Шаг вперед, два назад: Почему в Украине усиливают карантин

Самая неблагоприятная ситуация с коронавирусом на Западной Украине

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Пока мир приходит в себя от коронавируса и постепенно возвращается к привычной жизни, в Украине ситуация обостряется. После отмены тотальной самоизоляции количество больных коронавирусом стабильно растет. Поэтому власть решила прибегнуть к возврату строгих ограничений.

Рассказываем, в каких областях и какие карантинные мероприятия вновь действуют.

Усиление карантина в отдельных регионах

Кабинет министров Украины 17 июня решил продолжить всеукраинский карантин до 31 июля. Кроме того было принято решение о возвращении некоторых карантинных ограничений. Соответствующее решение будет принимать местная власть в регионах. Условиями для усиления карантина чиновники указали следующие:

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения более 50%;

- среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше, чем 24 на 100 тыс. населения в течение недели;

- коэффициент выявления случаев коронавируса больше чем 11%;

- показатель динамики роста случаев COVID-19 более чем 10%.

Учитывая указанные показатели, в регионе могут запретить:

- проведение спортивных, культурных, религиозных и иных массовых мероприятий;

- деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;

- работу метрополитена;

- перевозку пассажиров во всех видах сообщений;

- посещение учреждений дошкольного образования;

- работу культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов.

Если эпидемиологическая ситуация в регионе соответствует указанным условиям, карантин могут ослабить. Отменить усиление карантина можно через семь дней после его принятия с учетом эпидемической ситуации в регионе.

Причиной возврата к карантинным ограничениям стало ухудшение статистики заболевания коронавирусом. Так, на утро 21 июня обнаружили 735 новых случаев за сутки, 22 июня - 681 новый случай COVID-19, 23 июня - 833 новых больных коронавирусом.

О возможном возвращении к жесткому карантину заговорили в Киевской области, однако там пока ужесточают контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Сейчас к ослаблению карантина не готовы 14 областей - Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Волынская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Черновицкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Тернопольская.

Показатели для ослабления карантина в регионах Украины МИНЗДРАВ

В каких областях и что запретили

С 22 июня решили усилить карантин в Одессе, в частности запретили работать заведениям оздоровления, проводить массовые мероприятия. В общественном транспорте можно перевозить пассажиров только на местах для сидения.

Об усилении противоэпидемических мероприятий заявили в Житомирской области. В частности, там ввели следующие ограничения:

- усилить контроль за использованием населением масок в помещениях и общественном транспорте, а также соблюдением социальной дистанции и применением дезинфекторов;

- запретить работу детских заведений оздоровления и отдыха области;

- запретить проведение массовых мероприятий с количеством участников более 10 человек;

- запретить работу заведения общественного питания в помещении. Исключение: открытые, летние площадки.

Проводить религиозные мероприятия и богослужения в области разрешено, но при соблюдении карантинных норм.

23 июня отменили ранее введенные послабления карантина в Закарпатской области. Так, с сегодняшнего дня установят КПП на перевальных участках:

- Яблуницкий перевал (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов);

- Абранский перевал (автодорога М-06 Киев-Чоп).

Также будет изменен режим работы местных органов исполнительной власти и территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти. В частности устанавливается начало работы:

- в 8:00 в органах исполнительной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, территориальных подразделениях центральных органов исполнительной власти;

- в 10:00 в центрах предоставления административных услуг, органах социальной защиты населения, территориальных органах Пенсионного фонда Украины.

С 25 июня будет запрещено учреждениям здравоохранения проведение плановых мероприятий по госпитализации. В то же время разрешено оказание медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам, новорожденным; оказание неотложной помощи, оказание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

Во Львовской области стремительно растет количество случаев коронавируса. Власти области решили пока не ослаблять карантин. Так, по состоянию на утро 22 июня там за сутки обнаружили 200 новых больных, на 23 июня – 240.

Как будут контролировать соблюдение карантина

В Украине с 22 июня начались усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта на предмет соблюдения там правил карантина. В Офисе президента сообщили, что такие действия введены из-за значительного распространения болезни. По состоянию на конец прошлой недели (по состоянию на 19 июня) в Украине количество больных коронавирусом возросло до 44 человек на 100 тысяч населения. Тогда как за неделю до этого (по состоянию на 12 июня) этот показатель составил 38 человек на 100 тысяч.

"Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны соответствовать эпидемиологическим требованиям во время карантина", – отметил президент Владимир Зеленский.

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Усиленно проверять соблюдение противоэпидемических правил и при перевозке пассажиров на городском транспорте.

"Мы будем увеличивать количество транспорта, исходя из возможностей, но призываем всех пассажиров обязательно соблюдать необходимые противоэпидемические требования, в частности, масочный режим и дезинфекцию. Проверки соблюдения этих правил на транспорте будут осуществляться постоянно", - сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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Пока в некоторых регионах ситуация с коронавирусом обостряется, в Минздраве отметили, что в Винницкой области и в Киеве показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий позволяют перейти к следующему этапу смягчения карантина.