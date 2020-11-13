Смертельное ДТП в Киеве, доплаты украинцам из-за "карантина выходного дня" и блокирование отопительного сезона в регионах: Главное за 13 ноября

ДТП в Киеве Нацполиция

Авария на дороге произошла, вероятно, по вине водителя

Сегодня утром в столице произошло дорожно-транспортное происшествие, которое унесло несколько жизней – сообщается, что водитель заснул за рулем. Тем временем завтра стартует "карантин выходного дня", в связи с чем несколько городов Украины отказались соблюдать его. К тому же в правительстве сообщили, что украинцы получат карантинные доплаты за выходные.

Далее рассказываем о самых главных событиях пятницы, 13 ноября.

Смертельная авария в Киеве с участием водителя Uber

В Киеве на Кольцевой дороге произошло ДТП, во время которой водитель такси влетел в остановку общественного транспорта.

Авария произошла около 08:00 – автомобиль со знаками службы такси Uber, водитель которого не справился с управлением, наехал на остановку общественного транспорта и сбил трех пешеходов. В результате два человека погибли, а несколько человек травмировались. Мужчина, который был за рулем такси, заснул.

В связи с этим заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко призвал парламент принял закон о жестком контроле за временем работы таксистов.



По словам Геращенко, нужно контролировать время работы водителей нескольких видов транспорта, тогда как в Украине десятилетиями блокируется принятие закона, который мог бы отрегулировать работу рынке услуг такси.

Украинцы получат карантинные доплаты за выходные

Правительство поддержит бизнес в период "карантина выходного дня". Официально оформленные работники, которые лишены возможности работать в выходные, будут получать доплаты.

По словам министра Кабмина Олега Немчинова, правительство обратилось в Торгово-промышленную палату, чтобы случай был признан форсмажорным, и люди, которые сдают или берут в аренду помещения, могли воспользоваться правом для компенсации.

Речь идет о доплатах, которые проводились предпринимателям и во время первого локдауна. Министр отметил, что люди должны быть официально оформлены – тогда работодатели получат за них компенсацию и выплатят деньги работникам.

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Три города не хотят вводить "карантин выходного дня"



Власть Тернополя отказалась вводить в городе "карантин выходного дня" в городе. По словам мэра Тернополя Сергея Надала, такие ограничения уничтожат экономику города.

Украинская правда

"В Тернополе не будут вводиться какие-то дополнительные ограничения в связи с принятым решением правительства о "карантине выходного дня". Во-первых, это, по мнению медиков, не повлияет существенно на уменьшение больных. Следующее, если такие ограничения ввести, это просто уничтожит экономику города", - сказал Надал.

Что-то похожее сказали и в исполнительном комитете Черкасс. Там поддержали проект решения по невнедрению на территории города "карантина выходного дня". Предприниматели просят не внедрять в городе карантин, потому что на выходные они получают 50% выручки. После этого мэр города Анатолий Бондаренко заявил, что не видит необходимости в карантине.

Аналогичная позиция и в Одессе. Секретарь оперативного штаба Одесского горсовета по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Александр Тиховский заявил, что в городе не планируют вводить "карантин выходного дня", потому что там сохраняется оранжевый уровень эпидемиологической опасности.

В то время, как Киев будет выполнять решение правительства о "карантине выходного дня".

Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил городские главы не имеют полномочий отменять на территории города действие решения Кабмина о введении "карантина выходного дня".

Условия для работы учебных заведений в Украине

Несмотря на усиление карантина по всей Украине, учебные заведения закрывать не планируют.

Однако учреждения дошкольного, общего среднего, внешкольного, спортивного и специализированного художественного образования должны закрываться на карантин, если более 50% учеников и учителей находятся на самоизоляции.

Также запрещено посещение других образовательных учреждений группами более чем в 20 человек.

Относительно учреждений высшего и профессионального образования, МОН рекомендует перейти на смешанную форму обучения, ориентируясь на ситуацию с коронавирусом в регионе.

Между тем стало известно, что с 16 ноября в школах Харькова возобновляют очное обучение для учащихся 5-11 классов.



Определен размер залога во втором туре выборов

Центральная избирательная комиссия определила размер денежного залога для второго тура выборов.

Для некоторых городов в это воскресенье выборы наконец завершатся Фото из открытых источников

"Комиссия определила размер денежного залога для кандидата в депутаты на повторных выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов (территориальных общин с количеством избирателей до 10 тысяч), избирательный процесс которых начинается в 2020 году, составит 1 000 грн за каждого кандидата", - сообщили в ЦИК.

Тем временем размер денежного залога для кандидата на должность главы на повторных выборах сельских, поселковых, городских глав (города с количеством избирателей до 75 тысяч) составляет 5 тысяч гривен.



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Прекращены полномочия Херсонской областной ТИК



Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила деятельность всего состава Херсонской областной территориальной избирательной комиссии.

Дело в том, что в ЦИК поступили жалобы херсонских областных организаций партий "Наш край", "Слуга народа" и региональной организации партии "Партия Игоря Колыхаєва "Нам здесь жить". Они просили досрочно прекратить полномочия ТИК из-за грубого нарушения законодательства.

В обращении говорится о том, что этот ТИК не выполняет свои полномочия в связи с невозможностью обеспечить кворум, однако каких-либо документов, подтверждающих уважительность причин отсутствия членов Херсонского областного теризбиркома ЦИК не предоставили.

Отопительный сезон заблокирован в нескольких населенных пунктов

Из-за больших долгов 16 производителей тепла до сих пор полностью или частично заблокировали начало отопительного сезона в 11-ти населенных пунктах.

из открытых источников

По информации "Нафтогаза", по состоянию на 12 ноября 2020 года без тепла остались жители 11 населенных пунктов в Днепропетровской, Житомирской, Луганской, Одесской и Харьковской областях.

В "Нафтогазе" напомнили, что для получения газа предприятие теплокоммунэнерго должно выполнить обязательные условия поставки газа, предусмотренные постановлением Кабмина.

Тихановская о протестах в Беларуси

Белорусская оппозиционер Светлана Тихановская заявила, что протесты в стране могут перейти в партизанскую форму из-за насилия в отношении участников массовых акций. Она отметила, что объявленная в Беларуси несколько недель назад общенациональная забастовка выполнила свою задачу.

Светлана Тихановская Telegram / Светлана Тихановская

По словам Тихановской, режим Александра Лукашенко близок к параличу из-за невыполнения властью своих функций и борьбы с протестующими. "Борьба будет продолжаться... Я думаю, что люди выберут более партизанскую форму, потому что власть не знает границ в применении насилия", – сказала оппозиционер.

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Видео дня

На официальном YouTube-канале ZIK больше всего просмотров получило видео о том, как в Киеве на Кольцевой автомобиль наехал на людей.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали новость об условиях лечения президента Владимира Зеленского в больнице "Феофания".

По словам главного врача "Феофании", бюджет для каждого пациента с коронавирусом одинаковый, и президент не является исключением

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Опубликовано Телеканал ZIK Пятница, 13 ноября 2020 г.

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