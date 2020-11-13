Сергей Сухомлин: На выборах люди показали, что поддерживают местное самоуправление, центральная власть должна с этим считаться

Сергей Сухомлин Фото из открытых источников

Третью неделю продолжается подсчет голосов на выборах, которые состоялись 25 октября. По многим общинам до сих пор нет официальных результатов и люди не знают, кто же у них выиграл. Впрочем в Житомире победителей знали давно – все экзитполы и параллельные подсчеты, сделанные штабами партий по данным из протоколов участков, твердили - действующий городской глава выигрывает уже в первом туре. Но с объявлением не спешили.

После оглашения результатов стало понятно почему – они очень не выгодны для "слуг", ведь политическая сила, соучредителем которой стал мэр Житомира Сергей Сухомлин - "Пропозиция" выиграла выборы не только в городе, но и заводит приличную фракцию в областной совет. Кандидаты от партии победили на выборах и стали председателями в Бердичеве, Коростышеве и Попельне. Депутаты от "Пропозиции" будут работать в большинстве районных, городских и поселковых советов.

Об успехе новой политической силы, противодействии оппонентов, возможности "потепления" в отношениях между центром и регионами, а также о провалах государства в борьбе с ковидом говорим с победителем выборов Сергеем Сухомлином.

Вы выиграли выборы в первом туре, впрочем с объявлением результатов были заминки, чего добивались ваши оппоненты?

Затягивали процесс "Слуги народа". Они были шокированы своим результатом и поэтому пытались оттянуть объявление. Из Киева даже приехали несколько юристов, у которых была задача отменить выборы по некоторым участкам. Было подано 7 исков в суды.

Для понимания как это выглядело, приведу пример одного участка. Партия "Слуга народа" подала в суд на председателя комиссии, вдумайтесь от "Слуги народа", чтобы отменить результаты на этом участке. Так делалось для того, чтобы другие партии даже не были задействованы в судебном процессе. У судьи, который рассматривал дело, по странному стечению обстоятельств, жена баллотировалась в депутаты тоже от "Слуги народа". Важно, что на участке, о котором идет речь, не было составлено ни одного акта о нарушениях во время голосования. И тем не менее, они пытались отменить там результаты голосования. А все из-за того, что там от "Пропозиции" шла очень сильный мажоритарщик и ее поддержали многие люди.

После огласки судья решил не идти на принятие незаконного решения и назначил пересчет голосов на этом участке. Это тоже было неправильно, потому что "слуги" даже в исковом заявлении такого не просили, но мы согласились на перерасчет. Это стало вопросом принципа – доказать, что мы честно победили.

Оппоненты ничего от этой затяжки не выиграли. После пересчета нам наоборот еще добавились голоса в областной совет. Мы обнародовали результаты судебного разбирательства и пересчета, и они поняли, что манипулировать не удастся, и прекратили подавать в суды. По участкам, где мы выиграли в первой инстанции, они уже даже апелляций не подали.

Сергей Сухомлин Фото из открытых источников

Какие самые большие нарушения были у Вас в городе?

Нарушения были в организации избирательного процесса. Чтобы вы понимали, 63% руководителей комиссий были от "Слуги народа" и они же завалили работу. Городской совет вовремя выделил средства на подготовку, но в городе утром не открылось немало участков. Там банально не были смонтированы кабинки для голосования. Хоть мы еще за день до выборов предлагали свою помощь, но председатель ТИК сказала, что договор с подрядчиком подписан и все будет сделано. В итоге пришлось утром, в день голосования, когда люди уже стояли под участками и видели закрытые двери, привлекать коммунальные предприятия, чтобы построить эти кабинки и житомиряне смогли проголосовать. Кто-то из избирателей, конечно, развернулся и ушел, и так и не проголосовал. Мне сложно сказать, что это было - злой умысел или банальная некомпетентность председателя комиссии и неумение работать. Она позже публично признала свою вину.

"Пропозиция" получила 38,1% голосов в городской совет, это хороший результат, но не достаточный для формирования большинства, с кем будете объединяться?

На местах официально коалиции не создаются. Для того, чтобы принимать решение в сессионном зале нашей фракции нужно подбирать всего 5 голосов. У нас нормальное взаимопонимание с местными командами "Батькивщины", "ЕС", "Силы и чести". Не думаю, что нам вообще нужно формировать какую-то коалицию, убежден депутаты и без формальностей будут голосовать за нужные городу вещи.

"Пропозиция" прошла также и в областной совет, чем наличие депутатов на уровне области будет помогать городу? Какие задачи ставят перед депутатами областного совета?

Польза будет не только для города, но и для области в целом. Партия "Пропозиция" полноценно шла на выборы по всей Житомирской области. Мы формировали команду так, чтобы были представлены все районы. И 6 наших депутатов прошли из разных уголков области.

Первое, над чем они будут работать – это справедливое распределение субвенций.

Следующее направление – строительство скважин. В Житомирской области уже в этом году были проблемы с отсутствием воды, даже в селах. Будем работать над тем, чтобы обеспечить сооружение скважин.

Также стоит задача строительства онкологического центра и закупки современного медицинского оборудования для лечения рака.

Планируем в области создать еще два индустриальных парка. Это можно сделать за счет софинансирования государства, области и местных общин. Такие парки нужны, чтобы инвесторы, которые заходят в Украину, имели уже готовую площадку с коммуникациями, упрощенную систему получения разрешений на аренду земли.

Также стоит задача восстановления аэропорта в Житомире. Город уже многое сделал в этом направлении. Терминал готов на 100%. Государственная комиссия несколько недель назад все изучила и подготовила проект решения для Кабмина на получение статуса международного аэропорта. Это позволит открыть пропускной пункт в Житомире. Еще нужно реконструировать и удлинить взлетную полосу. Тогда у нас будет полноценный аэропорт. Это важно не только для города, но и для всей области. Это основные направления, над которыми будет работать фракция "Пропозиции" в областном совете.

После выборов страна живет уже в новом административном устройстве, насколько это повлияет на жизнь Житомира?

Честно говоря, мы пока этого не понимаем. Я думаю, что не понимают и те народные депутаты, которые проголосовали за это административное деление. Выборы в райсоветы уже прошли. Мы своих людей туда делегировали. В Житомирском районе будем претендовать на председателя райсовета. Но понимания, какие именно полномочия будут у этих районов, до сих пор нет.

Какая сейчас у вас ситуация с ковидом? Есть ли уже какая-то помощь от центральной власти?

Город Житомир на борьбу с ковидом и ликвидацию его последствий потратил более 100 млн грн. Это и поддержка бизнеса, и закупка медицинского оборудования, и доплаты врачам. От государства мы получили 1,3 млн грн. То есть государство выделило на борьбу с эпидемией в 100 раз меньше, чем город.

Сейчас центральная власть снова пытается ввести карантин, а значит ограничить работу предпринимателей. Я не спорю, для уменьшения распространения болезни это важно, но государство не предлагает для бизнеса никаких компенсаций.

И еще один важный момент: государство не выполнило своих функций. Приведу два ярких примера. У нас в городе 2 больницы переведены на лечение больных ковид, на минувшей неделе в одной больнице уже не было кислорода. И это произошло не из-за того, что мы где-то не доработали. Необходимые договоры с поставщиками были подписаны, но у компаний, производящих кислород, просто нет возможности производить его в том объеме, который нужен. Мы нашли другого подрядчика из города Днепр, это представительство немецкой компании и в пятницу будем уже открывать криоцилиндр на 7 тонн жидкого кислорода, что обеспечит больницу кислородом.

Но государство должно просчитывать все эти моменты наперед и обеспечивать дополнительное производство таких жизненно необходимых вещей. В стране сейчас только официально 10 тысяч инфицированных в день, а на самом деле реально в несколько раз больше. А когда диагностировать ковид начнут в 20 тысяч в сутки я не уверен, что всех объемов кислорода, который производится в Украине, будет хватать для лечения только тяжелобольных.

Еще один провальный момент центральной власти - обеспечение больниц препаратами. Есть лекарства, которые нужны для тяжелобольных, на которые сумасшедший дефицит. Я сам лично покупал для родных препарат "Актемра". Покупал с рук за 37 тысяч гривен за ампулу. В городскую больницу после этого мы закупили этот препарат по 11 тысяч грн за ампулу. Приобрели на более миллиона грн, но этих лекарств не хватает, а мы купили все, что дало министерство. И больше приобрести не можем. А в это же время, на руках его продают уже 50 тысяч за ампулу. А таких ампул надо 3. Контролировать такие вещи – это ответственность государства.

Следующий провал – вакцинация от сезонного гриппа. Еще 3 месяца назад мы выделили средства на закупку вакцины. На данный момент министерство отпустило на город Житомир всего 50 доз. У нас есть деньги, мы все заявки подали, необходимые договоры подписали, а получили мизер. 50 доз - это просто капля в море от того, что нужно.

