Рождество по григорианскому календарю: Почему большинство стран мира отмечает рождение Христа 25 декабря

Завтра - католическое Рождество Фото из открытых источников

Рождество – крупнейший религиозный праздник в истории человечества, в частности, и в современном укладе жизни верующих

В мире Рождество празднуют по-разному. Кто-то готовит двенадцать блюд и идет в церковь, кто-то молится дома, одни колядуют, другие читают книги, кто-то собирает всю семью вместе, а кто-то празднует один. Сколько людей, столько и традиций. Существует и еще одно отличие в праздновании Рождества – день, на который оно приходится. У христиан восточного обряда это 7 января, тогда как христиане западного обряда отмечают праздник рождения Христа 25 декабря. Первые придерживаются юлианского, а вторые – григорианского календаря.

Далее рассказываем о традициях празднования Рождества, которое в народе называют католическим, по григорианскому календарю и его отличиях от "православного" Рождества.

История установления даты Рождества

Дата рождения Иисуса Христа на самом деле вымышленная и установлена церковью по собственному усмотрению. Ни в Библии, ни в религиозных историях или отрывках Священного Писания ее нет.

В Римской империи 25 декабря отмечали один из важнейших праздников ‒ день "Непобедимого Солнца". Ночь становилась короче, а световой день – длиннее. Но в империю пришло христианство, и, дабы уменьшить влияние языческого праздника, в этот день начали отмечать день рождения "Истинного солнца". По мнению историков, это был, так сказать, день рождения Иисуса Христа.

Фактически весь мир до сих пор празднует Рождество одинаково – 25 декабря. Но католики делают это по григорианскому, а православные – по юлианскому календарю.

В 46 году до нашей эры римский император Юлий Цезарь ввел в обращение календарь, названный позднее по его имени юлианским. Однако он был не совсем точным.

Планета Земля делает оборот вокруг Солнца на 12 минут медленнее, чем думали древние римляне. Поэтому с течением лет и столетий календарь начал смещаться и Рождество начало "приближаться" к весне, а Пасха – к лету. За полторы тысячи лет юлианский календарь "отстал" на 10 дней.

Тогда Папой Римским был Григорий XIII, решивший немного "подрихтовать" юлианский календарь. Он подсчитал, что для унификации отставания некоторые високосные годы "задним числом" стоит считать не високосными, а также нужно пропустить 10 дней. Поэтому в 1582 году за 4 октября наступило 15 октября. Календарь был приведен в порядок – теперь время оборота Земли в календаре отставало от фактического всего на 26 секунд. Календарь назвали григорианским – теперь по имени Папы Григория.

Некоторые, хоть и не все, страны перешли на новый григорианский календарь. Однако церковь осталась при юлианском. Получается, что люди уже жили по новому – григорианскому – стилю, а церковь – по старому, то есть юлианскому. Между тем неточность юлианского календаря за годы углубилась, и сейчас она составляет 13 дней.

Новости по теме: Топ новогодне-рождественских мультиков о добре и любви: От 60-х и до сегодня

Когда родился Христос?

Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился во время правления императора Августа в городе Вифлееме в семье плотника Иосифа из Назарета и Марии. Они прибыли в Вифлеем для участия в переписи населения и вынуждены были ночевать в хлеву для скота, потому что мест в заезде не было. По легенде, во время рождения Христа взошла Вифлеемская звезда, указав на место мудрецам с Востока. Первыми пришли поклониться Христу пастухи, которым рассказал о его рождении ангел. Волхвы пришли в Иерусалим и вопросами о родившемся "царе иудейском" разозлили царя Ирода. Мудрецы нашли маленького Христа и преподнесли ему дары — золото, ладан и смирну.

Далее иудейский царь Ирод велит убить всех детей в возрасте до 2 лет, но Иисуса спасают – ангел предупреждает Иосифа об опасности, и семья убегает.

Так звучит общеизвестная легенда о рождении Иисуса Христа, и она одинаково почитаема у христиан как восточного, так и западного обрядов.

Когда празднуют Рождество в мире

Дата празднования Рождества и Богоявления долго была камнем преткновения в отношениях между Востоком и Западом. В конце IV ст., когда оба праздника отмечались всей христианской Церковью, смысл, который вкладывался в них, был разный. На Западе 25 декабря праздновали исключительно день рождения Христа, тогда как на Востоке добавляли упоминание о приходе волхвов и посвящали Рождению Христа ночную службу, а поклонению волхвов – день.

Католическое Рождество празднуют испокон веков Фото из открытых источников

Сейчас юлианским календарем пользуются Русская, Грузинская, Сербская, Иерусалимская православные церкви, Армянская апостольская церковь, а также Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) и празднуют Рождество в ночь на 7 января.



Александрийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская православные церкви, Православная церковь Чешских земель и Словакии и Православная церковь в Америке празднуют Рождество в ночь с 24 на 25 декабря.

25 декабря Рождество отмечают в Португалии, США, Германии, Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Испании, Финляндии, Великобритании, Греции, Венгрии, Италии, Ирландии, Люксембурге, Нидерландах, Швеции, Чехии, Словакии, Дании, Норвегии. Тогда как и 25 декабря, и 7 января Рождество празднуют в Украине, Беларуси, Молдове.

