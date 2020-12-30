Рождественская история ужасов: Жуткие истории о Новом годе и Рождестве

Существует немало книг-триллеров о Рождестве Фото из открытых источников

Книги иногда бывают даже страшнее фильмов ужасов

Новый год и Рождество – это, безусловно, веселые и радостные праздники, однако в них есть что-то магическое, непознанное и непостижимое. Иногда это ощущение нерукотворного чуда, а иногда – будто присутствие чего-то потустороннего, духов, призраков, голосов. Именно эту атмосферу часто "ловят" писатели, сочиняя романы и рассказы, где так или иначе фигурирует зима, Рождество или период накануне праздников, когда может произойти что угодно.

Далее рассказываем о нескольких самых интересных книгах о Рождестве, от которых кровь стынет в жилах. Наша подборка не является перечнем книг только о Рождестве, но их точно можно прочитать накануне новогодней ночи и Рождества.

"Вий" Николая Гоголя. Это – известная многим мистическая повесть русского писателя Николая Гоголя о "чем-то" потустороннем в жизни обычного человека. Эта книга – классический пример рождественского хоррора. Здесь есть и ритуал, и невероятное и непонятное перевоплощение, и ужас, и борьба со злом и в конце концов, как в серьезных триллерах, – победа этого самого зла.

Кадр из советского фильма "Вий" 1967 года Кадр из фильма

На первый взгляд, повесть рассказывает о мужчине, которому довелось встретиться с нечистой силой. Но детали и атмосферность книги заставляют читателя то и дело вздрагивать. Гоголь написал эту книгу, как и большинство своих произведений, по мотивам жутких народных легенд.

"Вий" – это древнеславянское демоническое существо, с которым связан сюжет повести. Три студента киевской бурсы заблудились в темноте и заночевали на незнакомом хуторе. Их оставила на ночь старая женщина, которая оказалась ведьмой и решила напугать одного из студентов – Фому Брута.

Наутро чары развеялись, а студенты вернулись домой в Киев. За несколько дней Фома получает приказ от ректора бурсы — читать молитвы над дочерью богатого сотника. Фома боится и пытается отказаться, но его запирают на ночь в церкви вместе с умершей, чтобы он произнес по ней молитвы. Фома смотрит на девушку и понимает, что она и есть та ведьма, которую он видел на недавней ночевке...

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"Ночь перед Рождеством" Николая Гоголя. Повесть рассказывает о событиях, случившихся в канун Рождества с кузнецом Вакулой, его любимой девушкой Оксаной и многими другими действующими лицами. Вакула любит Оксану, но она обещает выйти за него замуж, только если он подарит ей черевички, которые носила сама императрица Екатерина.

Кадр из фильма "Ночь перед Рождеством" 1961 года Фото из открытых источников

Среди персонажей есть ведьма на метле, которая летает по небу и собирает в рукава звезды, и черт, прячущий в карман Луну. После череды забавных событий черт оказывается в мешке, который берет Вакула, идущий к Оксане. Она снова говорит, что выйдет за него, только если получит царицыны черевички.

Вакула огорчен и не знает, что делать. В этот миг черт выскакивает из мешка, садится на шею кузнеца, обещая ему Оксану. Но Вакула хватает черта за хвост и, угрожая его перекрестить, велит нечистому везти его в Петербург, к царице за черевичками.

В Петербурге Вакуле удается уговорить царицу подарить ему обувь – победителем он возвращается в село, где его ждет Оксана, готовая выйти замуж и без подаренных туфелек.

"Кладбище домашних животных" Стивена Кинга. Это – роман в жанре готической литературы, рассказывающий о семье Рейчел и Луиса и их двух детях. Они переезжают в город Ладлоу. Там соседские дети устраивают нечто вроде захоронения домашних любимцев. Вдруг Луис видит призрак своего умершего пациента, который предупреждает его – не стоит ходить в лес за кладбищем домашних животных, но он нарушает запрет.

Кадр из фильма "Кладбище домашних животных" 2019 года Фото из открытых источников

Рейчел с детьми едет к родителям, в тот же день домашнего любимца кота Черча сбивает грузовик. Луис хоронит кота чуть дальше от кладбища домашних животных, и на следующий день кот оживает и возвращается домой, но немного другим – более жестоким и резким.

Через несколько дней грузовик сбивает маленького сына Луиса, и он решает воскресить ребенка таким же образом…

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"Рождественская песня в прозе" Чарльза Диккенса. Это, конечно, не история ужасов, но испугаться все же можно.

Кадр из анимационного фильма "Рождественская история" Фото из открытых источников

Это – рассказ-притча о перерождении скупого и жесткого Скруджа в порядочного доброго человека. По сюжету фантастические образы рождественских Духов появляются перед Скруджем и заставляют его измениться. Ему придется совершить ночное путешествие вместе с Духами и увидеть собственными глазами, каков мир и люди в нем.

"Чарли и шоколадная фабрика" Роальда Даля. Как и одноименный фильм, это не история ужасов, хотя жуткого здесь довольно много.

Кадр из фильма "Чарли и шоколадная фабрика" Фото из открытых источников

Мальчик из бедной семьи Чарли Бакет в канун Рождества случайно получает возможность заглянуть внутрь таинственной шоколадной фабрики, находящейся в городе. Более того – ему представится возможность познакомиться с загадочным и эксцентричным владельцем фабрики Вилли Вонкой. Казалось бы – сказка. Но нет: на протяжении путешествия Чарли и читателей будут ждать зловещие замыслы Вонки и их искусное воплощение.

"Сияние" Стивена Кинга. Роман в жанрах психологических ужасов и готической литературы рассказывает о бывшем преподавателе Джеке Торренсе, который устраивается смотрителем и переезжает с семьей на зиму в горный отель "Оверлук". Джек – алкоголик в "завязке", который вдруг начинает ощущать влияние гостиницы и призраков, там живущих.

Знаменитая сцена из фильма "Сияние" Стэнли Кубрика Фото из открытых источников

Мы узнаем, что сын Джека Дэнни – мальчик со сверхспособностью, так называемым сиянием. Это позволяет ему читать мысли, видеть и слышать призраков и разговаривать с похожими владельцами сияния с помощью силы мыслей. Работник отеля предупреждает Дэнни не заходить в номер №217.

В конце концов семья Торренсов остается одна в целом отеле, и вот начинают происходить странные вещи: оживают пожарный шланг и кусты. А однажды Денни заходит в номер 217 и видит призрак женщины в ванне.

Настоящий хозяин отеля берет контроль над разумом Джека, который разбивает радио, портит снегоход и начинает испытывать непреодолимое желание убить свою семью. После нескольких неудачных попыток сделать это Джек погибает, а его жену и Дэнни спасают.

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"Страна Рождества" Джо Гилла (сын Стивена Кинга). По сюжету, маленькая Виктория Макквин с детства умеет находить утерянные вещи, где бы они ни находились. Дело в том, что у нее есть "волшебный" велосипед – ей стоит лишь сесть на него и отправиться по воображаемому мосту за пропавшей вещью.

Иллюстрация к книге "Страна Рождества" livelib.ru

В 13 лет Вики сильно ссорится с мамой и убегает из дома на велосипеде, искренне желая попасть в неприятности. Она знакомится с Чарльзом Мэнксом, маньяком, который похищает детей из реального мира в свое воображение – Страну Рождества, где они перерождаются во что-то ужасное…