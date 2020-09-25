Санкции против Беларуси и РФ и перенос площадки ТКГ: Главное на утро 25 сентября

Утро пятницы выдалось относительно спокойным в информационном поле

Санкции против России со стороны западного мира не прекращаются Фото из открытых источников

Мировое сообщество нарабатывает и согласовывает санкции — под прицелом Россия и Беларусь. Россия может получили дополнительные ограничения из-за отравления Навального, а Беларусь — за инаугурацию президента страны Александра Лукашенко.

Среди прочего стоит отметить, что Украина в одностороннем порядке не может решить вопрос переноса площадки ТКГ из Беларуси.

О главных новостях утра 25 сентября рассказываем подробнее.

Санкции за отравление Навального

Конгресс США готовится ввести санкции против России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Законопроект внесла группа американских сенаторов.

Сенаторы предлагают ввести санкции против российских официальных лиц, причастных к грубому нарушению международного права".

Алексей Навальный Facebook-страница Алексея Навального

А парламент Литвы поддержал резолюцию о необходимости остановки строительства газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2) из-за отравления российского оппозиционера.

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Ситуация в Беларуси

Координационный совет Беларуси в четверг, 24 сентября, заявил, что инаугурация президента Александра Лукашенко – это прекращение его полномочий как главы государства. Оппозиция вновь призвала власти страны к переговорам.

Накануне сообщили, что исчезла адвокат оппозиционера Марии Колесниковой - Людмила Казак. С полудня, 24 сентября, она перестала выходить на связь.

Исчезла адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак Фото из открытых источников

Позже стало известно, что ее задержали правоохранители якобы за совершение административного нарушения.

Чрезвычайный и Полномочный посол Литовской Республики в Украине Вальдемарас Сарапинас заявил, что какие-либо соглашения белорусского руководства с Российской Федерацией не будут признаны в Евросоюзе.

Санкции против руководства Беларуси за нарушение прав человека в духе акта Магнитского разрабатывает и Великобритания.

Перенос площадки для ТКГ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) Леонид Кравчук заявил, что вопрос переноса переговорной площадки из Минска должен решаться совместно всеми сторонами. Сейчас он не видит необходимости в переносе, поскольку встречи проходят в режиме видеоконференции.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

По его словам, ведущая роль в вопросе переноса переговорной площадки у модератора, которым является ОБСЕ. Ни Украина, ни Россия не могут самостоятельно принять такое решение.

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Программу "Доступные кредиты" продлят

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что программа "Доступные кредиты "5-7-9%" будет продлена на следующий год в том виде, в котором она работает сейчас.

По его словам, правительство уже заложило деньги в проект госбюджета по этому направлению на 2021 год.

Коронавирус в Украине и мире

В Украине по состоянию на утро выявлено 191 67 случаев заболевания коронавирусом, из них 85 133 человек выздоровели, 3 827— умерли.

В воинской части №3029 Национальной гвардии Украины у трех военнослужащих ПЦР-исследование выявило COVID-19.

Фото из открытых источников

В мире по состоянию на утро 25 сентября выявлено 32 420 102 случаев коронавируса из них 23 934 098 человек выздоровели, 987 813 — умерли.

Традиционное карнавальное шествие в Рио-де-Жанейро не состоится в феврале 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

А между тем в ООН отметили, что вследствие недостатка глобальной подготовленности и взаимодействия коронавирус вышел из-под контроля.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 24 сентября, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины один раз нарушили договоренности насчет перемирия.

Режим прекращения огня противник нарушил в вечернее время суток, осуществив выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону наших позиций вблизи Каменки.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Погода на 25 сентября

По информации синоптиков практически на всей территории страны будет переменная облачность. Температура воздуха во всех областях будет колебаться в пределах +23...+27. В Закарпатской и Ивано-Франковской областях днем дождь.

Прогноз погоды на 25 сентября Укргидрометцентр

Ночью на юге прогнозируют +12+17 градусов, на западе +10...+12, в северных, центральных и восточных регионах +8...+12 градусов.

В столице осадков не ожидается, температура воздуха днем составит +24...+26 градусов, ночью +9...+11.

Курсы валют

Официальный курс доллара на 25 сентября НБУ установил на уровне 28,24 грн, евро - 32,89 грн, российский рубль — 0,366 грн.

Поэтому по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара повысился на 8 коп. Евро подешевел на 7 коп.

Цены на топливо

По состоянию на утро 25 сентября, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет" составляют, в грн: