Смертельное ДТП в Конча-Заспе, дело Шеремета и санкции против США: Главное за 13 июля

Началась очередная рабочая неделя, поэтому стоит подытожить актуальные новости понедельника

ДТП на Столичном шоссе Национальная полиция Киева

Одной из самых актуальных новостей дня стало смертельное ДТП, которое произошло накануне под Киевом. В результате инцидента погибло четверо человек, виновник трагедии — водитель Mercedes — находился в нетрезвом состоянии.

Среди прочего — суд провел очередное заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, а Китай ввел санкции против США.

Об актуальных новостях понедельника 13 июля рассказываем подробнее.

Смертельное ДТП в Конча-Заспе

На Столичном шоссе в Конча-Заспе произошло столкновение двух транспортных средств, в результате чего погибли четверо человек, среди которых двое детей. Инцидент случился в воскресенье, 12 июля, виновником стал 39-летний водитель Mercedes, который находился в нетрезвом состоянии. Тест показал в его крови 1,3 промилле. Также известно, что в 2010 году мужчина уже создавал смертельную ДТП, тогда погибла женщина.

ДТП на Столичном шоссе Национальная полиция Киева

По факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса. Водителю объявили о подозрении.

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Единственный, кто выжил в страшной аварии, двенадцатилетний мальчик находится в тяжелом состоянии в больнице.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал усиление ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

Дело Шеремета

Киевский апелляционный суд сегодня, 13 июля, рассматривал апелляцию на продление ареста подозреваемому в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета бывшему военному Андрею Антоненко, а также в отношении ареста подозреваемой медсестры Яны Дугарь.

Подозреваемая по делу Шеремета Яна Дугарь Фото: Громадське

Суд смягчил меру пресечения и снял электронный браслет с Яны Дугарь.

При этом суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты Андрея Антоненко и оставил его под стражей до 23 июля. Оставили под стражей и врача и волонтера Юлию Кузьменко.

Внеочередное заседание Рады

Сегодня нардепы провели внеочередное пленарное заседание. Среди ключевых решений, которые приняли парламентарии, увеличение платы за перелеты, усиление ответственности за пьяное вождение.

Также нардепы утвердили перераспределение средств на проведение выборов.

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Условия проведения саммита в "нормандском формате"

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен озвучил условие для проведения нового саммита в "нормандском формате". По его словам, нужно реализовать выводы, которые были приняты по результатам декабрьского саммита.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 13 июля семь областей в Украине остаются не готовыми к ослаблению карантина.

Карантинные ограничения ослабили в Черновцах - позволили возобновить пассажирские перевозки автомобильным транспортом на городских автобусных маршрутах общего пользования и в электрическом транспорте.

Фото из открытых источников

В Закарпатской области в больницах второй и третьей волны почти на 90% заполнены кровати пациентами, болеющими COVID-19.

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Санкции против США

Китай ввел санкции против должностных лиц и организаций США, включая сенатора-республиканца Марко Рубио. Санкции были введены на ограничительные меры Вашингтона против высокопоставленных китайских чиновников за нарушения прав человека в отношении уйгурского мусульманского меньшинства.

Видео дня

Тем временем на официальном YouTube-канале ZIK топовым видео стал брифинг сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича в кулуарах Верховной Рады.

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Обсуждение дня

Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook больше всего комментариев собрало заявление председателя Херсонской ОГА Юрия Гусева о необходимости увеличить количество военных на границе с Крымом.

Вместо бонуса

Кроме того, сегодня на ZIK.ua вышло несколько больших материалов. Предлагаем обратить на них внимание:

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