Санду выступила за вывод российских войск из Приднестровья, в Кремле - против: Как Молдова будет выходить из конфликта

Президент Молдовы Санду готова к переговорам с неподконтрольным Приднестровьем

Фото из открытых источников

Новый глава Молдовы Майя Санду снова подняла вопрос о пребывании российских военных на территории неподконтрольного Приднестровья. Он обсуждается уже не один год, однако решение пока так и не нашли, к тому же Россия против вывода своих военных.

О попытке Молдовы решить приднестровский конфликт рассказываем подробнее.

Позиция президента Молдовы Санду

В Молдове в прошлом месяце выбрали нового президента. Главой страны стала бывший премьер-министр Майя Санду. Она рассказала свое видение присутствия российских войск в непризнанном Приднестровье.

Санду подчеркнула, что все правительства страны имели такую точку зрения, и в ее позиции нет ничего нового.

Президент Молдовы Майя Санду Фото из открытых источников

"Это официальная позиция Республики Молдова, которая не менялась, и я продолжу ее продвигать. Эта оперативная группа должна быть выведена, боеприпасы должны быть вывезены. Очень важно восстановить территориальную целостность и независимость Республики Молдова", - отметила она.

Также избранный президент Молдовы подчеркнула, что требование вывести войска является не просто декларацией, а важным вопросом, над которым страна будет работать.

"Это необходимость. Буду работать с Россией столько, сколько надо, чтобы решить вопрос вывоза оружия и вывода войск", - подчеркнула Майя Санду.

Отмечалось, что Молдова согласилась на диалог с непризнанной "властью" в Тирасполе, а Россию согласилась считать "посредником", но переговоры между ними продолжаются до сих пор.

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Что ответили в Кремле

В свою очередь власти РФ убеждены, что заявления президента Молдовы по Приднестровью угрожают дестабилизацией в регионе, и выразили надежду, что страна воздержится от "резких движений" в теме российских миротворцев.

"Россия выполняет очень важные функции, и, безусловно, изменение какого-то статус-кво, который основывается на духе и букве международного права, конечно, может привести к серьезной дестабилизации. Мы рассчитываем, что это все будет обсуждаться и не будут делаться любые резкие движения в этом плане", - отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Фото из открытых источников

Также он рассказал, что Санду не обсуждала с Москвой идею реформировать миссию российских "миротворцев" в Приднестровье, превратив ее в гражданскую.

Песков отметил, что с Игорем Додоном был "гораздо более конструктивный" диалог.

В Кремле рассчитывают, что у нового руководства Молдавии есть большая потребность "в более сбалансированном подходе в контексте наших двусторонних отношений".

"Мы рассчитываем на то, что этот конструктивизм будет продолжаться, что в этом плане будет определенная преемственность, и мы будем учитывать все возможные негативные последствия любых резких шагов", - сказал он.

Попытки решить вопрос Приднестровья

Приднестровский конфликт пытаются урегулировать уже не один десяток лет. Сама же Санду убеждена, что выбранный "мягкий подход" в переговорах не позволил разрешить конфликт даже в течение 28 лет.

В сентябре 2019 года тогдашний глава МИД Молдовы Николай Попеску на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве заявил, что присутствие российских военных в Приднестровье противоречит Конституции Молдовы.

"Вывод российских войск остается одним из важнейших приоритетов для Молдовы", - сказал он.

А Лавров назвал присутствие российских военных в Приднестровье неотъемлемой частью тех усилий, которые Москва делала, чтобы урегулировать приднестровскую проблему в рамках территориальной целостности Молдовы.

Только за последние три года Молдова пыталась несколько раз урегулировать вопрос вывода российских войск с территории непризнанной республики.

Переговоры по урегулированию приднестровского конфликта проходили в Вене в ноябре 2017-го. Тогда достигли определенных успехов - договорились о:

- обеспечении надлежащего функционирования в Приднестровье школ с преподаванием на молдавском языке на основе латинской графики;

- признании Кишиневом дипломов о высшем образовании, выданных в Приднестровье;

- восстановлении мобильной и стационарной связи между двумя берегами Днестра;

- обеспечении беспрепятственного доступа молдавских фермеров к своим сельскохозяйственным угодьям, расположенным на левом берегу Днестра.

В июле 2018-го Парламентская ассамблея ОБСЕ подтвердила необходимость вывода российских войск и вооружения с территории приднестровского региона Молдовы и переформатирования миротворческой миссии на Днестре.

В июне 2018 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск из приднестровского региона.

К решению конфликта готова была присоединиться Украина, предоставив коридор для вывода российских войск, однако Россия не намеревалась забирать своих военных.

В сентябре 2017 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация выведет войска из Приднестровья только после создания соответствующих условий. Он также отметил, что те, кто инициирует вывод российских военных из Приднестровья, хотят войны РФ с Украиной и Молдовой.

Лавров напомнил, что российские военнослужащие находятся в Приднестровье на основе соглашений, которые были заключены вскоре после того, как горячую фазу конфликта в начале 90-х удалось погасить благодаря российской армии.

Стоит напомнить, что в соответствии с подписанным в 1992 году в Москве соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта на Днестре в зоне безопасности (более 200 км вдоль реки) разместили посты миротворческих сил России, Молдовы и Приднестровья.

На территории приднестровского региона расквартировано более полутора тысяч военнослужащих России, а на военных складах в селе Колбасная Рыбницкого района хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов и авиабомб.

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Позиция бывшего президента Молдовы

А вот позиция по Приднестровью Игоря Додона во времена его президентства была неоднозначной. Так, в феврале этого года он заявил, что он готов предоставить непризнанному Приднестровью автономию и ряд гарантий. По его словам, политическое урегулирование можно обеспечить только после переговоров.

Через несколько дней после заявления Додон сообщил, что страна не готова обсуждать вопросы Приднестровья.

"Считаю, что приднестровская проблема может быть решена и будет решена тогда, когда мы найдем компромисс, внутренний, на национальном уровне, в переговорах с представителями левого берега Днестра... После мы начнем решать проблему политически. Публично обсуждать политическую сторону вопроса мы пока не готовы", - отметил он.

В сентябре 2018-го Додон пообещал определить способ реинтеграции приднестровского региона в состав Молдовы путем проведения референдума.

Он отметил, что после политического решения приднестровского конфликта войска с территории левого берега Днестра должны покинуть зону вместе с вооружением, которое хранится там.

За два месяца до этого, в июле 2018 года тогдашний глава страны выступил за сохранение в зоне безопасности на Днестре миротворческой миссии, в состав которой входят российские военные.

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Что дальше?

Президент Молдовы Майя Санду планирует продвигать урегулирование ситуации с Приднестровьем через активизацию формата "5+2", а также взаимодействие по неполитическим вопросам, которые важны для обеих частей страны.

Она заверила, что диалог будет продолжаться, в частности в формате "5+2", который нужно активизировать, потому что в последнее время его работа не была достаточно эффективной (в формат входят представители Молдовы, Приднестровья, а также РФ, ЕС, ОБСЕ, США и Украина).

Мая Санду добавила, что оба берега могут без международных посредников совместно работать над вопросами, актуальными для обеих сторон, - как борьба с коррупцией и контрабанда.

Избранный президент отметила, что многие жители Приднестровья захотели принять участие в голосовании на выборах президента Молдовы несмотря на то, что по ту сторону Днестра не было возможности осуществлять предвыборную агитацию.