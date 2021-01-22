Сексизму нет! Как в Украине хотят бороться с гендерным насилием и наказывать за него

В Украине начнут бороться с сексизмом Фото из открытых источников

За определение сексизма взялись в парламенте

На днях группа депутатов Верховной Рады во главе с представителем "Слуги народа" Александром Качурой зарегистрировала два законопроекта, касающихся проявлений сексизма.

И уже на следующий день в обществе началась полемика по этому поводу, нужны ли такие инициативы, что именно они могут дать Украине, что изменится в проявлениях сексизма, который всегда был в Украине, после того, как его документально опишут и определят. Обо всем этом – далее в нашем тексте.

Что такое сексизм

Понятие сексизма чрезвычайно глубокое и многогранное, в нем немало переменных, много "надстроек" и "этажей". Причина такой пространности и многозначности конкретного понятия в том, что явление сексизма как распределение по полу существовало с самого начала истории мира и пока не может быть искорененным полностью ни в одной культуре никакой национальности.

Сексизм фактически является унижением или выделением человека из-за его пола. Это предвзятое отношение к лицу или его дискриминация в виде негативного отношения или антипатии по отношению к людям определенного пола.

Бытовой сексизм существует почти везде Фото из открытых источников

Традиционно поведение с признаками сексизма употребляется по отношению к женщинам, однако встречаются случаи и в отношении мужчин. Фактически это мужская дискриминация по отношению к женщинам.

Сексистские предубеждения встречаются во всех обществах мира, в том числе в современных сообществах с высоким уровнем культурного развития. Сексизм же является частью различных социальных институтов, таких как семья, образование, здравоохранение, религия, — и присутствует в таких областях общественной жизни как политика, экономика, медиасфера.

Идеология сексизма открыто или завуалированно противопоставляет женщин и мужчин друг другу, приписывая им противоположные качества. Также сексисты оправдывают господствующее положение мужчин и подчиненное положение женщин, оправдывая это естественным возникновением такого "баланса".

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За какой "сексизм" хотят штрафовать в Украине: анализ законопроекта

По словам Александра Качуры, существует рекомендация Комитета министров Совета Европы для Украины относительно законодательного введения понятия "сексизм". На основании этих рекомендаций и были наработаны законопроекты.

В Верховную Раду было подано два проекта законов – № 4598 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета проявлений сексизма в обществе" и № 4599 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за проявления сексизма в обществе".

Первый определяет понятие "сексизма" и вносит изменения в несколько законов, которые запрещают его проявления. Второй определяет наказание для тех, кто будет проявлять сексизм по отношению к другим.

Что предлагают называть сексизмом. Согласно законодательной инициативе, сексизмом являются любые действия, жесты, визуальные проявления, произнесенные или написанные слова, практика или поведение, в основе которых лежит идея о том, что человек или группа людей хуже других из-за своего пола, которые проявляются в общественной или частной сфере, в интернете и направлены на:

нарушение собственного достоинства или прав человека или группы людей;

сексуальный, психологический вред или страдания человека или группы лиц;

создание угрожающей, враждебной, унизительной или оскорбительной среды;

препятствование независимости или полноценному осуществлению прав человека со стороны лица или группы лиц;

поддержку и усиление гендерных стереотипов.

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Что не будет проявлением сексизма. В законопроекте прописаны случаи, которые не могут быть проявлениями сексизма и дискриминацией по признакам пола:

специальная защита женщин во время беременности, родов и грудного вскармливания ребенка;

обязательная срочная служба для мужчин, предусмотренная законом;

разница в пенсионном возрасте для женщин и мужчин, предусмотренная законом;

особые требования по охране труда женщин и мужчин, связанные с охраной репродуктивного здоровья .

Куда и как жаловаться на проявления сексизма. Законопроектом предлагается в п. 1 ч. 2 ст. 262, где говорится о мелком хулиганстве, добавить слово "сексизм". Следовательно, в части ответственности документ приравнивает эти два явления. Также в документе прописана последовательность действий в случае жалобы на проявления сексизма. Жаловаться можно в государственные органы, органы местного самоуправления и должностным лицам, в Национальную полицию, уполномоченному Верховной Рады по правам человека.

Штрафы за сексизм. Согласно законопроекта № 4599 предлагается установить ответственность за проявления сексизма, расширив статью 173-2 Кодекса об административных правонарушениях.

Такие правонарушения наказываются наложением штрафа от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (170 – 340 грн) или общественными работами на срок от 30 до 40 часов или административным арестом на срок до 7 суток.

Такие же повторные действия влекут за собой штраф от 20 до 40 необлагаемых минимумов (340 – 680 грн), общественные работы от 40 до 60 часов или административный арест до 15 суток.

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История вопроса в Украине

В Украине пока нет регулярных или постоянных мероприятий на национальном уровне, которые могли бы действенно контролировать или влиять на проявления сексизма, уменьшая их частоту. Однако существуют инструменты контроля за борьбой с сексистской рекламой:

Кампания против сексизма в политике и СМИ "Повага", которая работает с 2014 года и делает медиаприводом сексистские сообщения (рекламу, телепередачи, выступления публичных лиц), проводит просветительскую работу о сексизме и мониторит украинское медиапространство на гендерную чувствительность; инструмент Лиги защиты прав женщин "Гармония равных" "Пожаловаться на сексизм" (позволяет мгновенно сообщить через онлан-форму о сексистской рекламе), образовательно-аналитический ресурс Гендер в деталях (публикует тематические материалы о женщины, гендерное неравенство и преодоление стереотипов).

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Как в мире обстоят дела с сексизмом

Вопрос проблемы бытового сексизма и гендерного насилия на высоком государственном уровне чрезвычайно остро стоит сейчас в мире. Обычно это действия, направленные на женщину лишь из-за того, что она - женщина. В разных странах различные виды гендерного насилия проявляются чаще или реже – из-за особенностей менталитета и культурного развития.

В категорию гендерного насилия входят следующие виды преступлений по признаку пола:

Гендерцид – убийства людей из-за их пола или в связи с ним; убийство женщин или мужчин.

Физическое насилие: побои (в контексте семейного насилия), насилие над проституированными женщинами, насилие над женщинами с нарушениями здоровья, опасные бьюти-практики (бинтование ног, шейные обручи, навязывание пластической хирургии, моделей, танцовщиц, спортсменок), торговля органами;

Семейное насилие, в том числе над детьми: физическое (побои), сексуальное (супружеские изнасилования (секс без согласия), растление, педофилия), психологическое (унижение, ограничение контактов и изоляция партнерши от людей, преследования, патологическая ревность), экономический: ограничение прав вследствие отъема денег);

Психологическое насилие: преследование, травля, запугивание, шантаж, издевательство, унижение;

Сексуальное насилие: изнасилование, принудительную проституцию и порнографию, сексуальное рабство, торговлю людьми, сексуальные домогательства, сексуальная объективация;

Табуирование женской физиологии и двойные этические стандарты в отношении сексуального поведения и интимных выборов;

Миф о красоте и опасные для жизни бьюти-практики для женщин (китайское бинтование ног, шейные обручи, корсеты, пластические операции, жесткие диеты), стандарты внешности, дискриминация по внешнему виду при приеме женщин на работу.

Дискриминация на рынке труда: неоплачиваемая работа, традиционность работы, которую выполняют женщины (домашняя работа, воспитание, уход за пожилыми и инвалидами), разница зарплат,

Запрет или неодобрение лицам определенного пола заниматься определенными профессиями или занимать должности только на том основании, что они принадлежат к тому или иному полу.

Часто гендерное неравенство проявляется в карьере Фото из открытых источников

В мире продолжается борьба за права женщин и уменьшение проявлений сексизма. Речь идет в частности о феминистической языковой реформе, введении феминитивов (включение в язык всех гендеров с избавлением от пренебрежительных/негативных коннотаций), активном феминистическом движении "За права женщин". Развиваются и внедряются международные кампании, такие как HeForShe, а также флешмобы (MeToo, ЯНеБоюсьСказати), информационные кампании для преодоления сексизма в медиа, такие как "Женщины в красном" против предвзятости в Википедии".