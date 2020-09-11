Школы и детсады работают несмотря на запрет: Какая ситуация в городах красной зоны

Несмотря на попадание в красную зону в некоторых городах Западной Украины работают школы и детсады

В Украине за сутки обнаружили рекордные 3 144 случая коронавируса Фото из открытых источников

Пандемия COVID-19 не утихает, даже наоборот – усиливается. Поэтому в некоторых городах, попавших в соответствии с правилами адаптивного карантина в красную зону, должны вводиться дополнительные ограничения. Однако местные власти против.

Рассказываем подробнее о ситуации в красной зоне и с введением карантинных ограничений в Украине.

Кто против карантина

Городская власть Тернополя и Ивано-Франковска подала в суд иск на правительство с требованием отменить решение о внесении городов в красную зону карантина.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив подал иск на Кабмин в Окружной административный киевский суд относительно решения о внесении города в красную зону еще в первых числах сентября.

Городские власти просят суд признать противоправными и недействительными определенные пункты постановления Кабинета Министров Украины №641 "Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

"В частности, речь идет о пунктах 1-36 данного постановления, в частности, и относительно установления зеленого, желтого, оранжевого и красного уровней эпидемиологической опасности распространения COVID-19. Также соответствующим постановлением определен ряд запретов в зависимости от установки уровня эпидопасности. Истцом в данном иске указан Ивано-Франковский городской совет", - отметили в суде.

Позже к иску присоединился мэр Тернополя Надал, который назвал установленные ограничения "незаконными" и "противоречащими Конституции Украины".

По словам Надала, власть таким образом хочет "загнать в блокаду Западную Украину".

"Мне представляется, что в правительстве появились новые "постышевы" и "кагановичи". Они хотят загнать в блокаду Западную Украину, потому что она отстаивает украинский язык, выражает протест против преступного подорожания газа, электричества. Они действуют теми же методами, что и продотряды во время Голодомора 33 года, когда коммунисты окружали села, отбирая средства производства", - добавил он.

К Ивано-Франковску и Тернополю готова присоединиться и власть Черновцов. Там планируют подать в суд на Кабмин с требованием отменить установку на территории города красной карантинной зоны.

Что происходит в красной зоне

Больше всего населенных пунктов, где должны внедрить жесткий карантин, находятся на Западной Украине. Там должны прекратить обучение в школах и запретить движение транспорта. Однако жители городов выходят на акции протеста против ужесточения карантина, не хотят внедрять новые запреты и местные власти.

Так, в Тернополе, который попал в красную зону еще на прошлой неделе, не усилили карантин. "Тернополь будет жить и работать в обычном режиме, соблюдая противоэпидемические меры. Мы не допустим транспортной и экономической блокады нашего города. Не позволим правительству любителей и экспериментаторов парализовать жизнь двухсоттысячного города", - сообщил мэр Тернополя Сергей Надал 4 сентября.

По словам мэра, в городе действует решение сессии Тернопольского городского совета, которым признано незаконным постановление правительства, на основании которого Тернополь ранее уже вносили в красную зону.

На этой неделе полиция составила 31 административный протокол в отношении руководителей школ и 12 в отношении руководства дошкольных учреждений Тернополя из-за работы во время пребывания города в красной зоне эпидемической опасности. Административные материалы передадут в суд.

В Черновцах 9 сентября жители города собрались на митинг "Нет дистанционному обучению!", на котором просили власти разрешить открыть школы и садики.

"Для нас важно защитить наших директоров и учителей от давления центральной власти и полиции. Они действительно боятся наложения штрафов – 17 тысяч или 34 тысячи. Поэтому я думаю, что нам всем обязательно их надо поддержать", – сказал секретарь городского совета Василий Сафронович.

На митинге глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил, что предложил премьер-министру Денису Шмыгалю смягчить карантин в городе.

"Мы должны найти форму, в которой должны были работать спортивные школы, спортивные центры - там, где люди заботятся о своем здоровье и укрепляют его. Но, в том числе говорили и об учебных заведениях", - пояснил чиновник.

Протест против дистанционного обучения, Черновцы molbuk.ua

В Ивано-Франковске с 14 сентября откроют школы и детские сады несмотря на попадание города в красную зону.

"С понедельника следующей недели детские сады и школы в городе Ивано-Франковске откроются в любом случае. Со следующего понедельника, несмотря на решение Киева, наши дети пойдут в детские сады и школы, потому что они имеют право на полноценное обучение", - отметил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Он рассказал, что школы будут работать дистанционно, однако детские сады восстановят привычный режим работы.

Что говорит центральная власть

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя так называемый бунт мэров, заявил, что государство должно защищать своих людей, даже если это может кому-то не нравиться.

"Я ни с кем не воюю. Они хотят нравиться, все открывать, закрывать глаза и не видеть, что в этих городах 200 детей заболели. У нас просто не хватит коек для больных. Например, если там количество больных такое, я не понимаю, почему область должна потом быть похожей на Италию, мы видим, что там происходит, просто нет коек", - отметил глава государства.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что проведет разговор с мэрами областных центров, чтобы обсудить невыполнение местными органами власти карантинных мероприятий. "В понедельник хочу провести селектор. Рассчитываю на откровенный разговор, потому что невыполнение и легкомысленное отношение ко всем эпидемическим мерам в перспективе несет очень большие угрозы для Украины, для жизни и здоровья украинцев", - отметил глава Минздрава.

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Также министр надеется, что ему удастся найти понимание с мэрами областных центров.

"Очень рассчитываю, что во время такого диалога с мэрами городов мы найдем то понимание, каким образом нужно исполнять эти противоэпидемические меры ради победы над COVID-19 и ради остановки этой болезни", - резюмировал Максим Степанов.

Новое зонирование Украины

Накануне Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определила новое эпидемическое зонирование в связи с распространением COVID-19.

Обновленная "карантинная" карта Телеграмм-канал Олега Немчинова

В красную зону попали следующие города и районы:

город Чоп Закарпатской области;

города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

Перемышлянский и Пустомытовский районы Львовской области;

города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

город Дубно Ровенской области;

города Тернополь, Бережаны и Чортков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

Великобурлукский район Харьковской области;

город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

город Канев Черкасской области;

город Черновцы, Герцаевский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.

Новые правила начнут действовать с 00:00 понедельника, 14 сентября и продлятся в течение 14 дней.

Какие изменения ждут Киев

Столица Украины несколько недель держалась в желтой зоне, однако и здесь будут внедрять более жесткий карантин. Киев попал в оранжевую зону, поэтому с 14 сентября будет запрещено:

проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных, и других) мероприятий разрешено при участии не более 220 человек - 1 человек на 10 квадратных метров площади здания;

деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;

посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;

проведение медучреждениями плановых госпитализаций тоже временно ограничено. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативным больным и случаев, когда есть риск для жизни пациента;

деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 квадратных метров помещения;

прием детей в детские учреждения оздоровления и отдыха - санатории и лагеря в столице и пригороде;

перевозка пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом в количестве более 50% мест для сидения.

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Напомним, за последние сутки в Украине обнаружили 3144 новых случая COVID-19 еще 53 пациента умерли, а 1128 человек преодолели болезнь. Так, по состоянию на утро 11 сентября в Украине зафиксировано 148 756 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 3076 человек умерли. Однако, количество выздоровевших пациентов возросло до 67 005.