Сергей Сухомлин Фото из открытых источников

Как будете выстраивать общение с центральной властью, можно ли рассчитывать, что после завершения выборов они станут рабочими, а не будут на грани конфронтации?

Я очень на это надеюсь. Потому что противостояние между центральной властью и местным самоуправлением действительно было и это только вредило. Когда президент приезжает в какой-то регион, не обязательно в Житомир, в любой, и на встречи с ним городских глав даже не приглашают – это не нормально.

На выборах люди показали, что поддерживают местное самоуправление. Результаты и "Пропозиции" и локальных партийных брендов, таких как, скажем, в Виннице, Чернигове и других областных центрах, которые набрали значительно больше голосов за парламентские партии, – яркое тому подтверждение. К местному самоуправлению есть доверие людей и думаю центральная власть уже не сможет с этим не считаться. Надеюсь, что она начнет гораздо больше прислушиваться к лидерам на местах, чем это было до выборов.

К проекту госбюджета Ваши однопартийцы не раз предъявляли претензии, как можете оценить его с точки зрения Житомира, насколько там учтены интересы города?

Госбюджет на 2020 год лишает города Житомира 100 млн грн. Наши потери будут от льготы на земельный налог для "Укрзализныци", от отмены акциза на горючее, от долевого участия в строительстве. Мы пытаемся и через Ассоциацию городов, и через работу с депутатами от области все же отстоять, чтобы эти средства остались, увидим, что из этого получится.

Ну, и хотелось бы сказать несколько слов о самом госбюджете. На мой взгляд, он нереалистичен. Назову, для примера, один показатель – наполнение в бюджете запланировано из расчета увеличения поступлений от НДФЛ на 25%. Это абсолютная профанация. Если в этом году рост поступлений от НДФЛ был на уровне 8%, то с учетом ковида и кризиса, рассчитывать на заоблачные 25% - по меньшей мере наивно, если не бессмысленно. Я понимаю, что нужно было учесть все "хотелки" и подогнать цифры под пожелания народных депутатов и министерств, но какая польза из документа, который заведомо не будет выполняться?

Какие планы на эти 5 лет, расскажите по направлениям, что задумали реализовать?

Первый большой проект, который мы рассчитываем завершить – это реконструкция водоканала. Это комплексная модернизация, после которой город Житомир получит фактически новый водоканал, все его составляющие строятся с нуля. У нас хорошими темпами идет возведение очистных сооружений по одним из самых современных европейских технологий. Сооружается станция очистки воды. Несколько дней назад начали строительство насосной станции, которая будет обеспечивать работу канализационных стоков, это финансируется за счет гранта Республики Словения.

Второй большой проект – это строительство современных ТЭЦ, которые обеспечат более дешевое тепло для города и будут вырабатывать электроэнергию для нужд коммунального хозяйства.

Про аэропорт я уже упоминал – его тоже хотим завершить.

Еще один проект по электрификации железнодорожной ветки между Житомиром и Новоград-Волынским. Тогда через Житомир пойдут скоростные поезда и город станет узловой станцией. Его можно реализовать только при поддержке правительства. Мы прорабатывали этот проект 2 года, и я вижу, что уже есть желание его сделать.

Есть планы относительно развития коммунального транспорта. Мы в этом году планируем получить 50 новых современных троллейбусов, которые уже закупили. И дальше будем переходить на покупку электробусов.

Также будем строить Дворец спорта. Участок уже отведен, проект сделан, тендер проведен. Я думаю, что в следующем году мы начнем его строить.

Чем будет заниматься "Пропозиция" после выборов, будете готовиться к парламенту?

У депутатов, которые работают уже в органах местного самоуправления, задачи определены по каждой общине. А партия действительно уже начинает подготовку к парламентским выборам. Мы уже подошли к определению кандидатов, которые будут идти от "Предложения", это абсолютно прозрачный, демократический процесс. Будем работать и на укрепление своего авторитета, и знакомить людей с будущими кандидатами.

Для нас представительство в Верховной Раде очень важно. Это возможность для местного самоуправления вывести позицию общин на самый высокий уровень. Нам нужно принять муниципальный кодекс, который четко разграничит полномочия центральной власти и местного самоуправления, чтобы позорная практика, когда каждый новый парламент начинает принимать решения, ограничивающие права общин, была в конечном итоге прекращена. Глобальная задача – имплиментировать Европейскую хартию местного самоуправления.

Государство надо строить с фундамента, а не с крыши. Все попытки избрать президента, который бы построил страну сверху, завершались провалом. Значит будем идти другим путем и строить страну снизу. Из сильного местного самоуправления и развитых общин.