Новости по теме: Три длинных уик-энда: Как украинцы будут отдыхать на новогодне-рождественские праздники

Разница между Рождеством 25 декабря и 7 января

...по сути отсутствует, кроме разницы в числах. Согласно привязке ко дню Рождества, период праздников длится до 6 января по григорианскому календарю и до 19 января — по юлианскому. Празднования длятся начиная за 5 дней до самого Рождества, то есть с 20 декабря. В Украине обе даты являются праздничными выходными днями – и 25 декабря, и 7 января.

Еще на заре христианства на украинских землях, то есть во времена существования Киевской Руси, потомки язычников начали утверждать новую религию и подстроили под нее старые обычаи, присущие многобожию. Так языческая атрибутика была переосмыслена на новый христианский лад.

Поэтому получается, что день, когда начинается новый солнечный год (во что верили и язычники), и есть Рождество, когда родился Божий Сын, Спаситель мира.

Со временем христиане видоизменили обрядность – магические действия и ритуалы стали поминовением усопших и молитвами одному Богу. Теперь вместо многих богов люди просят заступничества и помощи у единого бога, чтобы он дал здоровье, достаток, мир и хороший урожай.

Традиции католического Рождества

Символизм Адвента. До Рождества продолжается Великий пост, а один из его периодов у христиан католической церкви называется "адвент", то есть "приход" (с латыни). Впервые о праздновании Адвента в западной церкви заговорили в 380 году, когда Сарагосский собор ввел правила богослужений к празднику Богоявления.

Веночек к Адвенту Фото из открытых источников

По сути Адвент – это время ожидания в канун Рождества. Пост еще продолжается, но уже полным ходом идут приготовления к празднику. Согласно григорианскому календарю, Адвент начинается за четыре недели до Рождества, то есть в период с 27 ноября до 3 декабря, а завершается 24 декабря. В восточном же христианстве Рождественский пост длится 40 дней – с 28 ноября до 6 января.

Адвент – это радостное ожидание и время поразмышлять о Втором Пришествии Христа. В эти дни принято печь особое рождественское печенье, готовить или покупать подарки близким, а также делать украшения для дома. Основными цветами в таких украшениях издавна являются красный (символ крови Христа) и зеленый (символ верности Христу, символ надежды).

Рождественское печенье Фото из открытых источников

Существует традиция, имеющая отношение исключительно к этому предрождественскому периоду. Это "веночек Адвента" – венок из елочных веток, остролиста и плюща, в который вплетены четыре свечи. Венок по сути является кругом и символизирует постоянство и неизменность Бога.

В первое воскресенье зажигают одну свечу, во второе – две, в третье – три и в четвертое – четыре. Таким образом с каждым днем как будто становится светлее. Непосредственно на Рождество зажигают все свечи, как символ большого праздника.

В первое воскресенье, которое зовется железным или вишневым Адвентом, зажигают белую "Свечу пророка" ("Свеча надежды") как символ грядущего пришествия Иисуса Христа. Она является как бы пророчеством скорого пришествия Спасителя.

Во второе воскресенье – медный или сиреневый Адвент, когда зажигают "Свечу Вифлеема" (Свеча мира) в память о месте, где родился Спаситель.

Третье воскресенье – серебряный или бузиновый Адвент, когда зажигают красную или розовую "Свечу пастухов" (Свеча радости), что напоминает о пастухах, которые первыми увидели Иисуса.

Четвертое воскресенье – золотой или каштановый Адвент. Зажигаем первые три свечи и присоединяем к ним четвертую – "Свечу ангелов" (Свеча любви). Она символизирует ангелов, которые объявились пастухам в вифлиемской пещере, возвещая им о рождении Сына Божьего.

Новости по теме: Злой Дед Мороз, паутина на елке и зимнее солнцестояние: Топ невероятных новогодне-рождественских легенд

Традиция рождественского обеда. Утром на Рождество принято ходить в церковь, а после этого – садиться за стол. Пока жена накрывает на стол, муж ходит по дому и посыпает его освященной в церкви солью – для защиты от злых сил. Для этого же по углам стола кладут чеснок, а под скатерть немного сена и копеек. Это делают для того, чтобы следующий год принес богатство. Во время рождественского обеда можно есть не только постную, но и скоромную пищу: ветчину, колбасу, яйца, холодец и тому подобное.

Рождественский обед Фото из открытых источников

Еще одна традиция Рождества, кстати, похожая на древнюю языческую, – оставлять по ложке каждого блюда для духов умерших родственников.

Традиция колядования. Три дня после Рождества принято колядовать. Дети, молодежь и взрослые поют песни, в которых превозносят Бога и его доброту. Колядуют во время застолий и когда идут в гости.

Вертеп. Это – уникальная рождественская традиция, воспроизводящая историю рождения Иисуса Христа. Вертеп обязательно должен иметь рождественскую восьмиугольную звезду как символ радости, потому что она разносит новость о рождении Иисуса. Звезду чаще всего делают из дерева, заворачивают в цветную ткань и украшают кистями.