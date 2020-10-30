Смертельная автокатастрофа на Майдане Независимости в Киеве, обновленное карантинное зонирование и землетрясение в Турции: Главное за 30 октября

Последствия землетрясения в Турции Twitter / Ali__Chaudhary

Председатель Конституционного Суда Украины сегодня дал трехчасовой брифинг

К вечеру пятницы в центре столицы произошла смертельная автокатастрофа из-за халатности одного из участников дорожного движения. Между тем сегодня было обновлено карантинное зонирование по Украине, а в "Нафтогазе" заявили, что ряд населенных пунктов страны до сих пор не начали отопительный сезон.

Далее рассказываем о самых главных событиях этой пятницы.

Обновление карантинного зонирования в Украине

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила зоны карантина, которые начнут действовать с понедельника, 2 ноября.

В желтую зону попали города Голая Пристань, Каховка и Новая Каховка, Бериславский, Великолепетихский, Верхнерогачикский, Генический, Голопристанский, Ивановский, Каланчакский, Каховский, Новотроицкий, Олешковский и Чаплинский районы Херсонской области. В зеленую зону попали лишь несколько районов Херсонской области.

Тем временем в красную зону попадет ряд населенных пунктов в Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

А в оранжевой зоне будет находиться львиная доля всех населенных пунктов Украины, в частности, и город Киев. Подробный перечень читайте здесь.

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Автокатастрофа на Майдане Независимости

На Майдане Независимости, в центре Киева, водитель за рулем внедорожника врезался в толпу прохожих. Сейчас известно о двух жертвах автокатастрофы. Очевидцы ДТП рассказали, что виновник аварии, водитель внедорожника Land Rover, двигался по улице Михайловской, пытался выехать на улицу Институтскую, но ему помешала другая машина, Land Rover в нее врезался и пролетел по лестнице через весь Майдан.

ДТП на Майдане Фото из открытых источников

Автомобиль насмерть сбил двух женщин и врезался в машины, ожидавшие зеленый сигнал светофора. Также известно, что среди пострадавших есть женщина с маленьким ребенком.

Установлено, что водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди.

Уголовное дело против председателя Конституционного суда

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого.

Александр Тупицкий РБК-Украина

Его подозревают в совершении государственной измены и незаконном завладении землей в Крыму. По предварительным данным следствия, глава КСУ в июле 2018 года самовольно занял не отведенный ему земельный участок. Он заключил сделку, которой признал полномочия должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинской земли. В ГБР говорят, что таким образом судья возможно совершил деяние в ущерб суверенитету, территориальной целостности Украины.

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Комментарий КСУ об отмене ответственности за недостоверное декларирование

Конституционный суд Украины поддерживает введение ответственности за недостоверное декларирование, но антикоррупционное законодательство должно четко определять круг субъектов преступления. По словам председателя КСУ Александра Тупицкого, как антикоррупционная, так и судебная реформы должны реализовываться без нарушения принципа независимости судебной власти и с соблюдением принципа конституционности. Это может привести к тому, что за умышленное непредставление декларации могут быть привлечены лица, которые не являются участниками правоотношений по декларированию.

Причем Александр Тупицкий считает законопроект президента Владимира Зеленского о перезагрузке КСУ конституционным переворотом и не понимает, почему Конституционный суд должен отвечать за качество законов.

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Проблемы со стартом отопительного сезона по Украине

Предприятия ТКЭ в 24-х населенных пунктах по стране до сих пор имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона для их клиентов.

В "Нафтогазе" заявили, что должники остаются в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях.

Землетрясение в Турции

В турецком Измире произошло мощное землетрясение, в результате чего в городе были разрушены десятки зданий.

Землетрясение в Турции Фото из открытых источников

В эпицентре землетрясения магнитуда толчков достигала 6,6 по шкале Рихтера. Подземные толчки были слышны в Стамбуле и регионах Мраморного и Эгейского морей. Впоследствии было еще 3 толчка магнитудой 4,1, 4,2 и 4,8. Землетрясение разрушило десятки домов в Измире, под завалами могут находиться люди.

Позже стало известно, что из-за землетрясения погибли минимум 4 человека около 120 человек пострадали.

Обострение ситуации на Донбассе

Вследствие обстрелов незаконных вооруженных формирований на Донбассе погибло двое украинских военных. Обстрел со стороны НВФ произошел около полуночи вблизи поселка Водяное, в результате чего погибли морские пехотинцы сержант Владимир Бондарюк и старший сержант Михаил Старостин.

Парламентские выборы в Грузии

В Грузии завтра, 31 октября, состоятся выборы депутатов по новым правилам, которые имеют значительные шансы "завести" в парламент большое количество партий.

В июле этого года Грузия обновила правила парламентских выборов – отныне 120 мест в парламенте заполнятся по пропорциональным спискам, а 30 – по мажоритарным. Раньше это соотношение было равным. Также впервые барьер прохождения в парламент для партий составляет лишь 1% вместо 5%.

Тем временем экс-президент Грузии Михеил Саакашвили по видеосвязи из Киева обратился к своим сторонникам и пригрозил властям "жестким ответом" в случае фальсификаций на парламентских выборах.

Михаил Саакашвили REUTERS

В свою очередь власти Грузии не дали разрешение на приемку самолета из Украины, в котором должны были прибыть украинские депутаты для наблюдения за парламентскими выборами. По словам главы подкомитета по вопросам межпарламентского сотрудничества Елизаветы Ясько, наблюдателями должны были быть 30 украинских депутатов, которых пригласила оппозиционная партия Грузии "ЕНД". Прилет украинских наблюдателей должен быть еще одним проявлением сотрудничества государств.

Видео дня

На официальном YouTube-канале ZIK топовым стало видео об акции протеста под стенами Конституционного суда Украины.

Обсуждение дня

На официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали сообщение о том, как президент попросил признать решение КСУ "ничтожным" и прекратить полномочия судей.

Президент просит признать решение КСУ "ничтожной" и прекратить полномочия судей

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Опубликовано Телеканал ZIK Четверг, 29 октября 2020 г.

Вместо бонуса

Сегодня мы опубликовали на ZIK.ua два больших эксклюзивных материала. Вот они со ссылками:

От новых мэров до увеличенных тарифов на газ: Топ-9 изменений в Украине с 1 ноября

Е-декларирование как краеугольный камень: Главное с закрытого заседания СНБО и ответ председателя КСУ