено 6 988 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии по Украине заболели 1 037 362 человека.

Между тем в мире известно о 81 155 154 случаях заболевания коронавирусом. Всего умерли 1 771 329 человек, а 45 894 300 выздоровели. Больше всего болеют в США – 19 257 274 случаев, в Индии – 10 207 871, Бразилии – 7 484 285, России – 3 047 335 и Франции – 2 619 470 больных.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 28 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

Обстрелы велись из минометов 120-го и 82-го калибра и гранатометов различных систем в районе населенного пункта Водяное, недалеко от Южного, возле Марьинки и Авдеевки, рядом со Светлодарском, возле Новоалександровки, вблизи Чермалыка.

С начала 29 декабря нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Топ-видео за день

На официальном YouTube-канале ZIK больше всего просмотров набрало видео с комментарием налоговика Юрия Атаманюка относительно роста цены на газ в Украине с 2013 года в 10 раз.

Топ-обсуждение за день

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook активнее всего комментировали сообщение со словами Михаила Чаплыги о зарплате активистов и лоббистов, которая вдвое превышает депутатскую.



Вместо бонуса

Кроме того, вчера на ZIK.ua вышло несколько крупных материалов. Вот они уже со ссылками:

Взгляд в будущее: Чего ждать Украине в политической, экономической и социальной сферах в 2021 году

От рынка земли и задержания шпиона до украинского фильма на "Оскар": Грандиозные победы и крупные провалы Украины в 2020 году

Перстень потомка султана Сулеймана, сокровища времен Киевской Руси и "дом Иисуса Христа": Топ крупнейших археологических открытий 2020 года

Без Карпат: Куда еще в Украине можно поехать покататься на лыжах и сноубордах

Год белого быка: Как правильно встретить 2021 год, чтобы иметь гармонию и здоровье

Новый Год и Рождество в Хмельницком: Встречают без концертов, но с рождественской ярмаркой

Исчезновение льготного тарифа на электроэнергию для населения: Какими будут платежки за свет с 1 января 2021 года

Вопрос вакцинации: Когда и как украинцы смогут получить защиту от коронавируса

Жемчужина у моря: Как Одесса стала самым популярным местом для встречи новогодних праздников

Исследование Вселенной: Главные космические события 2020 года