Скандальное решение КСУ, продление режима чрезвычайной ситуации и смертельный взрыв под Харьковом: Главное за 28 октября

Взрыв в Харьковской области ГСЧС

Взрыв оказался смертельным для нескольких человек

Сегодня Украину потрясла новость о взрыве на газоперерабатывающей станции в Харьковской области, которая уже отозвалась рядом последствий для жителей региона. Также стало известно о вероятном подорожании газа для украинцев – об этом на официальном уровне предупредили в "Нафтогазе".

Далее рассказываем об этих и еще нескольких важных новостях этой среды.

Взрыв на газоперерабатывающей станции под Харьковом

Взрыв произошел на газоперерабатывающей станции под Харьковом в поселке Березовское Дергачевского района на расстоянии 20 км от Харькова. Инцидент случился в 11: 47.

Взрыв привел к пожару и частичному разрушению, спасателям удалось ликвидировать огонь только в 13:30.

Взрыв в Харьковской области ГСЧС

По состоянию на сейчас известно о двух погибших и 9-х пострадавших (8 госпитализированы, один отказался). Причем почти три с половиной тысячи абонентов остались без газа.

Впоследствии по факту взрыва на газоперерабатывающей станции правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 273 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах.

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Причины авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом

Правительственная комиссия, занимающаяся расследованием авиакатастрофы Ан-26 возле Чугуева, установила пять причин крушения самолета, в частности: слеты конвейером (выполнялось 6 полетов подряд); отказ системы управления двигателя; нарушение плановой таблицы полетов; системные нарушения правил выполнения полетов и недостаточная профессиональная подготовка экипажа во время ЧП.

Кадровые перестановки в ключевых ведомствах

Кабинет министров Украины провел ряд кадровых ротаций и увольнений. Правительство назначило:

Александра Малецкого заместителем председателя Пенсионного фонда;

Владимира Пескова и. о. директора Чернобыльской АЭС;

Андрея Буйного заместителем председателя Запорожской ОГА;

Юрия Гусака заместителем председателя Черкасской ОГА.

Также Кабмин уволил Олега Ющенко с должности заместителя министра инфраструктуры и Наталью Голенко с должности директора "ГАК "Лекарства Украины", назначив ее заместителем директора этого же предприятия.

К тому же правительство согласовало кандидатуру Павла Рябикина на должность главы Государственной таможенной службы. Он – украинский менеджер, политик и дипломат.

Павел Рябикин Международный аэропорт "Борисполь"

С марта 2017 года работает генеральным директором аэропорта "Борисполь", ранее работал заместителем министра транспорта и связи и послом Украины в Дании.

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Отмена ограничений по зарплатам руководителей набсоветов

Кабинет министров Украины отменил ограничение размера заработных плат руководителей, членов исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных предприятий.

Правительство постановило такое – с октября 2020 года размер заработной платы руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики определяется в соответствии с условиями контрактов.

В Украине продлили режим чрезвычайной ситуации

Кабинет министров продолжил режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2020 года.

Такое решение было принято из-за ухудшения эпидемической ситуации, связанной с распространением в Украине коронавируса. Действующий срок чрезвычайной ситуации должен был истечь 31 октября.

КСУ заявил о давлении со стороны НАБУ

Конституционный суд Украины в заявлении к президенту Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и премьер-министру Денису Шмыгалю сообщил о длительном давлении со стороны антикоррупционных органов и политиков.

Конституционный суд Украины Фото из открытых источников

В суде заверили, что в течение нескольких месяцев на них оказывают давление Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Национальное антикоррупционное бюро и отдельные политики. Речь идет о том, что незаконное влияние совершается как в отношении отдельных судей, так и в отношении суда в целом "с целью остановки его работы, подрыва авторитета и потери общественного доверия".

Возможное подорожание газа

В "Нафтогазе" предупредили о возможном подорожании газа в связи с ростом спроса на него после начала отопительного сезона.

"Постепенно начинается отопительный сезон, а с ним растет спрос на газ. Это привело к росту цен на европейских хабах, которые, по распоряжению правительства, используются для расчета цены газа для производителей тепла", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

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Мэр Борисполя умер от коронавируса

Действующий мэр Борисполя, который был лидером после голосования на местных выборах, Анатолий Федорчук умер 28 октября от коронавируса.

Анатолий Федорчук Фото из открытых источников

В связи с этим в городе проведут повторные выборы. По словам главы гражданской сети "ОПОРА" Ольги Айвазовской, Анатолий Федорчук будет считаться выбывшим кандидатом.

Верховный суд не признал опрос Зеленского агитацией

Верховный суд Украины отказался признать всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского, который проводился в день местных выборов, 25 октября, незаконной агитацией.

Истец, экс-депутат Наталия Новак, просила Верховный суд признать незаконной агитацией видеообращение Зеленского, в котором он анонсировал проведение общенационального опроса, и запретить проведение этого опроса. Однако, Большая палата ВСУ решила, что опрос не является предвыборной агитацией, а использование Зеленским высказывания "Украина – это ты" не содержит призывов к голосованию за ту или иную политическую силу.

Видео дня

На официальном YouTube-канале ZIK топовым стало видео о том, как партийцы "Оппозиционной платформы – За жизнь" почтили 76-ю годовщину освобождения Украины от фашистов.

Обсуждение дня

На официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали сообщение, в котором говорится о росте цен на газ в Украине после начала отопительного сезона.

В Нафтогазе заявили, что с началом отопительного сезона спрос на газ вырос, именно поэтому возрастет и цена

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Опубликовано Телеканал ZIK Среда, 28 октября 2020 г.

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