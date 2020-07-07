Рождество Иоанна Предтечи и Ивана Купала: Как соединились библейский и языческий праздник

Праздники так или иначе ассоциируются с водой, однако имеют более глубокий смысл

7 июля отмечается один из великих праздников, которые по значимости идут после 12-ти двунадесятых праздников. Он посвящен рождению пророка в семье священника Захарии и его жены Елизаветы. Позже этот пророк предсказал пришествие на Землю Мессии - Иисуса Христа, и крестил его в водах Иорданской реки.

Праздник Рождества Иоанна Предтечи является непереходящим, а Иоанн - наиболее почитаемым христианским святым после Богородицы.

Рассказываем подробнее о традициях празднования Рождества Иоанна Предтечи и почему в этот день отмечают Ивана Купала.

Кем был Иоанн Предтеча

Проживал Иоанн Предтеча или Иоанн Креститель примерно с 6-2 года до н.э. до 30 года н.э. Он был родственником Иисуса Христа по материнской линии, родившись на шесть месяцев раньше. Его родители были пожилыми людьми, умерли когда Иоанн был еще маленьким.

Имя Предтечи значит, что он предшествовал рождению Спасителя. А Крестителем - потому что именно он крестил Христа в Иорданской реке.

Иоанн долгие годы вел уединенный образ жизни, жил в пустыне. В 30 лет его позвал Господь выйти из пустыни, чтобы предупредить о приходе Спасителя. Иоанн исполнил волю Господа и стал проповедовать людям о крещении и покаянии. Он также начал крестить людей в водах. Таинство это было прообразом современной церемонии. Однажды к берегам реки пришел сам Иисус, который обратился к Иоанну с просьбой окрестить его.

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Крещением Иисуса Христа увенчалась проповедь Иоанна Предтечи. Умер он мученической смертью. Царь Ирод Антипа, сын царя Ирода Великого (который после Рождества Христова приказал убить всех вифлеемских младенцев) посадил пророка в темницу за то, что тот обличал его в преступном браке с Иродиадой. На пиру в честь дня рождения дочь Иродиады Саломея танцевала для Ирода, и в награду за танец мать подговорила ее попросить у царя смерти пророка. Иоанну Крестителю отрубили голову, и Саломея принесла ее на блюде Иродиаде. В память об этом установлен церковный праздник – Усекновение главы Иоанна Предтечи.

Праздник Ивана Купала

Рождество Иоанна Предтечи совпало с празднованием в дохристианские времена языческого праздника Ивана Купала. Ним заканчивается летний солнечный цикл годовых календарных дохристианских праздников. Ивана Купала — это праздник молодежи, парней и девушек — Купало или Купайло позже он соединился с церковным — рождением Иоанна Крестителя.

Само название праздника Ивана Купала люди ассоциировали с тем, что Иоанн Креститель купал Иисуса Христа во время Его крещения.

Церковь пыталась бороться с проявлениями язычества, однако некоторые из них живут по сей день. Так, сохранились дохристианские традиции и обычаи прыгать через костер, который является символом Солнца, плести и пускать по воде венки со свечами и тому подобное. А самые отчаянные ищут цветок папоротника.

Что можно, а чего не стоит делать 7 июля

Рождество Иоанна Предтечи имеет несколько запретов. Этот день выпадает на Петров пост, поэтому стоит поститься. Также, по рекомендации священнослужителей стоит отказаться от шумных гуляний, песен и других купальских атрибутов. В этот день следует сходить на богослужение. Также традиционно в большие религиозные праздники запрещается вся домашняя и хозяйственная работа.