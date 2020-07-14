Смертельное ДТП под Киевом: Насколько увеличат штрафы за "пьяные" аварии

О необходимости ужесточения наказания за нарушение ПДД заявил и президент Украины Владимир Зеленский, и глава МВД Арсен Аваков

Фото из открытых источников

Очередное масштабное ДТП вблизи Киева ускорило рассмотрение законопроекта об усилении ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения. Аварию, которая унесла жизни почти всей семьи, спровоцировал водитель в нетрезвом состоянии.

Чиновники убеждены, что нынешняя система наказаний за нарушение ПДД не стимулирует водителей быть более осмотрительными, поэтому нужно усиливать ответственность. Нардепы уже рассмотрели и промежуточно одобрили проект закона, в котором, среди прочего прописаны новые штрафы для водителей.

Рассказываем подробнее все, что известно о ДТП под Киевом и об изменениях в системе показаний за нарушение ПДД.

Что случилось?

В воскресенье 12 июля на Столичном шоссе в Конча-Заспе состоялось столкновение двух транспортных средств. В результате инцидента погибли четыре человека. Всего в авто находилось пять человек — родители и трое малолетних детей. Двое детей умерли, третьего - мальчика 2006 года рождения — доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Состояние ребенка критическое, мальчик находится в реанимации.

Водитель автомобиля Mercedes зацепил другой автомобиль, который двигался впереди в попутном направлении. После этого выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai.

ДТП на Столичном шоссе Национальная полиция Киева

Сообщалось, что 39-летний водитель Mercedes находился в нетрезвом состоянии. Тест показал в его крови 1,3 промилле.

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Расследование причин аварии

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Также правоохранители обратятся в суд с ходатайством об избрании правонарушителю меры пресечения в виде содержания под стражей.

В понедельник ГПУ объявила водителю подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц. Решался вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением Главного управления Нацполиции в г. Киеве.

ДТП на Столичном шоссе Национальная полиция Киева

Позже стало известно, что виновник ДТП Антон Желепа находится в больнице скорой медицинской помощи закрытого типа. Сейчас ему избирают меру пресечения.

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Что известно о водителе автомобиля Mercedes

Виновник ДТП, Антон Желепа, имел проблемы с законом, к тому же, в 2010 году мужчина уже создавал смертельную аварию, тогда погибла женщина.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что за предыдущий случай ему "присудили всего 3,5 года лишения свободы".

"Он отбыл этот срок, но это его не остановило. Сейчас уже идет речь о состоянии мозгов некоторых людей", – прокомментировал Антон Геращенко.

Корреспондент телеканала ZIK побывал у дома, где жил Антон Желепа, и пообщался с соседями и знакомыми этого человека, рассказал, что горе-водитель еще на прошлой неделе пытался одолжить тысячу гривен, чтобы выкупить свои водительские права. Соседи характеризуют его как человека агрессивного и неадекватного, особенно, когда он пьян. Известно, что его супруга неоднократно обращалась к правоохранителям из-за домашнего насилия, он бил не только ее, но и детей.

Сообщалось, что Желепа угнал авто, на котором попал в ДТП. Однако, по словам общественного активиста, создателя сайта "DTP.Kiev.ua" Власть Антонова, заявление владелицы авто об угоне транспортного средства появилась после того, как фото смертельной аварии и номеров авто попали в сеть. "То есть она пытается освободиться от ответственности", – отметил активист.

Усиление ответственности за "пьяные" ДТП

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертельное ДТП под Киевом и поддержал усиление ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

"ДТП на Столичном шоссе вблизи Киева – последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей. Погибли двое взрослых и двое детей. За жизнь еще одного мальчика борются наши врачи. И это – не первая авария, вызванная этим водителем. Законодательная ответственность за такие случаи – это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Позже, во время встречи с Кабинетом министров, гарант подчеркнул на необходимости внедрения более жесткой уголовной ответственности за вождение навеселе, которое привело к гибели людей в результате дорожно-транспортного происшествия.

Он отметил, если действующие штрафы не имеют соответствующего сдерживающего эффекта для водителей, садящихся за руль пьяными, то их нужно увеличить в 5-10 раз (если нарушение правил незначительное). Если пьяный водитель спровоцировал ДТП, которое привело к человеческим жертвам, должна быть введена более строгая уголовная ответственность — возможно до пожизненного заключения.

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Шаг к ужесточению ответственности водителей

Во время селекторного совещания 13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что на рассмотрении в парламенте находится законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", который увеличивает ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

В тот же день, на внеочередном заседании народные депутаты приняли за основу законопроект, о котором рассказывал Аваков. За ДТП, в результате которого потерпевший получил травмы средней тяжести, планируют наказывать штрафом от 51 до 85 тысяч гривен или арестом на срок до шести месяцев (лишение прав на 5 лет).

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В проекте закона среди прочего прописаны новые размеры штрафов за нарушение ПДД, за:

- нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами - штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (н.м.д.г), ныне — 3 н.м.д.г;

- нарушение правил регистрации авто — штраф 30 н.м.д.г против нынешних 10-ти;

- повторное правонарушение в течение года — 40 н.м.д.г против 15-ти;

- превышение скорости на 50 км/ч — 200 н.м.д.г. - ранее такой нормы не было;

- побег с места ДТП, к которому причастен водитель, - штраф 200 н.м.д.г или лишение упражнение управления на 6 месяцев, или арест от 10 до 15 суток. Сейчас - штраф 15 н.м.д.г или общественные работы от 30 до 40 часов, или арест от 10 до 15 суток;

- управление авто лицом, лишенным права управления, — штраф 1200 н.м.д.г, было 30 н.м.д.г.

Также документом уменьшается поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности.

Срочность принятия этого законопроекта вызвана количеством нарушений и тяжелых ДТП, вызванных водителями в состоянии алкогольного опьянения, легкостью избежания ими ответственности.