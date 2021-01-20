Смена газопоставщика: Как правильно выбрать газсбыт и остаться в выигрыше
Рынок газа принес нам ряд необычных трудностей, к которым мы пока не привыкли
В середине января украинцы начали получать первые платежки с заоблачной стоимостью коммунальных услуг – как раз после очередного роста тарифов на электроэнергию и газ. Несмотря на то, что правительство якобы перевело регулирование тарифов на голубое топливо в "ручное" управление, есть смысл изменить газопоставщика.
Далее рассказываем о том, как можно сменить газопоставщика и какие гипотетически могут возникнуть с этим проблемы.
Предпосылки регулирования рынка газа в Украине
Еще в августе "Нафтогаз" в рамках введения рынка газа порекомендовал украинцам выбрать себе поставщиков газа, чтобы сэкономить в будущем. Но не все смогли быстро сориентироваться в ценах и сменить поставщика. Тем временем на рынке начались спекуляции и появились компании-монополисты. В начале января во многих регионах Украины прошли так называемые тарифные протесты. Украинцы митинговали против сверхвысоких цен на газ, потому что в некоторых городах тарифы на голубое топливо достигли 10 гривен за кубометр. А в феврале стоимость газа для бытовых пользователей вообще могла бы составить 12 гривен за кубометр.
Митинги стали "спусковым" механизмом для того, чтобы правительство прислушалось к народу и снизило цену на газ для населения. Да, это противоречит закону о рынке газа, по которому предусмотрен отказ от государственного регулирования цен, но, если бы не это правительственное решение, то выхода из "тоннеля" спекуляции не было бы.
Своим решением Кабмин сделал шаг в создании конкуренции между поставщиками газа, а это должно способствовать снижению цен и улучшению качества услуг. А пока украинцам стоит оперативно менять газопоставщика.
Как сменить газопоставщика: пошаговая инструкция
Стоимость доставки газа в дом с 1 января выросла в 1,6 раза. А 18 января Кабинет министров Украины утвердил государственное регулирование цен на газ на период карантинных ограничений, или до конца отопительного сезона (если карантин продлится до лета или осени). В связи с этим с февраля один кубометр газа будет стоить до 6,99 грн. Получается, что ни один из частных поставщиков газа не имеет права устанавливать более высокие цены.
Бытовые потребители, проживающие в собственных и многоквартирных домах, официально имеют право самостоятельно выбирать для себя поставщиков газа. Самое главное – это выбрать лицензированную компанию-газопоставщика из 43-х операторов по распределению газа – облгазов.
Как правильно выбирать поставщика газа. Прежде всего – просмотрите условия всех поставщиков и выберите ту, которая предлагает самые выгодные для вас условия. Для сравнения предложений различных поставщиков газа можно воспользоваться сайтом "ГазПравда" – ресурсом, который мониторит актуальные цены на газ для потребителей от разных компаний.
К тому же можно скачать мобильное приложение EnergyOnline (создан НКРЭКУ), который позволяет выбрать свой регион и сравнить цены от разных поставщиков.
Далее нужно убедиться, что выбранная компания имеет право на поставки газа. Об этом можно узнать на официальном сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в разделе "Публичная информация". Перейдите в раздел "лицензионный реестр НКРЭКУ" и загрузите файл с полным перечнем лицензиатов. Далее найдите в электронном списке поставщика газа по его юридическому названию, а в разделе "Статус лицензии" – проверьте ее действие.
Как сменить поставщика газа. Это можно сделать в дистанционном режиме на сайте ПриватБанка или через личный кабинет потребителя газа. Важно знать, что смена поставщика не требует никаких переподключений и займет примерно 10-15 минут.
Кстати, еще летом 2020 года "Нафтогаз" предложил бытовым пользователям газа перейти на тарифный план, по которому до 15 сентября можно было купить газ на год по фиксированной цене в 4,73 гривны за кубометр. А региональные газсбыты предлагали тариф 4,99 до конца отопительного сезона, тогда как компания TAS Energy продавала газ по 4,39 грн за один кубометр.
Как подать заявку на смену газопоставщика. После выбора самого выгодного предложения подайте заявку на сайте выбранного газопоставщика. Для этого вам может понадобиться EIC-код – персональный газовый номер объекта газоснабжения. Его можно найти в старом договоре по поставкам газа или в счете за распределение газа.
Также потребитель должен подать новому газопоставщику свои паспортные данные, идентификационный код и засвидетельствовать право собственности на жилье, куда он хочет получать газ. После заключения нового договора на приобретение газа старое соглашение будет разорвано автоматически.
Если вы хотите заключить соглашение с "Нафтогазом", можно это сделать через приложение "Приват24" за несколько минут.
Заявку и документы о подключении к поставкам газа от "Нафтогаза" можно сделать и в "Ощадбанке". Чтобы подать заявку, потребитель должен прийти в отделение "Ощадбанка" с тем же пакетом документов: паспортом, идентификационным кодом и документом о праве собственности на жилье и согласия совладельца, а также EIC-кодом. Подать такую заявку может любой потребитель, не клиент "Ощадбанка".
Как знать, что соглашение заключено. У поставщика есть 21 день, чтобы рассмотреть вашу заявку и принять решение. Но чаще всего заявку рассматривают за несколько дней и сразу же сообщают об успешном заключении сделки.
Возможные проблемы. Если у потребителя есть долг за газ еще со старым газопоставщиком, с заключением соглашения с новой компанией могут возникнуть проблемы. Правда, есть еще несколько моментов, которые могут стать яблоком раздора. Во многих регионах облгазы не хотят "отпускать" потребителей. К примеру, в Полтавской области потребители массово жалуются на невозможность сменить поставщика газа и высокие тарифы на голубое топливо.
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Получается, что без смены поставщика газа на самого выгодного субсидии не помогут потребителям экономить на оплате за газ.
А пока действует решение правительства о регулировании цен на газ, НКРЭКУ проверяет облгазы по всей Украине по тарифам на распределение голубого топлива для тех поставщиков, у которых самые высокие тарифы. И, возможно, когда правительство фактически "вручную" отрегулирует стоимость газа в Украине, бытовым потребителям удастся экономить хотя бы немного.