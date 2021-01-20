Смена газопоставщика: Как правильно выбрать газсбыт и остаться в выигрыше

Тарифы на газ в Украине претерпели изменения Фото из открытых источников

Рынок газа принес нам ряд необычных трудностей, к которым мы пока не привыкли

В середине января украинцы начали получать первые платежки с заоблачной стоимостью коммунальных услуг – как раз после очередного роста тарифов на электроэнергию и газ. Несмотря на то, что правительство якобы перевело регулирование тарифов на голубое топливо в "ручное" управление, есть смысл изменить газопоставщика.

Далее рассказываем о том, как можно сменить газопоставщика и какие гипотетически могут возникнуть с этим проблемы.

Предпосылки регулирования рынка газа в Украине

Еще в августе "Нафтогаз" в рамках введения рынка газа порекомендовал украинцам выбрать себе поставщиков газа, чтобы сэкономить в будущем. Но не все смогли быстро сориентироваться в ценах и сменить поставщика. Тем временем на рынке начались спекуляции и появились компании-монополисты. В начале января во многих регионах Украины прошли так называемые тарифные протесты. Украинцы митинговали против сверхвысоких цен на газ, потому что в некоторых городах тарифы на голубое топливо достигли 10 гривен за кубометр. А в феврале стоимость газа для бытовых пользователей вообще могла бы составить 12 гривен за кубометр.

Митинги стали "спусковым" механизмом для того, чтобы правительство прислушалось к народу и снизило цену на газ для населения. Да, это противоречит закону о рынке газа, по которому предусмотрен отказ от государственного регулирования цен, но, если бы не это правительственное решение, то выхода из "тоннеля" спекуляции не было бы.

Своим решением Кабмин сделал шаг в создании конкуренции между поставщиками газа, а это должно способствовать снижению цен и улучшению качества услуг. А пока украинцам стоит оперативно менять газопоставщика.

Новости по теме: В Украине до конца месяца подготовят инструменты сбалансирования рынка газа

Как сменить газопоставщика: пошаговая инструкция

Стоимость доставки газа в дом с 1 января выросла в 1,6 раза. А 18 января Кабинет министров Украины утвердил государственное регулирование цен на газ на период карантинных ограничений, или до конца отопительного сезона (если карантин продлится до лета или осени). В связи с этим с февраля один кубометр газа будет стоить до 6,99 грн. Получается, что ни один из частных поставщиков газа не имеет права устанавливать более высокие цены.

Бытовые потребители, проживающие в собственных и многоквартирных домах, официально имеют право самостоятельно выбирать для себя поставщиков газа. Самое главное – это выбрать лицензированную компанию-газопоставщика из 43-х операторов по распределению газа – облгазов.

Как правильно выбирать поставщика газа. Прежде всего – просмотрите условия всех поставщиков и выберите ту, которая предлагает самые выгодные для вас условия. Для сравнения предложений различных поставщиков газа можно воспользоваться сайтом "ГазПравда" – ресурсом, который мониторит актуальные цены на газ для потребителей от разных компаний.

К тому же можно скачать мобильное приложение EnergyOnline (создан НКРЭКУ), который позволяет выбрать свой регион и сравнить цены от разных поставщиков.

Далее нужно убедиться, что выбранная компания имеет право на поставки газа. Об этом можно узнать на официальном сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в разделе "Публичная информация". Перейдите в раздел "лицензионный реестр НКРЭКУ" и загрузите файл с полным перечнем лицензиатов. Далее найдите в электронном списке поставщика газа по его юридическому названию, а в разделе "Статус лицензии" – проверьте ее действие.

Как сменить поставщика газа. Это можно сделать в дистанционном режиме на сайте ПриватБанка или через личный кабинет потребителя газа. Важно знать, что смена поставщика не требует никаких переподключений и займет примерно 10-15 минут.

Кстати, еще летом 2020 года "Нафтогаз" предложил бытовым пользователям газа перейти на тарифный план, по которому до 15 сентября можно было купить газ на год по фиксированной цене в 4,73 гривны за кубометр. А региональные газсбыты предлагали тариф 4,99 до конца отопительного сезона, тогда как компания TAS Energy продавала газ по 4,39 грн за один кубометр.

Новости по теме: Как снизить цену на газ для населения до 4,5 грн за кубометр, – эксперт назвал способ

Как подать заявку на смену газопоставщика. После выбора самого выгодного предложения подайте заявку на сайте выбранного газопоставщика. Для этого вам может понадобиться EIC-код – персональный газовый номер объекта газоснабжения. Его можно найти в старом договоре по поставкам газа или в счете за распределение газа.

Также потребитель должен подать новому газопоставщику свои паспортные данные, идентификационный код и засвидетельствовать право собственности на жилье, куда он хочет получать газ. После заключения нового договора на приобретение газа старое соглашение будет разорвано автоматически.

Если вы хотите заключить соглашение с "Нафтогазом", можно это сделать через приложение "Приват24" за несколько минут.

Заявку и документы о подключении к поставкам газа от "Нафтогаза" можно сделать и в "Ощадбанке". Чтобы подать заявку, потребитель должен прийти в отделение "Ощадбанка" с тем же пакетом документов: паспортом, идентификационным кодом и документом о праве собственности на жилье и согласия совладельца, а также EIC-кодом. Подать такую заявку может любой потребитель, не клиент "Ощадбанка".

Как знать, что соглашение заключено. У поставщика есть 21 день, чтобы рассмотреть вашу заявку и принять решение. Но чаще всего заявку рассматривают за несколько дней и сразу же сообщают об успешном заключении сделки.

Возможные проблемы. Если у потребителя есть долг за газ еще со старым газопоставщиком, с заключением соглашения с новой компанией могут возникнуть проблемы. Правда, есть еще несколько моментов, которые могут стать яблоком раздора. Во многих регионах облгазы не хотят "отпускать" потребителей. К примеру, в Полтавской области потребители массово жалуются на невозможность сменить поставщика газа и высокие тарифы на голубое топливо.

Новости по теме: На наших глазах состоялся трюк: Снизив цену газа на 30% кто-то бы должен был обанкротиться, но мы не слышали ни одного заявления, - политолог

**************

Получается, что без смены поставщика газа на самого выгодного субсидии не помогут потребителям экономить на оплате за газ.

А пока действует решение правительства о регулировании цен на газ, НКРЭКУ проверяет облгазы по всей Украине по тарифам на распределение голубого топлива для тех поставщиков, у которых самые высокие тарифы. И, возможно, когда правительство фактически "вручную" отрегулирует стоимость газа в Украине, бытовым потребителям удастся экономить хотя бы немного.